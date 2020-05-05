Лучшая доступная СЖО. Deepcool GAMMAXX L120

Выбор системы жидкостного охлаждения — довольно интересный, но сложный процесс. Далеко не все геймеры могут подобрать необходимую систему для своего процессора, кто-то покупает избыточные варианты, а кто-то экономит, покупая некачественные варианты. Мы настоятельно рекомендуем брать устройства исключительно от тех брендов, которым можно доверять, ведь у них априори выше качество сборки и компонентов. Итак, давайте посмотрим на то, что мы для вас выбрали — одна из этих систем вполне тянет на звание самой привлекательной на рынке.

Deepcool GAMMAXX L120

Начнем с, пожалуй, самой доступной системы жидкостного охлаждения на текущий момент. СЖО Deepcool GAMMAXX L120 можно смело назвать лучшим решением на рынке за свои деньги, так как примерно за эту же сумму вы можете приобрести разве что башню среднего уровня, которая будет шуметь больше и занимать внутри корпуса просто уйму пространства. А Deepcool GAMMAXX L120 требует минимум места, плюс радиатор здесь всего 120 миллиметров, то есть одна секция, и поставить его можно буквально на любую часть корпуса компьютера, хоть на лицевую, хоть на тыльную, хоть на верхнюю.
Это большое преимущество на самом деле, так как некоторые корпуса не оборудованы посадочными местами для радиатора на лицевой стороне, например, либо же там стоит сплошная стеклянная панель, которая не даст необходимого потока воздуха. При этом данная модель способна рассеять до 250 Вт тепла, тогда как даже самый горячий процессор от AMD на текущий момент выдает около 220 Вт тепла. Это значит, что пользователь можно спокойно покупать СЖО для своего процессора и не переживать о том, что он будет издавать слишком много шума или что-то в таком духе. Отличная система охлаждения, которая ещё и стоит вполне адекватных денег.

Deepcool Castle 240 RGB V2

Естественно, кто-то хочет более продвинутую систему и готов за это заплатить немного больше денег. В таком случае мы настоятельно рекомендуем обратить своё внимание на модель Deepcool Castle 240 RGB V2, которая оборудована уже двумя секциями радиатора. Благодаря этому устройство обладает весьма приличным уровнем охлаждения — радиатор на 240 миллиметров с двумя вентиляторами отлично справляется буквально с любым процессором, даже самым горячим. Более того, стоит отметить, что две секции всё ещё легко установить на посадочные места в корпусе, так как буквально каждая модель на современном рынке оборудована нужными компонентами.
Также не будем забывать о дополнительном бонусе — подсветке. Конечно, мы в первую очередь смотрим на эффективность системы, а уже потом на дополнительные преимущества, но у Deepcool Castle 240 RGB V2 есть и то, и другое. На помпе, которая прогоняет воду через шланги и радиатор, имеется подсветка с довольно стильным логотипом, плюс светятся сами вентиляторы на радиаторе. Выглядит очень круто и дорого, так что если у вас ещё и корпус с прозрачным окном, то можно получать море положительных эмоций от происходящего. Да и стоит данная система не сильно дороже предыдущей модели.

AeroCool P7-L240

Конечно, производит хорошие системы жидкостного охлаждения не только компания Deepcool, хотя у них тоже достаточно качественные решения имеются. Однако модель AeroCool P7-L240 нам тоже очень нравится своими характеристиками и, естественно, внешним видом корпуса — всё сделано довольно грамотно и лаконично. Данная модель оборудована радиатором на две секции, то есть на 240 миллиметров, в комплекте идёт два вентилятора, которые оборудованы яркой подсветкой и смотрятся очень привлекательно. Также оборудована подсветкой помпа, которая освещает локацию вокруг процессора и подсвечивает оперативную память.
Теперь давайте поговорим о производительности — данная система охлаждения может спокойно охладить до 380 Вт тепла. На текущий момент на рынке есть всего несколько процессоров серверного типа, которые могут приблизиться к данной отметке, но мы сильно сомневаемся, что пользователь будет ставить себе в компьютер что-то подобное. Скорее, это просто запас по шуму — система будет работать на половине оборотов, тем самым издавая минимальное количество шума. В закрытом корпусе не будет вообще проблем, так что настоятельно рекомендуем присмотреться. Действительно отличная система.

NZXT Kraken X42 (RL-KRX42-01)

Достаточно популярным решением на рынке является система водяного охлаждения NZXT Kraken X42 (RL-KRX42-01), которая, конечно, стоит достаточно дорого. Дело в том, что это система с радиатором на одну секцию, которая при этом стоит почти десять тысяч рублей. За эти деньги пользователь вполне может купить СЖО на две или даже три секции от другого производителя. Почему стоит переплачивать за NZXT Kraken X42 (RL-KRX42-01)? Всё просто — это очень качественный и популярный на рынке продукт, который просто обладает какой-то особой аурой. Если быть проще — маркетинг всех победил. В плане характеристик, во всяком случае.
Система NZXT Kraken X42 (RL-KRX42-01) не может похвастаться чем-то уникальным в плане параметров, так как производитель поставил хорошую, но не выдающуюся помпу, обычный радиатор из алюминия и достаточно качественный вентилятор. Да, в плане внешнего вида устройству есть чем похвастаться — помпа очень эффективно смотрится, да и в целом дизайн системы нам нравится. Если вы большой фанат и эстет, то стоит присмотреться к данной модели, она отлично справляется с поставленными задачами. С другой стороны, предыдущие модели стоят дешевле, а охлаждают ничуть не хуже.

Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync

Конечно, апогеем систем жидкостного охлаждения, которые мы можем порекомендовать к покупке, выступает модель Thermaltake Water 3.0 240 ARGB Sync. Производитель делает серьезный упор на качестве компонентов, так что система может похвастаться и классной помпой, которая качает возду с неимоверным напором, и продвинутыми вентиляторами, которые издают минимальный уровень шума. Всё это является серьезными преимуществами, так как пользователь получает все необходимое для того, чтобы просто работать или играть, пока СЖО справляется с охлаждением нагруженного процессора.
В плане внешнего вида система тоже может похвастаться приличным количеством различных бонусов. например, помпа здесь подсвечена с RGB, так что освещение внутри корпуса будет просто шикарным. Пользователь может его еще и настраивать, что тоже достаточно приятный бонус, ведь можно хоть каждый день менять настроение своего ПК. Также стоит сказать, что вентиляторы системы тоже оборудованы подсветкой, при том довольно яркой и сочной. Если пользователь хочет получить эффективное и очень стильное решение для своего компьютера, то обязательно стоит обратить внимание именно на эту модель, ведь за свои деньги она справляется с поставленными задачами отлично. Более мощные СЖО на текущий момент пользователям просто не нужны.
Комментарии и отзывы Deepcool GAMMAXX L120
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