Lenovo выпускает игровой ноутбук

Компания выпустила самый тонкий и легкий ноутбук. В нем отсутствует дискретная видеокарта, но она использует внешний графический процессор Legion BattleStation, если необходима графическая производительность.

Lenovo Legion Y740S оснащен процессором Intel Core i9 "H" 10-ого поколения. Оперативная память до 32 Гб DDR4 и SSD на 1 Тб. Ноутбук с 15,6 дюймовым экраном и разрешением FullHD, частота обновления составляет 60 Гц. Y740S использует функцию Q-Control для переключения режима работы ноутбука, доступны тихий режим, максимальная производительность и сбалансированный режим.

Благодаря новой паровой камере и системе охлаждения с четырьмя вентиляторами, ноутбук защищен от перегрева. Доступны разъемы Thunderbolt 3, USB 3.1, устройство чтения карт SD и аудиоразъем. Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0.

Легион BootStation eGPU работает как с Nvidia GeForce, так и с AMD Radeon. Алюминиевый корпус с прозрачной боковой панелью содержит место для дополнительного накопителя. Мощность блока питания достигает 500 Вт, а мощность для ноутбуков до 100 Вт через USB Type-C.