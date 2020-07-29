Logitech G Pro X Wireless Lightspeed новая беспроводная гарнитура от Logitech G

Компания Logitech представила новую беспроводную игровую гарнитуру Logitech G Pro X Wireless Lightspeed.

Практически идентичная версия одноимённой гарнитуры PRO X Gaming Headset, но без проводов.

Logitech G Pro X Wireless Lightspeed подключается к компьютеру или консоли через комплектный адаптер USB Type-A и работает на частоте 2,4 ГГц. Гарнитура создавалась не без помощи киберспортсменов.

Гарнитура способно проработать от одного заряда более 20 часов с радиусом действия 13 метров. В комплекте с гарнитурой идут два набора амбушюр с эффектом памяти. Ещё беспроводная гарнитура отличается от проводного кнопкой отключения микрофона и колёсиком для регулировки громкости. Logitech G Pro X Lightspeed будет продаваться на Российском рынке в районе 14-15 тысяч рублей.