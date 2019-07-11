Logitech G объявляет о выпуске игровых наушников PRO X

Logitech G выпустила свою последнюю пару игровых наушников - PRO X. По сравнению с наушниками Pro предыдущего поколения, новинка отличается более прочным и изящным дизайном из алюминия и стали.

Одной из главных особенностей является сотрудничество с Blue Microphones для производства и запуска программного обеспечения Blue VO! CE для Pro X. Программное обеспечение может быть включено с помощью игрового программного обеспечения Logitech G HUB и имеет эффекты микрофона в реальном времени, позволяя геймерам проецировать более чистый звук и краткую голосовую связь.

По своим характеристикам PRO X весит 320 ГБ и предназначен в первую очередь для геймеров ПК. В каждом наушнике находятся неодимовые магниты, приводимые в движение 50-мм гибридным механическим драйвером PRO-G. Частотная характеристика поддерживается в диапазоне от 20 Гц до 20 КГц, а импеданс поддерживается на уровне 35 Ом. Наушники поставляются с 2-метровым USB-кабелем и 1,5-метровым кабелем для мобильного использования. Logitech G PRO X будет доступен к концу июля и будет продаваться по ориентировочной цене 11 000 рублей.