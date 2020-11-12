Lenovo представили два новых игровых G27 с IPS матрицей

Lenovo анонсировала два новых 27-дюймовых игровых монитора с In-Plane Switching (IPS). Изящные игровые мониторы Lenovo G27q-20 и Lenovo G27-20, оснащенны AMD FreeSync Premium для игры без задержек. Новые мониторы Lenovo подойдут людям, которым требуются высокопроизводительные и передовые технологии. По мере развития игровой индустрии возрастает и спрос на высококачественные визуальные игровые возможности.

Новый Lenovo G27q-20 - это многофункциональный тонкий монитор, который хорошо подходит как для игр, так и для домашнего офиса. Он оснащен 27-ми дюймовым, антибликовым матовым дисплеем с разрешением экрана QHD (2560 x 1440). Вы сможете насладиться максимально плавной картинкой благодаря высокой частоте 165 Гц с технологией AMD FreeSync Premium. Lenovo G27-20 будет иметь чуть меньшую частоту обновление 144 Гц и разрешение Full HD (1920 x 1080). Оба монитора имеют одинаковое время отклика, значение GtG равно 3 мс, MPRT — 1 мс.

Lenovo G27q-20 с QHD будет стоить 300 долларов. Lenovo G27-20 с разрешением Full HD будет стоить 240 долларов. В продаже они должны появиться в январе 2021 года.