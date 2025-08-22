Lian Li представила дорогущую подставку под видеокарту

Сегодня компания Lian Li представила новый универсальный кронштейн для видеокарт, который получил поддержку интерфейса PCIe 5.0 и способен выдерживать даже самые массивные графические ускорители толщиной до 4 слотов. Главная особенность новинки — многонаправленное вертикальное крепление, позволяющее установить видеокарту вертикально в разных ориентациях. Для защиты от провисания предусмотрена усиленная опора с анти-sag-механизмом, рассчитанная на вес до 10 кг. Это значит, что даже огромные модели вроде ASUS RTX 5080 Noctua Edition можно закрепить без риска деформации. В комплект входит рейзер-кабель PCIe 5.0 длиной 155 мм со скоростью передачи до 32 Гбит/сек на линию.

Коннектор выполнен в формате 180°–90° для удобной укладки кабелей, основание держателя оснащено RGB-подсветкой, синхронизируемой с популярными системами управления подсветкой материнских плат. Доступны два варианта исполнения — чёрный и белый. Кронштейн совместим с корпусами формата ATX, а по высоте видеокарту можно выставлять на трёх уровнях с шагом по 10 мм. Дополнительно поддерживается регулировка угла наклона видеокарты: Forward, Neutral или Backward — для оптимизации воздушного потока или улучшения внешнего вида сборки. Все изменения производятся без инструментов, что упрощает настройку. Стоимость комплекта составляет 75 долларов он уже доступен для заказа, но вещь явно для самых ярых энтузиастов, которые хотят получить лучшую сборку из возможных.