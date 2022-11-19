Lian Li представила корпус V3000 PLUS с поддержкой 480 мм систем AIO

Компания Lian Li продемонстрировала свой новый корпус V3000 PLUS.

Корпус V3000 PLUS впечатляет своими размерами, он способен вместить две системы и предлагает широкую совместимость комплектующих. Также стоит отметить, что в корпус можно установить несколько блоков питания. Новинка выполнена в черном цветовом исполнении со светодиодной полосой RGB на передней панели. Боковые панели выполнены из закаленного стекла для демонстрации компонентов. В свою очередь передняя и верхняя сетчатые, для эффективного воздушного потока.

В верхней части корпуса расположены порты ввода/вывода.

Lian Li V3000 PLUS поддерживает материнские платы любого форма-фактора. Для конфигурации с двумя системами, вторая система ограничена материнской платой форм-фактора ITX. Модель позволяет установить радиаторы до 480 мм. В корпусе легко разместиться блоки питания SFX-L/SFX для второй системы и ATX для основной. Максимальная длина видеокарты до 589 мм (Система 1 - 589 мм, система 2 - до 320 мм). V3000 PLUS предлагает большое пространство для накопителей.

Стоимость корпуса Lian Li V3000 PLUS не объявлена.