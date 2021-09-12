Lian Li представила новый корпус O11 AIR MINI

Компания выпускает новый корпус O11 AIR MINI. Новинка представлена в черном и белом варианте.

Lian Li O11 AIR MINI представляет собой компактный корпус с модульной конструкцией. Он поддерживает материнские платы ATX, M-ATX или ITX форм-фактора. O11 AIR MINI предлагает простор для размещения радиаторов сжо и сборки кастомного охлаждения. Сетчатая конструкция передней, верхней и боковых панелей была оптимизирована для обеспечения максимального потока воздуха. Боковая панель выполнена из закаленного стекла.

В комплектацию входят два 140 мм вентилятора на переднюю панель и один 120 мм на заднюю панель. Накопители скрыты за лотком для материнской платы, там же проложены кабели. Корпус поддерживает видеокарты длиной до 362 мм, кулер высотой до 170 мм, а также радиаторы 280 мм.

Черная версия корпуса обойдется в 109 долларов, а белая в 119 долларов.

Комментарии и отзывы Lian Li O11 AIR MINI
Бренд darkFlash представил корпус Blade-X с открытой констру...
Бренд darkFlash представил корпус Blade-X с открытой конструБренд darkFlash представил новый корпус Blade-X с открытой конфигурацией для демонстрации компонентов. ...
Deepcool представила новый корпус MATREXX 50 MESH 4FS...
Deepcool представила новый корпус MATREXX 50 MESH 4FSКомпания Deepcool представила новый корпус MATREXX 50 MESH 4FS. ...
Представлен корпус для неттопов Akasa Newton CTN ...
Представлен корпус для неттопов Akasa Newton CTN Компания Akasa пополнила ассортимент корпусов моделью Newton CTN, которая предназначена для создания нетт...
Корпус Lian Li O11 Air Mini оценен в $110...
Корпус Lian Li O11 Air Mini оценен в $110Компания Lian Li представила компьютерный корпус O11 Air Mini, который подойдет для создания компактной и...
Thermaltake представила корпуса серии Divider 200...
Thermaltake представила корпуса серии Divider 200Компания Thermaltake представила новые корпуса серии Divider 200 выполненных в форме куба. ...
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой...
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкойТестируемый сегодня корпус ABKONCORE H300G WHITE оснащен тремя 120 вентиляторами с подсветкой. Из особенн...
ПК-корпус Nanoxia Dual System PC Case оценен в €400...
ПК-корпус Nanoxia Dual System PC Case оценен в €400Компания Nanoxia пополнила ассортимент корпусов моделью Dual System PC Case, которая может похвастаться п...
Представлен ПК-корпус Cougar MX430 Air RGB...
Представлен ПК-корпус Cougar MX430 Air RGBКомпания Cougar пополнила ассортимент корпусов моделью MX430 Air RGB типоразмера Mid Tower, которая ориен...
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
Лучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini BlackЛучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini Black
Обзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-TowerОбзор THERMALTAKE Versa T25 (CA-1R5-00M1WN-00). Недорогой корпус Mid-Tower
Обзор XPG INVADER WHITE (INVADER-WHCWW). Изящный корпус. Тесты и сборка ПКОбзор XPG INVADER WHITE (INVADER-WHCWW). Изящный корпус. Тесты и сборка ПК
Обзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и сборка с кастомным охлаждениемОбзор Corsair 5000D Airflow (CC-9011211-WW). Тест корпуса и сборка с кастомным охлаждением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor