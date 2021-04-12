Lenovo выпустит Yoga Slim 7 Pro на AMD-платформе

В последнее время многие производители ноутбуков стали активнее вкладывать ресурсы в производство ноутбуков на основе процессоров AMD, так как это отличная возможность производить мощные решения за конкурентную цену. А покупатель уже сам решает, какой продукт ему больше нравится — на базе Intel или на базе AMD. И в компании Lenovo тоже решили пойти по данному пути, запланировав релиз ноутбука Yoga Slim 7 Pro на процессорах AMD Cezanne — это достаточно производительные модели, которые отлично справляются с поставленной задачей. На текущий момент вопрос только в стоимости данных ноутбуков, которую, естественно, до релиза самого гаджета никто называть не планирует. Ожидаем анонса и тогда можно будет говорить более предметно.