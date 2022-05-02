Lenovo выпустил новый 14-дюймовый ThinkPad, эксклюзивный для Китая

ThinkPad — это бренд, который в основном происходит из Японии и Соединенных Штатов Америки. Когда Lenovo приобрела подразделение ПК IBM в 2005 году, китайская компания наняла сотрудников из Японии и США, которые раньше работали над ноутбуками ThinkPad и продолжают работать над ними сегодня. Как следует из названия, ThinkPad Neo 14 — это 14-дюймовый ноутбук с экраном 2,2K 16:10. С точки зрения дизайна, этот ноутбук ThinkPad сильно отличается от недавней серии ThinkPad E: он использует более классический дизайн шарнира. С петлями в верхней части экрана он освобождает заднюю часть устройства для размещения там отверстий для вентиляторов и портов — в случае ThinkPad Neo 14 один порт USB A и HDMI расположены сзади.

Этот дизайн очень похож на Lenovo ThinkBook 14p, хотя в отличие от ThinkBook, ThinkPad оснащен клавиатурой ThinkPad и TrackPoint. Кроме того, ThinkPad Neo 14 использует процессоры Intel Alder-Lake H и может быть дополнительно оснащен видеокартой Nvidia GeForce RTX 2050. Корпус выполнен из черного или серебристого алюминия, а емкость аккумулятора составляет 57 Втч. Оперативная память распаяна, так как это память LPDDR5 — доступно до 32 ГБ.

ThinkPad Neo 14 уже доступен в Китае по цене от 1150 долларов. Появится ли он когда-нибудь за пределами Китая, пока неясно.
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