Lian Li представила вентилятор UNI FAN SL140

Lian Li расширяет ассортимент вентиляторов выпустив 140 мм версию UNI FAN SL140. Напомним, что ранее компания выпустила 120 мм версию. Новый вентилятор UNI FAN SL140 также предлагает простой способ подключения. Вентилятор доступен в черном и белом исполнении.

140 мм вентилятор вращается со скоростью в диапазоне от 500 до 1500 Об/мин. Гидродинамический подшипник обеспечивает воздушный поток 70,5 CFM. Уровень шума при максимальных оборотах составляет 30 дБА. 32 светодиода обеспечивает подсветку с двух сторон вентилятора. В комплект поставки входит контроллер L-Connect с его помощью можно управлять скоростью и световыми эффектами. Вентилятор Lian Li UNI FAN SL140 с ценой 30 долларов уже поступил в продажу.