Лимитированная серия Huawei P30 Pro получит гламурный чехол

Чтобы отпраздновать исламский праздник Ид аль-Адха, компания Huawei решила выпустить P30 Pro ограниченным тиражом в подарочной упаковке в комплекте с чехлом покрытым кристаллами Swarovski.

Подарочная коробка Special Edition с утонченной черной лентой разработана для HUAWEI P30 Pro и содержит один жемчужно-розовый гламурный чехол и HUAWEI P30 Pro.

Телефон поставляется с 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ для хранения, чипсетом Kirin 980, изогнутым экраном и телекамерой перископа. Смартфон можно заказать с 6 августа по ориентировочной цене в $ 700, а изящный чехол можно приобрести отдельно за $ 135.