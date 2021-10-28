Линейка GIGABYTE AORUS WATERFORCE Liquid Cooler поддерживает процессоры Intel 12-го поколения

С выпуском новейшего чипсета Intel Z690 и процессоров Core 12-го поколения большинство существующих на рынке жидкостных кулеров не могут поддерживать его из-за замены сокета. GIGABYTE AORUS WATERFORCE и AORUS WATERFORCE серии X учли структурные изменения будущей платформы на начальном этапе разработки, а также разработал дальновидные аксессуары с кронштейнами для LGA 1700, которые позволят пользователям легко освоить новую платформу, не обновляя устройства водяного охлаждения. Жидкостные кулеры GIGABYTE AORUS WATERFORCE и AORUS WATERFORCE X серии AIO заслуживают похвалы за систему охлаждения AIO предыдущего поколения и сохраняют примечательный эксклюзивный дизайн с множеством улучшений в ответ на отзывы пользователей. Помимо долговечности и высокой совместимости, они могут пройти стресс-тест Prime 95 без AVX с 12-м поколением. Процессор Intel Core от Turbo Boost Technology, который гарантирует пользователям стабильную работу без каких-либо проблем.