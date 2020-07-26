Lian Li анонсировала водяное охлаждение Watercooling AIO GALAHAD

Lian Li объявила о выпуске готового решения для водяного охлаждения процессора. Семейство водянок Watercooling AIO GALAHAD будет представлена 240 мм и 360 мм версиями.

Водяное охлаждение Watercooling AIO GALAHAD имеют классический дизайн, с закругленным водоблоком. 120 мм вентиляторы оснащены aRGB подсветкой, как и водоблок. Скорость вращения вентиляторов составляет от 800 об/мин до 1900 об/мин. Насос имеет трехкамерную конструкцию и гарантирует высокий поток охлаждающей жидкости.

Серия водяного охлаждения Lian Li Watercooling AIO GALAHAD совместима с настольными процессорами AMD и Intel, включая разъем LGA 1200.

Lian Li Watercooling AIO GALAHAD поступит в продажу 28 июля. Стоимость еще не опубликована.