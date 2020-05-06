Лучшая умная колонка. Mail.ru Group Капсула

Умные колонки — достаточно интересный продукт. Какое-то время назад никто не мог подумать, что пользователь сможет давать команды колонке, а она будет отвечать или выполнять какие-то действия. Сейчас пользователь может легко узнать погоду, узнать свежие новости, позвонить кому-то, поставить трек на проигрывание или даже билеты в кино заказать. Мы решили разобраться в данной теме, чтобы рассказать о самых лучших продуктах на рынке, чтобы вы понимали, какую модель стоит покупать, а какую — нет. Проблема только в том, что таких устройств очень много и статья будет разбита на несколько частей.

Google Home Mini

Компания Google относительно недавно вышла на рынок умных колонок на территории России и сразу заняла свою нишу благодаря умным продуктам с низк стоимостью. Это и правда очень привлекательно, так как пользователи, которые ранее никогда не пользовались ничем подобным получают возможность за вполне разумные деньги попробовать продукт самолично. У колонки Google Home Mini при этом имеется все необходимое, чтобы вы получали просто море удовольствия и даже не думали о том, что гаджет в чем-то урезан. Все умные функци, которые могут вам пригодиться, будут доступны, а большего нам и не нужно, тем более за такие деньги.
Далее, стоит понимать, что колонка в таком компактном корпусе просто не может выдать тот же уровень звучания, что и крупные конкуренты. Здесь банально нет места для установки качественного дорогого динамика, да и производитель не думал делать колонку для меломанов. Это гаджет для пользователей, которые хотят насладиться качеством звучания музыки, но при этом готовы сэкономить ради наличия умных функций вроде голосовых команд. И, что самое приятное, гаджет действительно очень доступен, хотя при этом поддерживает голосовой ассистент и вполне справляется со всеми поставленными задачами.

Яндекс.Станция Мини

Конечно, главным конкурентом колонки от Google выступает модель Яндекс.Станция Мини от отечественного производителя. Конечно, скорее всего собирается колонка не на территории России, но спроектирован продукт на территории этой страны и все задачи, которые умеет решать колонка, тоже нацелены на отечественного пользователя. Например, колонка просто отлично работает с фирменными сервисами компании Яндекс, будь то Афиша или Музыка. Это позволяет достаточно легко и с комфортом включать треки или заказывать билеты в кино, что, без сомнения, очень круто и современно. В плане голосового помощника Яндекс.Станция Мини даже выигрывает у конкурента.
Дело в том, что станция отлично работает с русским языком без каких-либо ограничений, благодаря чему все команды пользователя будут четко распознаны и прочитаны. У других продуктов на рынке иногда возникают проблемы с этим, но у Яндекса получилось реализовать более привлекательный голосовой помощник для отечественных пользователей. На текущий момент Яндекс.Станция Мини является самым интересным гаджетом, если вы живете в городе, где функционируют фирменные сервисы компании Яндекс. Тогда колонка раскроет себя во всей красе и даст те функции, о которых вы давно мечтали.

ELARI SmartBeat

Отдельно хотелось бы похвалить колонку ELARI SmartBeat, которая при достаточно высоком уровне звучания обладает всеми необходимыми преимуществами для того, чтобы привлекать внимание аудитории. Конечно, суммарная мощность динамиков колонки составляет всего 5 Вт, чего явно не хватит для того, чтобы устраивать дискотеки или наслаждаться музыкой в большом помещении. Но для прослушивания музыки в комнате дома или квартиры этого явно хватит с головой, особенно если понимать, что продукт достаточно доступный и требовать от него большую мощность было бы как минимум странно. Это не тот уровень.
Также стоит отметить, что при довольно компактных размерах разработчики смогли реализовать поддержку голосового помощника Алиса. На текущий момент на территории России это лучшее решение из всех, что можно представить, ведь ассистент отлично понимает русский язык и воспринимает команды без ошибок. Для многих пользователей этого вполне достаточно, ведь по голосовому ассистенту можно узнать погоду, заказать еду, узнать время или запустить трек. Большего требовать даже от умной колонки на текущий момент просто не стоит.

Яндекс.Станция

Можно с уверенностью сказать, что Яндекс.Станция является апогеем современной техники. Конечно, есть на рынке колонки, которые могут предоставить больший набор функций в США, например, но большинство наших читателей живет на территории России, где 90% умных колонок не работают. Они просто не воспринимают русский язык и не могут выполнять обычные команды, тогда как Алиса, голосовой ассистент компании Яндекс, отлично выполняет буквально любые команды пользователя. В этом заключается серьезное преимущество продукта перед своими основными конкурентами, ведь пользователь с комфортом дает команды и получает ответы.
Также стоит сказать, что колонка Яндекс.Станция обладает достаточно качественным звучанием, благодаря чему мы можем вполне рекомендовать колонку тем, кто не просто умные функции хочет получить, но и планирует на колонке слушать музыку дома, устраивать вечеринки и так далее. Да, большую шумную дискотеку устроить не выйдет, но в целом это достаточно крутой продукт, чтобы слушать на нем любимые треки. И, конечно, не стоит забывать, что покупая колонку Яндекс.Станция пользователь получает подписку на различные сервисы Яндекс бесплатно.

Mail.ru Group Капсула

Конечно, компания-конкурент Яндекса тоже решила выпустить свою колонку, которая тоже довольно неплохо звучит и может похвастаться весьма привлекательным дизайном. Правда, стоит отметить, что такого рода продукцию вы покупаете не ради того, чтобы слушать треки и наслаждаться кристально чистым звучанием, такого рода устройства покупают ради того, чтобы давать команды ассистенту и получать какой-то ответ. К сожалению, ассистент компании Mail проигрывает Яндексу в плане команд, да и сервисов у компании намного меньше, а ведь именно на них все и завязано. Именно сервисы влияют на то, что может колонка, а чего не может.
С другой стороны, компания постоянно развивает свой продукт, делает какие-то обновления, благодаря чему гаджет в итоге выделяется на фоне конкурентов. Да, мы не можем сказать, что это прямо лучшее решение, так как у конкурентов намного больше функций в плане голосового управления. Но если вы хотите попробовать нечто уникальное, чего нет ни у кого, либо же просто любите умные колонки и хотите именно этот гаджет, то настоятельно стоит попробовать. Гаджет выполнен качественно, у него достаточно крутая реализация звука, отличный дизайн и масса других мелких бонусов. За свои деньги это вполне неплохое решение для тех, кто фанатеет от умной техники и хочет получить все, что только есть на рынке. Достойный ответ прямым конкурентам.
Комментарии и отзывы Яндекс.Станция Мини
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