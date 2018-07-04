Лучшие СВО на 240 мм в 2018 году. Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 240

Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 240

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Мы уже говорили про одну систему с подсветкой от этого же бренда, но про Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 240 тоже стоит сказать. Это более простая модель, у которой помпа не светится, но есть подсветка вентиляторов, контроллер для управления этой всей красотой и стоит продукт немного дешевле. При этом, все ключевые особенности СВО остались — прочные трубки, которые неплохо гнутся в корпусе, две секции радиатора, отличный поток воздуха от вентиляторов. В плане температур это один из самых интересных вариантов на рынке, который еще и стоит довольно дешево.Нужно понимать, что в последнее время практически все системы от среднего класса и выше могут показывать хорошие температуры. Вопрос лишь в уровне шума и красоте, которые обычно и становятся решающими при выборе. У данной модели есть два вентилятора с RGB и фирменным контроллером, он даст вам широкие возможности для настройки всей красоты в корпусе. Остается только правильно разместить продукт в корпусе. Лично я всегда советую ставить радиатор на фронтальную панель, это наиболее оптимальное место, либо же на верхнюю грань, но там температуры более высокие.

Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition

Открывает нашу сегодняшнюю статью система водяного охлаждения от компании Deepcool. Это одна из самых новых моделей на рынке, которая порадовала как своими характеристиками, так и качеством сборки. Собственно, здесь два вентилятора по 120 мм, две секции радиатора, неплохое охлаждение процессора получается. Даже если у вас какой-то горячий «камень», его можно будет держать на адекватных температурах совершенно без проблем. И, конечно же, работает система очень тихо — два вентилятора в комплекте показали себя просто шикарно, они еле-еле слышны в закрытом корпусе.Разработчик решил немного украсить свою систему и добавил подсветку на помпу. Это сейчас весьма популярная штука, практически каждая вторая компания ставит подсветку по все комплектующие компьютера. Здесь это реализовано довольно качественно и стильно, что мне очень понравилось. Собрано все надежно, качественно, без проблем с трубками и креплением. При этом, стоимость данной системы максимально демократичная, что позволит вам спокойно проапгрейдить свой компьютер и получить приличные температуры. Одно из лучших решений в своем сегменте на данный момент, особенно если бюджет ограничен.

Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB

Если мы уж заговорили про СВО с подсветкой, то не упомянуть данную модель было бы кощунством. Производитель нарядил свой продукт по всем фронтам — здесь подсветка и на помпе, и на вентиляторах. Да и не просто какая-то там подсветка, а очень красивая RGB с возможностью настройки через фирменный контроллер, который идет в комплекте. Мне очень понравилась помпа, она выглядит действительно интересного и стильно, плюс в корпусе такая надпись смотрелась бы довольно привлекательно. Но, на одном стиле все не закончилось.У производителя Thermaltake одни из лучших вентиляторов на рынке. С этим можно соглашаться или нет, но мы считаем именно так. Инженеры смогли соединить вместе подсветку и неплохой поток воздуха, из-за чего Thermaltake Floe Riing RGB 240 TT Premium Edition выдаёт приятное свечение и большой поток прохлады в ваш корпус. Это важный момент, ведь СВО покупают не только ради красоты, но и ради нормальных температур на процессоре. Если у вас есть средства и вы хотите получить максимум из того, что есть на современном рынке, то эта модель будет наиболее оптимальной. Мы даже назвали ее лучшей в 2018 году.

NZXT Kraken X52

Начнем с самого интересного — у данной системы один из самых низких уровней шума. При минимальных оборотах в 600 об/мин вы получаете всего 6 дБ шума. Это шикарный показатель, который позволяет работать в практически полной тишине. Конечно, если вы разогнали процессор или планируете этим заниматься, то обороты вырастут до 2000 и тогда шум будет слышно, но он все равно тише потенциальных конкурентов. Не знаем как именно производитель добился таких результатов, но факт остается фактом. Это одна из самых тихих СВО на рынке, так чт если вы хотели именно тишину, то знаете что делать.Помимо этого, производитель наделил свою систему красивой подсветкой с RGB. Вентиляторы системы могут светиться всеми цветами радуги и выглядит это нереально красиво. Для владельцев корпусов с прозрачной боковой панелью подойдет шикарно. Сама помпа на светится, но это не очень важно. Хороший воздушный поток при минимальном уровне шума и хороших температурах делают новинку весьма привлекательной в глазах пользователей. Да и вообще производитель уже давно доказал, что делает хорошо, красиво и качественно.

Aerocool P7-L240

У компании NZXT всегда был свой собственный взгляд на то, какой должна быть система охлаждения и сколько она должна стоить. Некоторые пользователи не разделают такой политики компании, кто-то же считает, что это пример качества и оно того стоит. Система NZXT Kraken X52, хотя у нее и странное название, состоит из двух вентиляторов по 120 миллиметров, радиатор на две секции. То есть, это 240-мм система, просто в компании NZXT ее решили назвать Х52, по каким-то своим причинам. Воздушный поток здесь очень даже неплохой, на минимальных оборотах шум вообще не слышно. Это первое преимущество, которое отдаленно может стать причиной чуть более высокой стоимости системы.Второй яркий момент — рисунок на помпе. Это не просто подсветка, а что-то вроде голограммы. Это выглядит очень интересно и необычно, сильно привлекает внимание пользователей. Конечно, это лишь декоративный элемент, но нужно понимать, что сейчас большая часть компьютерных комплектующих продается с прицелом на внешний вид, ведь техническом плане и так все очень и очень хорошо. NZXT Kraken X52 это вариант для тех, кто хочет получить дорогую, но очень интересную систему для охлаждения процессора в корпусе с прозрачными панелями.

В компании Aecrocool пошли дальше и придумали подсветку помпе, которая как бы выглядит прозрачной. Это очень круто выглядит и сразу даже не понимаешь как это устроено. Дело в том, что корпус помпы выполнен из прозрачного пластика, сквозь который пробивается подсветка. Учитывая, что внутри бурлит вода, смотрится это очень привлекательно. Конечно, в корпусе заметить эту красоту можно лишь мельком, да и только под определенным углом, но смотрится эффект намного привлекательней простой подсветки, это правда. Да и очень необычное решение, у других компаний таких помп нет.Конечно же, без вентиляторов с подсветкой тоже не обошлось. ЗДесь установлено два вентилятора по 120 мм, оба они красиво светятся в темноте и поддерживают гибкую настройку. Радиатор на две секции позволяет хорошо охлаждать процессор, воздушный поток тоже неплохой, да и сборка у производителя шикарная. Абсолютно все пользователи хвалят продукт за качественные трубки, которые у более доступных вариантов иногда плохо гнутся или протекают. Здесь гибкость отменная, подключены они Г-образным соединением. Тоже неплохой вариант за свои деньги.