Lian Li представила дорогущую подставку под видеокарту

Коннектор выполнен в формате 180°–90° для удобной укладки кабелей, основание держателя оснащено RGB-подсветкой, синхронизируемой с популярными системами управления подсветкой материнских плат. Доступны два варианта исполнения — чёрный и белый. Кронштейн совместим с корпусами формата ATX, а по высоте видеокарту можно выставлять на трёх уровнях с шагом по 10 мм. Дополнительно поддерживается регулировка угла наклона видеокарты: Forward, Neutral или Backward — для оптимизации воздушного потока или улучшения внешнего вида сборки. Все изменения производятся без инструментов, что упрощает настройку. Стоимость комплекта составляет 75 долларов он уже доступен для заказа, но вещь явно для самых ярых энтузиастов, которые хотят получить лучшую сборку из возможных.