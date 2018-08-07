Logitech Powered зарядит ваш iPhone

Компания Apple еще прошлой осенью рассказала о своем желании выпускать беспроводную зарядку для своих смартфонов. Правда, воз и ныне там — компания так и не смогла отправить продукт в продажу. Другие компании в этом плане работают более активно и вот анонсировали Logitech Powered. Это очень стильная и удобная беспроводная зарядка, которая позволяет вам пользоваться смартфонов не отрываясь от подзарядки батареи. Вы просто ставите смартфон в подставку, либо кладете его горизонтально для просмотра фильмов, после чего спокойно занимаетесь своими делами. Изделие получилось очень стильным и удобным в использовании, да и стоимость обещают вполне адекватную. Думаю, что в будущем компании покажут еще больше интересных вариантов. А вот Apple нужно активнее работать над своим продуктом.