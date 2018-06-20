Лучшая игровая сборка для ультра-настроек и VR. Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream

Видеокарта

Процессор

Для нашей сборки мы выбрали видеокарту Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream. Дело в том, что сама по себе модель GTX 1070 Ti лишь немного проигрывает модели GTX 1080, в реальных тестах так вообще отставание минимальное, но стоимость карты заметно ниже. То есть, если вы хотите играть в 4К разрешении или запускать VR-игры, то вам нужно чуть больше мощности, чем у GTX 1060, так как там производительности впритык, а мы все же собираем компьютер с упором на будущее. Выбирать между 1070 Ti, 1080 и 1080 Ti довольно трудно, так как топовая модель стоит просто космических денег, а 1080 лишь чуть-чуть мощнее. Именно по этой причине GTX 1070 Ti мне кажется лучшим выбором на рынке на текущий момент.Почему именно Palit GeForce GTX 1070 Ti Super JetStream? При своей достойной производительности данная видеокарта стоит заметно дешевле конкурентов от других брендов. На сегодняшний день качество сборки у всех карт отменное, про брак или какие-то проблемы я уже очень давно не слышал. Зато вы получаете систему охлаждения из двух вентиляторов, они тихо работают и обеспечивают вас необходимым потоком холодного воздуха. Получаем преимущества по всем фронтам — компактная карта, доступная, производительная и привлекательная. Даже не знаю что можно еще придумать, чтобы модель стала еще лучше. Хотя, конечно, найдутся противники этого бренда. Мы их ждем в комментариях, как всегда.

Мат. плата

На данный момент самым оптимальным вариантом процессора является Intel Core i5-8400. Мы уже упоминали данную модель в предыдущей своей подборке про игровую сборку, так что обязательно прочитайте — там много интересного. Процессор понравился в первую очередь своей «прохладой» — очен холодный камень, который не особо греется даже под нагрузкой и разгоном. Это большое преимущество, так как вам не нужно будет тратить личные деньги на покупку очень мощной системы охлаждения, можно решить проблему буквально бюджетным вариантом. Конечно, для красоты можно взять СВО или что-то с подсветкой, но это на выбор уже.Важным моментом являются шесть вычислительных ядер. Они позволяют вам работать с тяжелых программах, обрабатывать фото или видео, работать с 3D-объектами и наслаждаться VR в то время, как у вас запущено еще много разного контента. По соотношению возможностей к стоимости это лучший процессор на рынке, так что его можно посоветовать не только в нашу продвинутую сборку, но и в любую другую — характеристик хватит с запасом на три и больше лет.

Блок питания

За основу нашего компьютера мы взяли плату ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING. Начнем с того, что материнские платы компании ASUS явно одни из лучших в плане качества (мой личный компьютер собран на плате этого бренда), плюс они стоят адекватных денег даже при наличии всех этих бонусов и возможностей, которые имеются. Производитель дает вам возможность собрать производительный компьютер на качественном надежном фундаменте, так что я не вижу причин отказываться от такой возможности. Плата выполнена в скромных тонах, есть большие декоративные кожухи и привлекательные радиаторы, что лишь усиливает эффект «геймерского» ПК.В плане качества компонентов и прочих деталей продукт полностью удовлетворит любого пользователя. Прочный текстолит, цепи питания надежные, неплохое охлаждение имеется для этих же целей, что позволит вам при разгоне не переживать о сбоях и синих экранах смерти. В плане внешнего вида может не все так круто, есть у компании и более привлекательные модели с яркой подсветкой, но мы решили немного сэкономить и получить именно качество за самые оптимальные деньги. Думаю, это было правильным решением. Подсветку можно получить и массой других способов.

Оперативная память

Нас в каждой подборке поливают грязью за то, что мы используем дорогие блоки питания. Мол, можно было сэкономить и взять более простую модель, которая бы сэкономила часть денег. Однако, это не совсем правильный подход — БП является вторым сердцем нашего компьютера. Без него все ваши дорогущие карты и процессоры просто не будут работать, а если случится сбой или перепад напряжения, то могут еще и сгореть какие-то детали, если производитель не придумал систему защиты. Это действительно важно и нужно всегда брать хороший блок, так как от него зависит слишком многое. Мы настоятельно рекомендуем брать Be quiet! Straight Power 11 650W, это шикарный вариант для нашей сегодняшней сборки по массе причин.Первое — у него имеется 80 Plus Gold сертификат, который говорит о достаточно высоком КПД. Второе — это модульная система, которая позволит вам спокойно взять и красиво уложить кабели, получить при этом производительную систему без тьмы проводов. Третье — один из самых тихих блоков питания на рынке. Он работает шикарно при низких нагрузках, это понятно, но и на пределах тоже все работает очень даже неплохо.

Корпус

Оперативной памятью выступает ADATA XPG Z1 DDR4. Мы уже использовали этот набор в предыдущей сборке и результаты были очень даже положительными. Четыре планки памяти по 4 гигабайта позволяют получить максимальную производительность в играх.Может для монтажа видео или работы с тяжелым контентом нужно иметь больше, чем 16 гигабайт, но для игровых задач, а мы сегодня собираем компьютер именно для этого, набор просто шикарный получается. Да и выглядят планки с красным радиатором довольно привлекательно в компьютере, пусть в них и нет подсветки, как сейчас стало модно.

Охлаждение

Дл сборки нашего крутого игрового компьютера использовать будем корпус Fractal Design Meshify C TG Black. Вообще у данного производителя очень красивые варианты имеются, плюс качество сборки всегда на высоте, так что мы просто посмотрели на интересные новинки. Здесь у нас имеется большое прозрачное стекло на боковой панели, он смотрится уместно при наших неплохих комплектующих, плюс имеется кожух декоративный, который скроет наш блок питания и прочие детали от взора пользователей. Не могу сказать, что это ключевой момент при выборе корпуса, но если вы уж хотите получить действительно красивый и стильный вариант, то обязательно стоит смотреть в сторону моделей с прозрачной панелью.Помимо этого, здесь довольно просто разместить и установить все ваши элементы начинки — можно поставить и видеокарту, и правильно проложить кабели нашего модульного блока питания, легко добавить подсветку при помощи дополнительных лент. Вариантов тьма, все можно сделать грамотно и красиво, плюс поток воздуха у корпуса ничем не преграждается, что тоже важно.

Нужно понимать, что для нашего процессора хватит с головой буквально любого охлаждения.Это не обязательно будет мощная башня или СВО, но сегодня мы взяли be quiet! DARK ROCK 4. Хочу сразу отметить, что этого с запасом хватит для нашей модели процессора — он очень слабо греется даже под нагрузкой. Вы легко можете заменить эту модель башни на что-либо другое, без проблем, но мы решили выбрать тихую модель, которой точно хватит для активного разгона. И, мне кажется, это неплохое решение — производитель уже не раз доказывал, что умеет делать качественно, круто и недорого.