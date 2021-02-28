Лучшая компьютерная акустика. Razer Nommo

Компьютерная акустика Razer Nommo

Лучшие компьютерные колонки, как и любая другая компьютерная периферия, имеет столько отличий по ценам и характеристикам, что трудно бывает выяснить, какие из них лучше для вас. Мы поможем разобраться с этим, используя как рекомендации экспертов, так и отзывы российских пользователей Яндекс.Маркета.

Мощный звук позволяет полностью погрузиться в атмосферу, позволяя вдохнуть жизнь в игры, фильмы и музыку. Благодаря оптимизированным динамикам, созданным для воспроизведения широкополосного звука с невероятной четкостью, аудиоколонки Razer Nommo помогают перенестись в другую реальность, где стирается грань между фантазией и реальностью.Аудиоколонки Razer Nommo спроектированы для геймеров, которые хотят наполнить свою комнату звуками любимых игр, музыки и фильмов. Благодаря динамикам диаметром 77 мм с покрытием Kevlar, широкому звуковому полю с высокой точностью позиционирования, специальным задним фазоинверторам, а также возможности управления басом с технологией автоматического контроля усиления вам становится доступна уникальная мощность и универсальность.

Динамики Razer Nommo диаметром 3" с покрытием Kevlar разработаны для обеспечения сверхчистого звука с поражающей четкостью. Включение материала Kevlar в конусы излучателей помогает снизить вибрации и обеспечивает воспроизведение более «плотного» звука с более качественной частотной характеристикой, позволяя услышать индивидуальные компоненты звуковой картины и новые детали звука.

Сзади на корпусе колонок Razer Nommo скрываются задние фазоинверторы. Каждый из них предназначен для усиления воспроизведения низких частот и получения более насыщенного и богатого спектра звучания. Фазоинверторы находятся внутри крупных резонаторов, усиливая низкочастотные компоненты, которые проберут вас до самых пяток, будь то выстрел, правый хук или EDM-композиция.

В то время, как классические аудиоколонки просто воспроизводят звук, Razer Nommo настроены специально с учетом пространственной глубины, которая обеспечивает точность позиционирования для игр в стереофоническом звуковом поле. Благодаря этому вы будете точно знать, где скрываются ваши противники.

Вы можете самостоятельно регулировать звук с помощью ручки на правом динамике. Прибавьте басов в дневное время или слушайте песни ночью на пониженной громкости. Ни одна деталь не ускользнет от ваших ушей благодаря автоконтролю с устранением помех.

Компьютерная акустика Creative Stage

Creative Stage — это высокопроизводительный подмониторный саундбар для компьютера и телевизора. Сопутствующий сабвуфер обеспечивает невероятное усиление и насыщенность баса, наполняя им помещение. Благодаря множеству вариантов подключения эта развлекательная аудиосистема великолепно подходит как для использования с ПК, так и для установки в гостиной.Изящный дизайн Creative Stage отлично дополнит любой интерьер и идеально подходит даже для ультраширокого монитора. Специально для помещений с ограниченным пространством саундбар поставляется вместе с креплениями для настенного монтажа, что позволяет легко установить саундбар на стену. Также он имеет всего один встроенный разъем питания, что обеспечит больше пространства для настольного компьютера и телевизионной консоли.

Насладитесь великолепным качеством звучания и невероятно объемным звуком благодаря Creative Stage! Данная высокопроизводительная 2.1-канальная система с пиковой мощностью 160 Вт оснащена двумя настраиваемыми среднечастостными драйверами с улучшенной четкостью воспроизведения голоса и потрясающим средним диапазоном. Сопряженная с длинноходовым сабвуфером, Creative Stage способна воспроизводить глубокий низкочастотный бас, который произведет на вас незабываемое впечатление.

С помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки, вы сможете выбрать предварительно составленные настройки эквалайзера для фильмов, музыки, концертов и даже игровых режимов! Помимо обычных средств управления воспроизведением звука и громкости, пульт дистанционного управления также позволяет увеличивать и уменьшать настройки высоких и низких частот.

Для дополнительного комфорта элементы управления громкостью удобно расположены с боковой стороны саундбара: они легкодоступны и просты в использовании.

В зависимости от платформы, Creative Stage поддерживает множество вариантов подключения: Bluetooth®, линейный вход, оптический вход, TV (ARC) и USB MP3. Благодаря упрощенным средствам подключения саундбара вы не испытаете никаких трудностей при покупке новой аудиосистемы.

Компьютерная акустика Logitech Z533

Creative Stage может использоваться в качестве автономного музыкального проигрывателя! Просто вставьте в него USB-накопитель и запустите любимые песни, не подключая саундбар к другому источнику звука.

