Logitech представила новую гарнитуру G733 Lightspeed Wireless

Logitech представила новую беспроводную игровую гарнитуру G733 Lightspeed.

Игровая гарнитура будет доступна в двух цветах: черном и белом. Наушники также оснащены фронтальной двухзонной подсветкой Lightsync RGB, которую можно персонализировать с помощью программного обеспечения G Hub. Наушники Logitech G733 Lightspeed Wireless могут похвастаться 29 часами автономной работы на одной зарядке. Звук передается через адаптер Lightspeed 2,4 ГГц, который обеспечивает совместимость с ПК и PlayStation 4. Гарнитура также поддерживает виртуальный объемный звук DTS X 2.0 с 40-мм аудио драйверами PRO-G и внутренними акустическими камерами.

Logitech G733 Lightspeed Wireless довольно легкая, весит 278 грамм. Они достаточно удобные при длительном использовании, с дышащими амбушюрами и двусторонними подвесными головными дужками. Игровая гарнитура G733 Lightspeed будет доступна в сентябре по цене 209 долларов.
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