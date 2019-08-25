Lian Li представляет компактный корпус TU150

Производитель корпусов Lian Li анонсировал новый корпус TU150.

Поставляется в черном или серебристом алюминии, боковая панель изготовлена ​​из закаленного стекла. Также верхней части системы есть место для прокладки кабелей. Lian Li описывает это как своего рода чердак, который создается путем разворачивания ручки. Материнская плата также расположена под углом, что должно облегчить протягивание и организацию силовых кабелей.

Что касается ввода / вывода, Lian Li разместил два порта USB 3.0 (Type-A) на верхней панели, а также одно соединение Type-C и аудиопорты. Также можно установить видеокарту длиной до 320 мм

С точки зрения хранения, есть место для одного 3,5-дюймового жесткого диска и также можно разместить две 2,5-дюймовую модели. Источник питания, ограничен форматом sfx или sfx-l.

Цена

Размер самого TU150 составляет 203 x 312 x 375 мм. Внутрь свободно поместится материнская плата форматов itx или dtx. Корпус весит 3,6 кг. Имеется четыре 120-мм вентилятора: один спереди, два снизу и один сзади.Рекомендуемая розничная цена составляет 109,99 долларов США.