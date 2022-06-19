Lian Li представила новые вентиляторы UNI FAN SL INFINITY

Вентиляторы UNI FAN SL INFINITY 120 имеют улучшенный соединительный механизм. Новинка обеспечивает максимальный воздушный поток, высокое статическое давление и уровень шума до 29 дБА при работе на скорости до 2100 об/мин. Вентилятор оснащен 40 светодиодами с равномерным освещением.
По словам компании, UNI FAN SL INFINITY производительнее на 10%, если сравнивать с вентиляторами SL120. Функция L-Connect 3 позволяет подключить между собой сразу три вентилятора без использования проводов.
Новые вентиляторы Lian Li UNI FAN SL INFINITY доступны в черном и белом исполнении. Цена начинается от 36,99 долларов.