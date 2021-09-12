Lian Li представила новый корпус O11 AIR MINI

Компания выпускает новый корпус O11 AIR MINI. Новинка представлена в черном и белом варианте.

Lian Li O11 AIR MINI представляет собой компактный корпус с модульной конструкцией. Он поддерживает материнские платы ATX, M-ATX или ITX форм-фактора. O11 AIR MINI предлагает простор для размещения радиаторов сжо и сборки кастомного охлаждения. Сетчатая конструкция передней, верхней и боковых панелей была оптимизирована для обеспечения максимального потока воздуха. Боковая панель выполнена из закаленного стекла.

В комплектацию входят два 140 мм вентилятора на переднюю панель и один 120 мм на заднюю панель. Накопители скрыты за лотком для материнской платы, там же проложены кабели. Корпус поддерживает видеокарты длиной до 362 мм, кулер высотой до 170 мм, а также радиаторы 280 мм.

Черная версия корпуса обойдется в 109 долларов, а белая в 119 долларов.