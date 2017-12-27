Линейка OPPO Find вернется в 2018 году

Аналитик китайского агентства iSuppli объявил о том, что в 2018 году нас ждет возвращение флагманской серии смартфонов Oppo Find. Напомним, что китайский производитель выпустил три смартфона (Find 3 и Find 5 в 2012, Find 7 в 2014), после чего не пополнял серию три года подряд. Периодически в сети появлялись слухи о долгожданном возвращении, но лишь сейчас об этом заявил столь авторитетный источник. Отметим, что в 2018 году другой мобильный бренд BBQ – компания Vivo – выпустит новую флагманскую линейку Black.