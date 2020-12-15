Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240

ID-COOLING ZOOMFLOW 240

Вариантов систем охлаждения на текущий момент очень много, большая их часть обладает достаточно приличным набором преимуществ, но и недостатков — тоже. Чтобы пользователь смог выбрать что-то из этого списка, нужно разбираться в массе элементов и параметров, а это умеют не все. Благо, мы решили упростить вам задачу, предоставив возможность выбрать что-то лучшее из того, что уже отобрали мы. Есть модели на любой бюджет — бери и заказывай.

Deepcool GAMMAXX L120

Уже из названия системы жидкостного охлаждения ID-COOLING ZOOMFLOW 240 можно догадаться, что производитель решил использовать радиатор на две секции — это очень умное решение. Дело в том, что вариант на три секции далеко не в каждый корпус помещается, особенно если речь идет о сборке в компактном компьютере, а вариант на одну секцию может быть недостаточно эффективным для мощного процессора. Здесь же есть всё необходимое, да и поставить систему вы сможете буквально в любой корпус без какого-либо труда. Здесь важно отметить, что системы хватит для любого современного процессора.Дело в том, что у самых мощных и горячих процессоров на рынке уровень тепловыделения составляет 125 Вт. Да, это номинальное значение и на деле пользователь получит чуть выше тепловыделение, но ID-COOLING ZOOMFLOW 240 способна рассеивать до 250 Вт тепла, то есть в два раза больше. При этом система порадует низким уровнем шума — 25 дБ при максимальных оборотах вентиляторов, а еще подсветкой лопастей вентиляторов. Отличный вариант, который производитель продает за вменяемые деньги. И, конечно, мы можем СЖО смело порекомендовать тем, у кого нет возможности поставить радиатор на три секции, но хочется хорошего охлаждения.

Corsair H60 (2018)

С другой стороны, на рынке есть и достаточно качественные системы жидкостного охлаждения, которые справляются с мощными процессорами при наличии всего одной секции радиатора. Яркий тому пример — модель Deepcool GAMMAXX L120, которая оборудована одной секцией радиатора, одним вентилятором с диаметром лопасти 120 миллиметров и весьма мощной помпой, перегоняющей жидкость по шлангам. Благодаря качественным компонентам и продуманной системе пользователь получает очень компактное решение, которое при этом обеспечивает рассеивание тепла до 250 Вт — как у предыдущего конкурента. Но, естественно, у компактности есть как преимущества, так и определенные недостатки.Например, установить данную систему вы сможете без труда в любой компьютер, так как одно посадочное место для вентиляторов точно будет. Более того, его можно установить на любую из граней корпуса, что тоже положительно влияет на охлаждение в целом. С другой стороны, нужно понимать, что один вентилятор, который рассеивает столько тепла, будет издавать куда больше шума, чем аналог с двумя вентиляторами. Да, специальный подшипник и форма лопасти дают свои плоды, но шум здесь все равно будет чуть выше. Благо, устройство даже при этом не издает слишком уж много шума, чтобы пользователь переживал.

AeroCool Pulse L240

Конечно, ярким примером того, что количество секций радиатора и вентиляторов не является идеальным показателем мощности, выступает модель СЖО Corsair H60. Производитель, как мы все знаем, абсолютно всегда делал упор на качество, так что конечный результат получился просто шикарным. И хотя модель отправилась в продажу в 2018 году, производитель по сей день не спешит обновлять линейку, так как и данная модель просто отлично продается. Мы же рекомендуем брать данную СЖО в том случае, если ваш компьютер достаточно компактен и не позволяет, к примеру, поставить систему на две секции или даже три. В этом случае нужно отдавать предпочтение компактности.Ставку производитель сделал на собственный вентилятор, который и правда довольно эффективно справляется со всеми поставленными задачами. Он довольно тихо работает, при этом создает мощный поток воздуха, неплохо справляется с уровнем шума даже на максимальных оборотах. Сам радиатор при этом на одну секцию, помпа мощная и тихая, проблем с данной СЖО не встречалось — устройство, как говорится, на века. Немного смущает разве что стоимость, но это уже дело потенциального покупателя. Если эта модель слишком дорогая, то смело берите предыдущую — она заметно доступнее.

Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB

Для некоторых пользователей, которые планируют покупать очень дорогие решения и активно разгонять процессор до максимальных частот, нужна очень продвинутая система охлаждения. Обычно у воздушных башен есть определенные ограничения и пределы, тогда как у СЖО они куда шире — пользователь может получить за адекватные деньги систему, которая даже 400 Вт тепла рассеивает. Собственно, именно это и предоставляет модель AeroCool Pulse L240, которая обладает безумной производительностью и при этом дает пользователю возможность не слышать гула вентиляторов. Это очень крутой момент, так как шум мало кого радует.AeroCool Pulse L240 действительно дает рассеивание в 400 Вт тепла, хотя большинству пользователей это не нужно. Скорее, такие СЖО устанавливают на процессоры в рабочих станциях, которые могут похвастаться приличными частотами, большим количеством ядер и потоков. И если вам нужно что-то подобное, то стоит присмотреться к данному продукту, ведь за свои деньги он дает то, что не могут предоставить даже очень дорогие флагманские решения. Это на самом деле важный момент, так как нет смысла переплачивать, если AeroCool Pulse L240 справляется с поставленной задачей. Здесь даже подсветка вентиляторов и помпы имеется.

Завершать список лучших водяных систем жидкостного охлаждения будет модель Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB, обладающая достаточно приличным набором различных преимуществ и бонусов. Например, эта система тоже реализована на двухсекционном радиаторе с двумя вентиляторами, что позволяет с удовольствием расположить продукт внутри корпуса и получать от него море наслаждения. Все же подсветка, тихая работа и стильный корпус действительно круто смотрятся, тем более, что стоимость данной модели достаточно низкая, чтобы пользователь не переживал о приобретении. Кроме того, у системы имеется пара козырей в рукаве, которые сыграют на руку покупателям с не самыми новыми процессорами.Речь о том, что СЖО отлично вписывается почти на все современные сокеты — даже на достаточно устаревшие, которые не поддерживаются свежими моделями СЖО. Это большое преимущество для пользователя в том случае, если он хочет получить качественный недорогой продукт, но при этом не планирует кардинально обновлять систему охлаждения. В плане характеристик всё очень хорошо, дизайн привлекательный, цена адекватная — что еще нужно для счастья пользователя? Другое дело, что вариантов у вас много и можно выбрать любой.