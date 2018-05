Компания Lian Li показала ПК-корпус Lian Li LanCool One со строгим дизайном, который выполнен из закалённого стекла. Корпус Lian Li LanCool One допускает вертикальную установку видеокарты и поддерживает платы ATX и E-ATX. Фронтальную часть у аппарата Lian Li LanCool One закрывает алюминиевая панель со светодиодными вставками. О старте продаж и стоимости устройства Lian Li LanCool One пока не сообщается.