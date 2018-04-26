Обзор be quiet! DARK ROCK 4. Эффективное и тихое охлаждение процессора

2018-04-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - be quiet! DARK ROCK 4; [227]
В середине апреля компания be quiet! выпустила обновление своей серии высокоэффективных кулеров. Как и в ранних поколениях, вышло сразу две модели DARK ROCK 4 и DARK ROCK 4 PRO. Младшая версия с одной секцией радиатора и одним вентилятором, для неё заявлен TDP на уровне 200W. Старшая версия с двумя секциями радиатора и двумя вентиляторами, для неё уже заявлен TDP на уровне 250W. Третье поколение мы уже изучали на примере be quiet! DARK ROCK 3, новинки мы также начнём тестировать с односекционной модели be quiet! DARK ROCK 4.

be quiet! DARK ROCK 4

Это её первый подробный тест, проводили мы его с несколькими актуальными процессорами. На момент публикации его продажи в России еще не стартовали, для расчета цены пока берем рекомендованную стоимость в 75 долларов для США.

be quiet! DARK ROCK 4 обзор

Комплектация

Поставляется be quiet! DARK ROCK 4 в массивной коробке с темным оформлением. На её гранях помимо изображения конструкции в сборе, приведены описания технических характеристик на нескольких языках.

be quiet! DARK ROCK 4

Комплект включает набор для установки на INTEL и AMD платформы, усиливающую пластину, крепежную пластину, тюбик с термопастой, крестовую отвертку, четыре скобы для вентилятора, вентилятор Silent Wings.

be quiet! DARK ROCK 4

Внешний вид

be quiet! DARK ROCK 4 выглядит эффектно за счет выверенной формы и окраски всей конструкции в черный цвет. Этот кулер будет отлично смотреться в корпусах с прозрачной стенкой.

be quiet! DARK ROCK 4

Сверху зафиксирована дополнительная декоративная металлическая пластина с двенадцатью заглушками за которыми скрываются медные тепловые трубки. По центру хромированный логотип производителя.

be quiet! DARK ROCK 4

Собран блок радиатора из 51 алюминиевых пластин. Три верхние пластины меньше по площади, чем основной массив. На верхней стороне всех пластин мелкие выступы, создающие завихрения воздуха.

be quiet! DARK ROCK 4

С одной из сторон они вырезаны с зубцами, по центру углубление. Такая форма улучшает движение воздушного потока, снижая сопротивление и шум, повышая при этом эффективность.

be quiet! DARK ROCK 4

По краям нанесены две прорезиненные полоски, обеспечивающие гашение вибрации и плотное прилегание вентилятора.

be quiet! DARK ROCK 4

На боковой грани можно обратить внимание на пару продольных углублений. Они используется для фиксации вентилятора скобами. Наличие в комплекте дополнительных скоб позволит поставить второй вентилятор.

be quiet! DARK ROCK 4

U-образные трубки пронизывают все пластины, равномерно распределяясь по всей длине. Внутри они разделяются на две группы по три трубки.

be quiet! DARK ROCK 4

С обратной стороны be quiet! DARK ROCK 4 трапециевидные вырезы. Общая площадь рассеивания тут составляет около 9400 см2.

be quiet! DARK ROCK 4

Основание кулера отполировано до зеркального блеска. В верхней зоне расположены дополнительный блок радиатора с центральной канавкой под планку крепления.

be quiet! DARK ROCK 4

В комплекте идет один вентилятор Silent Wings с регулируемой скоростью вращения 1400 оборотов в минуту. Площадь активной зоны больше, чем у 120-мм моделей, стало возможным это за счет уменьшения толщины боковой рамки.

be quiet! DARK ROCK 4

Вентиляторы этой серии отличаются низким уровнем шума. Используется сбалансированный подшипник. Подключается при помощи кабеля в защитной оплетке с четырехпиновым коннектором.

be quiet! DARK ROCK 4

Сборка

be quiet! DARK ROCK 4 поддерживает все актуальные процессоры Intel и AMD. Процесс установки достаточно прост, он подробно описан в комплектной инструкции. Все необходимое производитель предусмотрел в комплекте, включая термопасту и отвертку.

be quiet! DARK ROCK 4

Первым шагом фиксируется усиливающая пластина. Ставятся опорные пластины. После этого остается прижать блок радиатора с помощью прижимной планки. Несмотря на кажущиеся массивные габариты он не перекрывает разъемы под планки оперативной памяти.

Тесты Scythe Ninja 5

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

be quiet! DARK ROCK 4

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

be quiet! DARK ROCK 4

Intel Core i5 7400:

be quiet! DARK ROCK 4

Итоги по be quiet! DARK ROCK 4

Золото. Выбор редакции MegaObzorbe quiet! DARK ROCK 4 станет отличным выбором при поиске эффективной и тихой системы охлаждения для процессора. К плюсам отнесем поддержку актуальных сокетов, возможность установки второго вентилятора, премиальный дизайн, тихий вентилятор с гидродинамическим подшипником, наличие в комплекте отвертки и термопасты.
be quiet! DARK ROCK 4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор be quiet! DARK ROCK 4. Эффективное и тихое охлаждение процессораОбзор be quiet! DARK ROCK 4. Эффективное и тихое охлаждение процессора
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