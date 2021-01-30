Лучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB

Система водяного охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB

Системы жидкостного охлаждения (СЖО) или системы водяного охлаждения (СВО) – решение для тех, кто знает цену каждому дополнительному мегагерцу. Качественная СВО способна подарить тишину, несколько сотен дополнительных мегагерц. Для тех, кто только начинает свой путь в мире компьютеров существуют необслуживаемые системы водяного охлаждения. Многие именитые производители предлагают готовые и надежные необслуживаемые (замкнутые) системы охлаждения по относительно невысокой цене. Из дополнительных преимуществ необслуживаемых систем водяного охлаждения можно назвать освобождение места в пространстве рядом с сокетом для установки центрального процессора, поскольку аналогичные по производительности воздушные кулеры весьма громоздки и часто мешают установке памяти. Сегодня мы изучим топ-5 лучших и эффективных систем водяного охлаждения как на процессоры Intel так и AMD.

Компьютеры, которые без труда запускают игры с максимальными графическими настройками, требуют трепетного обращения. Cooler Master ML360R RGB – полноценная система водяного охлаждения, которая не позволит процессору перегреться при пиковых нагрузках.Система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB гарантирует высокий уровень эффективности охлаждения даже очень мощных процессоров. Модель характеризуется рассеиваемой мощностью 250 Вт. Столь серьезный показатель достигается благодаря трем 120-миллиметровым вентиляторам и массивному, имеющему длину 394 мм радиатору.

Рассеиванием тепла в Cooler Master ML360R RGB занимается внушительный алюминиевый радиатор, который обдувают три вентилятора со скоростью от 650 до 2000 об/мин. Они отличаются долговечности и готовы служить владельцу на протяжении 160 тысяч часов.

Максимальный воздушный поток каждого из вентиляторов равен 66.7 CFM, а максимальный уровень шума – 30 дБ. На минимальной скорости вентиляторы услышать почти невозможно: уровень шума в этом случае опускается лишь до 6 дБ.

Система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB обладает совместимостью с процессорами всех наиболее распространенных в настоящее время сокетов.

К системе подведён водоблок с помпой, которую с радиатором соединяют шланги из фтор-этилен-пропилена с нейлоновой оплёткой. Вентиляторы и крышка водоблока оборудованы пиксельной RGB-подсветкой, которую ты можешь регулировать самостоятельно. Создатели позволили задавать нужные настройки через ПО или использовать компактный контроллер, который находится в комплекте.

Система водяного охлаждения EKWB AIO 360

EK-AIO 360 D-RGB-это универсальное решение для жидкостного охлаждения вашего процессора. Он предлагает все преимущества решения для водяного охлаждения в компактной, простой в установке и необслуживаемой конструкции. EK AIO поставляется с универсально совместимым водяным блоком процессора, а также предварительно заполненным насосом-res combo design для решения жидкостного охлаждения, которое готово к работе прямо из коробки. Он прост, эффективен и поставляется с полностью настраиваемым освещением D-RGB.

Простая установка с универсальной совместимостью-EK AIO поставляется с универсально совместимым водяным блоком процессора, устанавливающим все новейшие процессорные разъемы Intel и AMD, а также оснащенным без инструментальным монтажным механизмом для легкой установки.

Динамическое адресуемое освещение D-RGB - настройте свой EK AIO в соответствии с вашей настройкой с помощью его диапазона полностью адресуемых световых эффектов D-RGB. Встроенный как в свой блок процессора, так и в вентиляторы Vardar S, EK AIO предлагает широкий спектр цветовых конфигураций, управляемых либо с вашей материнской платы, либо с автономного контроллера RGB. Моноблок процессора EK AIO имеет полностью акриловую крышку, действующую как рассеиватель света с матовой отделкой, для динамического светового дисплея с плавными цветовыми переходами.

Высокопроизводительные вентиляторы EK-Vardar - входящие в комплект EK AIO, являются высоко статическими ШИМ-вентиляторами промышленного класса, разработанными и построенными в основном для высокопроизводительных систем жидкостного охлаждения. Управляемый либо вашей материнской платой, либо автономным контроллером вентилятора, EK Vardar может быть настроен на работу со скоростью от 550 до 2200 об / мин либо для высокого воздушного потока, либо для бесшумного хода.

