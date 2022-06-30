Lian Li анонсировала новые компоненты для ПК

На выставке Lian Ii 2022 DIGITAL EXPO 2.0 были представлены новейшие компоненты для пк, а также прототип новой системы охлаждения AIO.

Компания показала три новых корпуса LANCOOL 216, DAN A3 m-ATX и O11D EVO XL. Lian Li также представляет вентиляторы UNI следующего поколения: SL120 V2, SL140 V2, AL120 V2 и AL140, включая обновление UNI FAN P28. Производитель анонсировал прототип системы жидкостного охлаждения All-In-One.

Корпус O11D EVO XL предлагает возможность экстремального охлаждения и поддержку до 3 радиаторов 420 мм. DAN A3 m-ATX является совместной работой компаний DAN Cases и LIAN LI. Корпус поддерживает радиаторы до 360 мм при объеме менее 20 литров.

Новые вентиляторы UNI FAN SL и AL будут доступны в размерах 120 и 140 мм. Модели также сохраняют возможность беспроводного подключения между вентиляторами и получили улучшенную светодиодную подсветку RGB.