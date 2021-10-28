Линейка GIGABYTE AORUS WATERFORCE Liquid Cooler поддерживает процессоры Intel 12-го поколения

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и аппаратных решений, сегодня анонсировала все линейки жидкостных кулеров AIO, в том числе серии AORUS WATERFORCE и AORUS WATERFORCE X, прикрепленные с помощью кронштейнов для разъема LGA1700 для поддержки новейшего процессора Intel Core 12-го поколения. процессоров, что обеспечивает оптимальную гибкость и совместимость на рынке. Благодаря увеличенному диаметру трубки и высококачественным компонентам, эти две серии охладителей полностью поддерживают новейшее 12-е поколение. Процессоры Intel Core проходят стресс-тест Prime 95 без AVX по технологии Turbo Boost. Пользователи могут наслаждаться играми или работать со стабильной производительностью, не беспокоясь о троттлинге, вызванном перегревом процессоров.

С выпуском новейшего чипсета Intel Z690 и процессоров Core 12-го поколения большинство существующих на рынке жидкостных кулеров не могут поддерживать его из-за замены сокета. GIGABYTE AORUS WATERFORCE и AORUS WATERFORCE серии X учли структурные изменения будущей платформы на начальном этапе разработки, а также разработал дальновидные аксессуары с кронштейнами для LGA 1700, которые позволят пользователям легко освоить новую платформу, не обновляя устройства водяного охлаждения. Жидкостные кулеры GIGABYTE AORUS WATERFORCE и AORUS WATERFORCE X серии AIO заслуживают похвалы за систему охлаждения AIO предыдущего поколения и сохраняют примечательный эксклюзивный дизайн с множеством улучшений в ответ на отзывы пользователей. Помимо долговечности и высокой совместимости, они могут пройти стресс-тест Prime 95 без AVX с 12-м поколением. Процессор Intel Core от Turbo Boost Technology, который гарантирует пользователям стабильную работу без каких-либо проблем.
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