Система водяного охлаждения Liquid Freezer II - 360

Система охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer 360 станет превосходным решением для различных компьютеров. Она обладает прекрасными параметрами. СЖО сильно выигрывает на фоне устаревших кулеров, ее реальная эффективность значительно выше.

Система жидкостного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer 360 подойдет для чипов от AMD и Intel. Она совместима с основными сокетами, благодаря чему ее можно поставить в различные сборки.

СЖО применяется для охлаждения различных процессоров. Она рассеивает значительную мощность – 300 Вт. Необходимо учитывать параметры чипа при определении совместимости СЖО с процессором.

Для производства радиатора использовался алюминий. Он имеет три секции.

Число устанавливаемых вентиляторов – шесть штук. Они имеют габариты 120x120 мм, внутри находится гидродинамический подшипник для обеспечения стабильного вращения лопастей.

Скорость вращения крыльчатки – от 500 до 1350 оборотов в минуту. Регулировка этого параметра осуществляется автоматически системой. Длина шланга для переноса жидкости – 326 мм.

В комплекте поставляется термопаста, которая необходима при установке СЖО.

Система водяного охлаждения Deepcool Castle 360EX White

Жидкостная система охлаждения Deepcool Castle 360EX White станет отличным выбором для пользователей, которые владеют или собираются владеть компьютером, оснащенным сверхмощным процессором.Модель способна обеспечить рассеивание мощности до 300 Вт. Система охлаждения обладает совместимостью со всеми распространенными в настоящее время сокетами.

Система охлаждения Deepcool Castle 360EX White укомплектована медным водоблоком и алюминиевым радиатором. Радиатор – трехсекционный, имеющий размеры 402x120x27 мм. Монтаж СВО потребует наличия очень просторного корпуса.

Основание контактной площадки медное. Его площадь полностью закрывает крышку современных процессоров.

В оснащение системы охлаждения входят три 120-миллиметровых вентилятора. Диапазон частоты вращения – от 500 до 1800 оборотов в минуту.

Каждый из вентиляторов генерирует поток воздуха до 64.4 CFM. Максимальный уровень шума – 32.1 дБ.

Особенностью дизайна СВО является наличие невероятно эффектной разноцветной светодиодной подсветки.

CASTLE 360EX WHITE оснащается эксклюзивной технологией защиты от протечек Deepcool. Эта технология автоматически балансирует давление в системе, существенно повышая безопасность систем жидкостного охлаждения "все в одном". Эксклюзивная технология защиты от протечек Deepcool устанавливает новый стандарт для систем жидкостного охлаждения.

Стартовый набор включает крепеж для сокетов Intel и AMD, усиливающую пластину, кабель для синхронизации подсветки, пульт управления подсветкой, логотип с брендом GameStrom, сменную крышку для водоблока, руководство пользователя.

Упаковка модели – имеющая презентабельный вид коробка.

Система водяного охлаждения ID-COOLING FROSTFLOW X 360

Система охлаждения ID-Cooling FROSTFLOW X 360 станет отличным выбором для игровых и рабочих систем на базе многоядерных, в том числе, разогнанных, процессоров семейства Intel и AMD.Благодаря своим возможностям данная модель обеспечит эффективное рассеивание мощности вплоть до 350 Вт. Это обусловлено использованием медного водоблока и алюминиевого радиатора.

Также в данной модели используется 3 вентилятора размером 120 мм, которые могут в автоматическом режиме работать на скорости от 700 до 1800 об/мин, что создает поток воздуха до 74.5 CFM. Благодаря гидродинамическим подшипникам, используемым в основе конструкции, уровень шума не превышает 35.2 дБ, а рабочий ресурс достигает 50000 часов.

Система охлаждения ID-Cooling FROSTFLOW X 360 также отличается не только своей мощностью, но и минималистичным дизайном с подсветкой нейтрального белого цвета.

Для подключения данная модель использует коннектор 3-pin.

Комплект поставки включает в себя набор креплений под разные сокеты, тюбик с термопастой, а также кабели.