Лучшая портативная колонка. LG XBOOM Go PL5

Ginzzu GM-210

665599362,666865148,675891001,665819744 Выбирать портативную акустику довольно трудно, так как на рынке очень много различных продуктов, все они смотрятся интересно и привлекательно, но вот выбирать оптимальное решение нужно не по внешнему виду, а по качеству сборки и звучания, по важным характеристикам и так далее. В этом плане производители довольно усложняют процесс подбора идеального варианта, но мы упростим вам задачу и расскажем о пяти самых интересных решениях на рынке. Достаточно подобрать устройство по бюджету и все, можно заказывать.

SVEN PS-520

Начинать статью будем с традиционно доступного варианта, который обладает всеми необходимыми для пользователя характеристиками и возможностями. Например, у данной колонки имеется сразу два излучателя по 14 Вт, так что этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку и получать от этого удовольствие. Для примера — устроить небольшую вечеринку в помещении можно даже с 10 Вт мощности, тогда как здесь получается в два с половиной раза больше. Так что в плане громкости никаких проблем нет — производитель предоставляет пользователю все необходимые возможности для того, чтобы слушать музыку и получать от этого наслаждение как в небольших помещениях, так и на открытых пространствах.Конечно, стоит сразу отметить, что эта модель портативной колонки стоит весьма разумных денег, но и ожидать от нее каких-то невероятных параметров качества звучания тоже не стоит. Производитель сделал упор на громкости, дизайне и мелким бонусам вроде лицевой панели, но все же это достаточно доступная колонка, которая еще и работает от собственной батареи 5 часов, да еще и пульт дистанционного управления идет в комплекте. Этого предостаточно, чтобы устройство полностью покрывало ту цену, которую заплатит пользователь. И среди доступных вариантов это и правда лучший продукт.

LG XBOOM Go PL5

Да, стоит отметить, что на рынке есть достаточно много неплохих портативных колонок, которые могут похвастаться довольно приличной мощностью. Например, модель SVEN PS-520 позволит вам легко устраивать вечеринки в любой точке мира, ведь устройство оборудовано двумя излучателями по 18 Вт каждый. То есть, в общей сложности вы получаете 36 Вт выходной мощности — этого хватит с головой, чтобы вы могли слушать музыку громко и долго. Для небольшого помещения, например, этой мощности даже многовато, но, с другой стороны, если вы хотите выехать куда-то на природу и включить музыку на полную громкость, то никаких проблем с этим не будет. Предоставленной мощности хватит, чтобы слушать музыку с комфортом даже в открытом поле.При этом, конечно же, работает устройство от встроенной батареи, так что переживать о том, что вам нужна гора батареек не стоит. Да, конечно, не стоит ожидать, что на максимальной мощности вы будете слушать музыку очень долго — устройство имеет ограничения по длительности автономной работы. С другой стороны, это достаточно крупный гаджет, который отлично справляется со всеми поставленными задачами, громко играет и дает возможность слушать музыку абсолютно везде. И, что самое приятное, стоимость устройства при этом вполне адекватная, что тоже не может не радовать.

Sony SRS-XB33

Пожалуй, самой новой портативной колонкой является модель LG XBOOM Go PL5. Производитель достаточно длительное время игнорировал рынок портативной акустики, предпочитая выпускать стационарные устройства, но теперь можно смело говорить о том, что крупнейший в мире производитель бытовой техники решил заняться и этим сегментом. Данная колонка является одной из трех новинок компании, но именно она нам кажется самым оптимальным вариантом по соотношению цены к качеству. Все же это достаточно важный момент, особенно если пользователь решил приобрести действительно стильное компактное и мощное решение на все случаи жизни. Благо, у новинки нет проблем ни с дизайном, ни с качеством звука.Начать стоит с того, что у данной колонки 20 Вт мощности — этого предостаточно, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку в любом помещении, на открытом воздухе и так далее. Более того, устройство имеет степень защиты от влаги, так что вам можно не бояться дождя — устройство не повредится, даже если попадет под ливень. Также стоит отметить поддержку всех современных кодеков, которые позволяют слушать музыку в высоком качестве, а также стильный дизайн и возможность не переживать о том, что источник звука не будет работать с колонкой. LG XBOOM Go PL5 — самое современное решение, которое умеет получать музыку почти с любого источника.

Marshall Emberton

Также из свежих устройств, которые стоят внимания аудитории, стоит отметить колонку Sony SRS-XB33, которая способна привлечь внимание пользователя одним своим видом. Это крайне важный момент, так как внешний вид продукта действительно имеет значение для пользователя. Да, мы крайне не рекомендуем выбирать устройство исключительно по дизайну, так как это чревато различными проблемами в итоге, но дизайн устройства тоже имеет вес при подведении итога. И в данном случае чаша весов вполне может перевесить в сторону данной модели, ведь производитель сделал всё, чтобы гаджет выглядел привлекательно. Например, лицевая панель смотрится крайне стильно и лаконично, особенно нам понравилась декоративная сетка.Кроме того, производитель вложил массу ресурсов в то, чтобы колонка звучала качественно — здесь отлично проработаны верхние и нижние частоты, нет проблем со средними частотами, даже на максимальной громкости пользователь будет получать исключительно высокое качество звучания. С другой стороны, нужно отметить, что за столь высокое качество звука, приличную громкость и время автономной работы в 24 часа пользователю придется заплатить чуть больше личных средств, чем за предыдущие модели. Платить больше или не платить — выбор исключительно самого потенциального покупателя.

Завершать нашу подборку будет еще более дорогая модель портативной колонки — это, конечно, не идеал на рынке, но за эти деньги вы получаете просто шикарное качество звука. Большего, собственно, пользователю и не нужно — вы получаете достаточно высокое качество звучания, можете не переживать о длительности автономной работы, а продукт при этом еще и выглядит стильно. Что может быть лучше? Да, конечно, стоит отметить, что выходной мощности данной портативной колонки будет предостаточно, чтобы вы могли получать море положительных эмоций от прослушивания любимых треков как на открытой природе, так и в помещении, например. Это тоже большое преимущество, ведь ситуации бывают разные и обычно электронику такого плана покупают для разных сценариев использования.Конечно, как мы уже говорили, стоит при выборе подобного устройства обращать своё внимание сначала на характеристики, на продолжительность автономной работы, на различные особенности гаджета, а только потом уже присматриваться к дизайну. Но в этом случае так удачно сложилось, что производитель показал сразу и стильное, и продвинутое устройство. Особенно нам нравится цветовая палитра, позволяющая выбрать довольно яркий вариант и выделяться на фоне тех пользователей, которые приобретают портативные колонки черного цвета, например.