Lian Li представила новые вентиляторы UNI FAN SL INFINITY

Компания Lian Li представила новые вентиляторы UNI FAN SL INFINITY.

Вентиляторы UNI FAN SL INFINITY 120 имеют улучшенный соединительный механизм. Новинка обеспечивает максимальный воздушный поток, высокое статическое давление и уровень шума до 29 дБА при работе на скорости до 2100 об/мин. Вентилятор оснащен 40 светодиодами с равномерным освещением.

По словам компании, UNI FAN SL INFINITY производительнее на 10%, если сравнивать с вентиляторами SL120. Функция L-Connect 3 позволяет подключить между собой сразу три вентилятора без использования проводов.

Новые вентиляторы Lian Li UNI FAN SL INFINITY доступны в черном и белом исполнении. Цена начинается от 36,99 долларов.