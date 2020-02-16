Lenovo выпускает два игровых монитора

Компания Lenovo объявила о выпуске двух новых мониторов. Они представляют игровой сегмент.

Старшая модель имеет 31,5 дюймовый экран с технологией NearEdgeless. Разрешение составляет QHD, 2560 x 1440 пикселей. Панель монитора имеет кривизн 1500R, частота обновления экрана составляет 144 Гц. Модель поддерживает технологию FreeSync и имеет время отклика в 4 мс. Он обеспечивает максимальную яркость 350 кд/м². На задней панели находится один разъем DisplayPort 1.2 и разъем HDMI. Монитор оснащен регулировкой наклона.

Младшая модель G27c оснащен 27 дюймовой VA панелью с разрешением 1080p. Оснащен той же технологией NearEdgeless. Имеет кривизну 1500R. Частота обновления экрана больше, чем у старшей модели 165 Гц. Монитор поддерживает функцию FreeSync. Модель гарантирует цветовое покрытие NTSC 72% и максимальную яркость 350 кд/м². дополнительные функции: TUV Rheinland Low Blue Light. Подставка обеспечивает регулировку наклона и высоты. Есть DisplayPort 1.2 и разъем HDMI 2.0.