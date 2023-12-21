Lian Li представила вентиляторы UNI FAN TL со встроенным дисплеем

Сегодня популярная компания Lian Li официально представила свою новую серию вентиляторов UNI FAN TL, оснащённую встроенными ЖК-экранами диагональю 1,6 дюйма, которые можно собирать в группу и отображать полезную информацию о состоянии работы компьютера. Основная фишка новинки UNI FAN TL именно в том, что данный вентилятор получил компактный встроенный дисплей с разрешением 400x400 пикселей и диагональю 1,6 дюйма, который полностью настраивается через фирменное приложение L-Connect. Пользователи могут настраивать свой экран с достаточно высокой степенью гибкости, так как дисплеи поступили в продажу с поддержкой форматов GIF, MP4, JPG и PNG. При этом отдельно производитель упоминает то, что данные дисплеи в вентиляторах могут отображать различную полезную информацию — температуру, частоту вращения вентиляторов и так далее.

Также компания заявила, что вентиляторы UNI FAN TL поставляются с лопастями LCP и подшипником FDB с медным экранированием, благодаря чему работает вентилятор крайне тихо, эффективно и при этом не изнашивается со временем, что на самом деле очень важно — это достаточно дорогое удовольствие и хотелось бы, чтобы оно работало долго. Правда, во многих ситуациях толку от этих вентиляторов всё равно не будет. Нужно понимать, что это корпусные вентиляторы, а значит, чаще всего они будут установлены внутри корпуса и этот дисплей вы просто не увидите. А смысл тогда от вентилятора с экраном, если его не видно от слова совсем?