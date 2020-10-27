Lenovo представили новейший игровой ноутбук Legion Slim 7

Ноутбук на базе мобильного процессора AMD Ryzen 4000 серии. В сочетании с мощным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2060 с трассировкой лучей в реальном времени. Lenovo Legion Slim 7 также является самым легким 15-дюймовым игровым ноутбуком в мире оснащенной NVIDIA GeForce RTX.

Ноутбук будет доступен в расцветки Серый Сланец(Slate Grey) с мобильным процессором AMD Ryzen 9 4900H, он имеет элегантный дизайн, более удобную кнопку питания со встроенным датчиком отпечатка пальцев и невероятно захватывающим звуком акустической системы Dolby Atmos, которая установлена внутри хорошо продуманной акустической камеры Lenovo для уменьшения дребезжания деталей и более четкого звука.15-дюймовая версия ноутбука Lenovo Legion Slim 7 с мобильным процессором AMD Ryzen 4000 H-Series будет доступна с октября за 1350 долларов.