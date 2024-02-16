Lenovo скоро представит полностью прозрачный ноутбук

Корпус также прозрачен, хотя главные компоненты, по-видимому, скрыты под непрозрачной пластиковой панелью, что вполне логично — печатную плату сделать прозрачной не выйдет. Вокруг каркаса также есть небольшая рамка, вероятно, для портов и антенн — всё остальное представляет собой сенсорную клавиатуру, встроенную в панель. К сожалению, пока что информации о производительности данного ноутбука нет, но стоит понимать, что производитель в любом случае будет делать его не слишком мощным. Потому что в таком корпусе нет достаточного пространства для реализации качественного охлаждения — здесь просто тонкий пластик и железо системы. Но это очень необычный ноутбук, который явно заслуживает внимания аудитории, потому что пользователям хочется видеть то, чего нет ни у кого другого в мире. Но, конечно, в продажу гаджет Lenovo попадёт ещё очень не скоро.