Погрузитесь в мир музыки, игр или фильмов благодаря колонкам Logitech Z533 с невероятным звуком, заполняющим все пространство. Колонка Z533 для ПК оснащена двумя 2,5-дюймовыми полнодиапазонными диффузорами с фазовыми вставками и обладает мощностью 60 Вт.Оцените богатое, динамичное звучание низких частот, воспроизводимых передним сабвуфером, и прочувствуйте каждый такт музыки. Двухдюймовый фазоинвертор с двухсторонним наконечником на сабвуфере улучшает качество воспроизведения низких частот.

Возможность одновременно подключиться максимум к трем устройствам. Эту акустическую систему для ПК можно также подключить к планшету, смартфону, игровой консоли или телевизору через разъемы 3,5 мм или входы RCA.

Один вход 3,5 мм расположен на пульте управления и служит для подключения к мобильным устройствам. Другой вход 3,5 мм и вход RCA находятся на задней панели сабвуфера. Они необходимы для подключения к ПК, телевизорам и игровым консолям — PlayStation 3 или Xbox 360.

Простота управления позволяет использовать акустическую систему для ПК самым оптимальным образом. Разместите проводной пульт управления так, чтобы было удобно управлять регуляторами включения/выключения питания, громкости и низких частот. В дополнение к элементам управления пульт ДУ оснащен разъемом 3,5 мм, что позволяет подключить его к смартфону, планшету или MP3-проигрывателю.

Компьютерная акустика Edifier R1280DB

Линейка Edifier Studio пополнилась новой моделью R1280DB. Модель создана на базе популярной системы R1280T, с добавлением новых функций - оптический вход и Bluetooth.Акустическая система R1280DB имеет классический дизайн, который дополнен новыми современными функциями. Деревянная отделка R1280DB оставляет неизгладимое впечатление элегантности и роскоши. Обновленные спецификации соответствуют высоким стандартам, одновременно улучшая качество и производительность. Естественно тонко настроенная акустика, гармонично впишется в любую обстановку.

Персонализируйте свои ощущения с помощью регуляторов низких и высоких частот, расположенных на активной колонке. Регуляторы громкости, высоких и низких частот расположены на боковой панели.

Обеспечьте качественный звук с помощью оптических и коаксиальных входов. Мы сохранили два RCA-соединения для подключения RCA и AUX. Кроме того, имеется возможность беспроводного подключения к телефону, планшету или ноутбуку благодаря Bluetooth.

Легко переключайтесь между входами, регулируйте громкость с помощью пульта ДУ. Небольшой и эргономичный пульт ДУ прекрасно дополняет R1280DB. Комфорт и удобство - это то, что R1280DB стремится обеспечить с помощью пульта дистанционного управления.

С новым беспроводным пультом, управление R1280DB стало еще легче. Подключайтесь к устройствам с помощью кнопочки, расположенной в квадрате с логотипом Bluetooth.

Компьютерная акустика Trust Tytan 2.1 GXT 629

Потрясающая мощность низких частот, высокое качество звука и впечатляющий игровой дизайн — все в одном: комплект динамиков GXT 629 Tytan 2.1 с подсветкой RGB изменит ваше представление о звуке. Играете ли вы в новейшие игры, слушаете ли музыку или просматриваете фильмы, все это вы будете делать с самым лучшим звучанием. Эти динамики не только усиливают мощный звук, они взрываются цветом! Разноцветная светодиодная подсветка RGB на сабвуфере в сочетании с матово-черными динамиками-сателлитами подойдут к любой конфигурации игровой станции.

Вы можете выбрать один из 7 однотонных цветов, синхронизированных с басами (красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, голубой и белый). Или выберите циклическое чередование всех цветов, пульсирующую подсветку с чередованием цветов или подсветку RGB, синхронизированную с басами: у вас есть все возможности!Выпустите в мир ревущие звуки своей игры с помощью этого набора динамиков с пиковой мощностью 120 Вт. Динамики-сателлиты обеспечивают оптимальное качество звука в среднем и высоком диапазоне частот. Добавьте к этому еще деревянный сабвуфер с 7-дюймовым динамиком, который дает мощную глубину звукам вашей игры, и вы гарантированно получите весь спектр впечатлений от процесса игры.

В комплекте к этой мощной акустической системе прилагается удобный беспроводной пульт дистанционного управления. Вы можете легко регулировать громкость и отключать звук, оптимизировать басы и менять режим подсветки, а также включать и выключать динамики одним нажатием кнопки.

С целью энергосбережения динамик оснащен встроенной системой рационального управления энергопотреблением. Если динамик не используется в течение 60 минут, он автоматически переходит в режим ожидания.

Начните игру, и динамик автоматически возвратится в активный режим. Для непрерывного обеспечения полной мощности отключите систему рационального управления энергопотреблением.