Лучшая доступная портативная колонка. Sony SRS-XB31

SVEN PS-320

Sony SRS-XB31

Достаточно привлекательная портативная колонка, которую можно смело брать с собой в путешествие или на какую-то вечеринку на открытом воздухе. Стоит отметить, что продукт не может похвастаться невероятно высоким уровнем громкости, но если вы очень хотите слушать музыку на природе с нормальным уровнем качества и за небольшую сумму денег, то стоит обязательно обратить свое внимание на данную новинку. Производитель постарался при минимальной стоимости дать пользователям максимум возможностей, чтобы вы слушали музыку и наслаждались происходящим. В этом плане новинка нам очень понравилась.Также стоит отметить достаточно привлекательный и практичный дизайн продукта — пользователь получает портативную колонку с ручкой, которая позволяет переносить гаджет в руке удобно без дополнительных аксессуаров. Это действительно серьезный бонус, ведь достаточно часто пользователи берут такого рода колонки в путешествие или на природу. Общая выходная мощность колонки при этом составляет 15 Вт, то есть звук будет достаточно громкий, но устраивать громкие дискотеки не выйдет. Все же это недорогое устройство в компактном исполнении, а не здоровенная колонка.

JBL Charge 4

Компания Sony на рынке акустики достаточно давно и все это время делает достаточно качественные продукты, которые позволяют пользователям наслаждаться звуком своего устройства и длительностью работу приобретенного продукта. Это, стоит сказать, крайне важное преимущество, так как далеко не каждая портативная колонка доживает даже до своего гарантийного срока, не говоря уже о более длительном использовании. У колонки Sony SRS-XB31 с этим проблем нет и не будет, ведь производитель использует самые современные технологии и самые качественные компоненты при создании своих новинок.Стоит сказать, что Sony SRS-XB31 в этом плане действительно выделяется на фоне конкурентов, ведь производитель сделал упор на качестве звука и громкости — колонка выдает весьма качественное звучание, плюс позволяет слушать музыку в больших помещениях. Добавляем сюда декоративные элементы, которые тоже выглядят привлекательно, и получаем просто отличный продукт от популярного бренда, который сразу привлекает к себе внимание и приносит исключительно удовольствие. Да и будем честными — все хотят себе колонку от Sony, ведь японцы в этом деле если не лучшие, то явно входят в пятерку лучших.

Xiaomi Mi Bluetooth Speaker

Естественно, если речь идет про портативные колонки и вообще акустику, то мимо компании JBL с её громадным набором различных крутых моделей пройти просто невозможно. Производитель из года в год радует нас классными устройствами, которые еще и стоят недорого. Кажется, большего требовать от современного продукта просто нет смысла. Идеальным решением мы считаем колонку JBL Charge 4, которая обладает всеми преимуществами флагманского продукта, хотя при этом стоимость колонки достаточно низкая. Для многих пользователей это важный момент, так как не каждый может себе позволить дорогой продукт.Главным преимуществом данной колонки считаем громкость — устройство при достаточно компактных размерах выдает 30 Вт мощности. Это достаточно достойный показатель, который позволяет прослушивать музыку даже на природе и никому не нужно будет прислушиваться к тому, что играет из вашей колонки. Также стоит отметить прочный корпус и питание от встроенной батареи — вы можете подключить колонку и к питанию от розетки или от павербанка, но в целом достаточно и встроенного аккумулятора, если под рукой нет необходимого питания от сети. Шикарный продукт, способный удовлетворить все ваши запросы.

Ginzzu GM-986B

Достаточно доступным решением выступает колонка Xiaomi Mi Bluetooth Speaker, которая, естественно, не может похвастаться настолько качественным звуком, как у предыдущих моделей, но и стоит устройство столько же, сколько чехол для iPhone, что делает продукт максимально привлекательным для потенциальных фанатов. Все же некоторые пользователи покупают себе колонку исключительно для того, чтобы слушать музыку на заднем плане во время работы или во время длительного путешествия, совершенно не обязательно быть аудиофилом. И, что самое приятное, Xiaomi Mi Bluetooth Speaker справляется с поставленными задачами.У колонки два динамика по 3 Вт мощности, так что громкого проигрывания любимых треков ждать не стоит. С другой стороны, если вы покупаете устройство как проигрыватель в фоне, пока вы убираетесь по дому, моете машину или едете на прогулку на велосипеде, то стоит обязательно обратить внимание на этот гаджет. Он предельно простой, но за две тысячи рублей ничего даже близко подобного по функциям приобрести у вас точно не выйдет. В этом плане производитель нас действительно порадовал, хотя в этом никто и не сомневался — ранее компания весьма успешно выпускала доступную электронику.

Harman/Kardon Go + Play Mini

Достаточно небольшая аудитория пользователей знает о фирме Ginzzu, но на самом деле это весьма продвинутый производитель электроники, который выпускает очень много различных продуктов и чем-то напоминает Xiaomi в ранние годы. Компания спокойно берется за любую электронику, боль до колонки портативные или охлаждение для процессора ПК. И модель Ginzzu GM-986B нам очень понравилась, так что мы можем с уверенностью порекомендовать новинку всем, кто ищет себе доступный продукт для прослушивания музыки дома или в дороге. Данный гаджет подходит и тем, и тем, ведь колонка может работать от сети или от встроенной батареи.У колонки имеется линейный выход, что довольно приятно, плюс вы можете слушать радио благодаря приемнику внутри корпуса. Если вы вдруг в путешествии забыли карту памяти или флешку с музыкой, то можно будет подключиться к станции и послушать музыку с нее. Также устройство может похвастаться выходной мощностью в 10 Вт, чего явно хватит для постоянной работы на открытом пространстве. Да, устраивать вечеринки на большое количество людей не получится, но если вы хотите вечером у костра послушать музыку, то все отлично. И в закрытом помещении, естественно, колонка покажет себя с отличной стороны.

Компания Harman/Kardon является лидером на рынке портативной акустики и из года в год делает качественные гаджеты, которые отлично уделывают конкурентов как в плане качества звучания, так и в плане дизайна. Собственно, если для вас важен именно внешний вид продукта, а не только его звуковые качества, то стоит присмотреться к модели Harman/Kardon Go + Play Mini. При достаточно компактных габаритах это очень крутой продукт с привлекательным внешним видом из качественных материалов.В плане звука тоже проблем нет, что не удивительно — пользователи, которые любят качество звучания, всегда отдают предпочтение именно этому производителю. Да, гаджет при этом стоит дороже, но если вы хотите себе крутой продукт на долгие годы, то стоит немного переплатить.