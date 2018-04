Обзор be quiet! DARK ROCK 4. Эффективное и тихое охлаждение процессора

В середине апреля компания be quiet! выпустила обновление своей серии высокоэффективных кулеров. Как и в ранних поколениях, вышло сразу две модели DARK ROCK 4 и DARK ROCK 4 PRO. Младшая версия с одной секцией радиатора и одним вентилятором, для неё заявлен TDP на уровне 200W. Старшая версия с двумя секциями радиатора и двумя вентиляторами, для неё уже заявлен TDP на уровне 250W. Третье поколение мы уже изучали на примере be quiet! DARK ROCK 3 , новинки мы также начнём тестировать с односекционной модели be quiet! DARK ROCK 4.

be quiet! DARK ROCK 4 обзор

Это её первый подробный тест, проводили мы его с несколькими актуальными процессорами. На момент публикации его продажи в России еще не стартовали, для расчета цены пока берем рекомендованную стоимость в 75 долларов для США.

Комплектация

Поставляется be quiet! DARK ROCK 4 в массивной коробке с темным оформлением. На её гранях помимо изображения конструкции в сборе, приведены описания технических характеристик на нескольких языках.

Комплект включает набор для установки на INTEL и AMD платформы, усиливающую пластину, крепежную пластину, тюбик с термопастой, крестовую отвертку, четыре скобы для вентилятора, вентилятор Silent Wings.

Внешний вид

be quiet! DARK ROCK 4 выглядит эффектно за счет выверенной формы и окраски всей конструкции в черный цвет. Этот кулер будет отлично смотреться в корпусах с прозрачной стенкой.

Сверху зафиксирована дополнительная декоративная металлическая пластина с двенадцатью заглушками за которыми скрываются медные тепловые трубки. По центру хромированный логотип производителя.

Собран блок радиатора из 51 алюминиевых пластин. Три верхние пластины меньше по площади, чем основной массив. На верхней стороне всех пластин мелкие выступы, создающие завихрения воздуха.

С одной из сторон они вырезаны с зубцами, по центру углубление. Такая форма улучшает движение воздушного потока, снижая сопротивление и шум, повышая при этом эффективность.

По краям нанесены две прорезиненные полоски, обеспечивающие гашение вибрации и плотное прилегание вентилятора.

На боковой грани можно обратить внимание на пару продольных углублений. Они используется для фиксации вентилятора скобами. Наличие в комплекте дополнительных скоб позволит поставить второй вентилятор.

U-образные трубки пронизывают все пластины, равномерно распределяясь по всей длине. Внутри они разделяются на две группы по три трубки.

С обратной стороны be quiet! DARK ROCK 4 трапециевидные вырезы. Общая площадь рассеивания тут составляет около 9400 см2.

Основание кулера отполировано до зеркального блеска. В верхней зоне расположены дополнительный блок радиатора с центральной канавкой под планку крепления.

В комплекте идет один вентилятор Silent Wings с регулируемой скоростью вращения 1400 оборотов в минуту. Площадь активной зоны больше, чем у 120-мм моделей, стало возможным это за счет уменьшения толщины боковой рамки.

Вентиляторы этой серии отличаются низким уровнем шума. Используется сбалансированный подшипник. Подключается при помощи кабеля в защитной оплетке с четырехпиновым коннектором.

Сборка

be quiet! DARK ROCK 4 поддерживает все актуальные процессоры Intel и AMD. Процесс установки достаточно прост, он подробно описан в комплектной инструкции. Все необходимое производитель предусмотрел в комплекте, включая термопасту и отвертку.

Первым шагом фиксируется усиливающая пластина. Ставятся опорные пластины. После этого остается прижать блок радиатора с помощью прижимной планки. Несмотря на кажущиеся массивные габариты он не перекрывает разъемы под планки оперативной памяти.

Итоги по be quiet! DARK ROCK 4

be quiet! DARK ROCK 4 станет отличным выбором при поиске эффективной и тихой системы охлаждения для процессора. К плюсам отнесем поддержку актуальных сокетов, возможность установки второго вентилятора, премиальный дизайн, тихий вентилятор с гидродинамическим подшипником, наличие в комплекте отвертки и термопасты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".