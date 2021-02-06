Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQC

Монитор GigaByte G34WQC 34

Нестандартные ультраширокие мониторы с соотношением сторон от 21:9 и выше могут заменить сразу два дисплея. Они хороши для и игр, и для работы, при которой надо открывать сразу несколько окон. Они созданы для сотрудников офисов, создателей цифрового контента и геймеров, которые хотят получить просторный экран с эффектом погружения. Сегодня мы составили рейтинг лучших Ultrawide-мониторов, которые доступны на рынке.

GigaByte G34WQC способен изменить представление о компьютерных играх, демонстрируя феноменальную графику на 34-дюймовом экране с разрешением 3‎440 x 1440 пикселей. Достаточно подключить его к мощному компьютеру, чтобы с головой погрузиться в главные блокбастеры сезонаМодель обладает изогнутым дисплеем с радиусом кривизны 1500R, чтобы ты мог спокойно отслеживать происходящее периферийным зрением и наблюдать за перемещениями противников, которые пытаются зайти с флангов. Монитор может похвастаться скромным временем отклика в 1 мс и частотой обновления 144 Гц, что пригодится любителям выжимать максимальный FPS.

Производители использовали VA-матрицу с качественной цветопередачей и добавили ряд функций, заточенных под игры.

Так, стабилизация изображения поможет минимизировать размытость контуров при движении, чётко отслеживать линию прицеливания, а Black Equalizer позволит адаптивно повышать яркость и контрастность в затенённых областях, избегая засветки ярких участков кадра.

Помимо прочего, ты сможешь в любой момент отрегулировать высоту и задать нужный угол наклона. Матрица VA с диагональю 34 дюйма и радиусом кривизны 1,5 м обеспечивает восприятие контента на мониторе схожее с формируемым зрением человека, таким образом монитор с искривленным дисплеем содействует полному погружению в атмосферу происходящего на экране.

Роль монитора в игровом процессе, зачастую, недооценивают. Правда заключается в том, что благодаря дисплеям достигается синергетический эффект и визуальное восприятие реальной производительности ПК. Игровые мониторы GIGABYTE – это востребованная функциональность и безупречное качество исполнения. Владельцы таких дисплеев могут наслаждаться качеством картинки и реальным быстродействием игрового процесса без излишней экстравагантности имиджевой составляющей изделия.

Монитор Samsung C34G55TW 34

Монитор Samsung C34G55TW [LC34G55TWWIXCI] при диагонали 34 дюйма (86 см) и разрешении 3440x1440 пикселей гарантирует пользователю изображение самого высокого качества с плавным обновлением.

Изогнутая матрица (1000R), LED-подсветка и технология защиты зрения обеспечивает пользователю максимальный комфорт при просмотре на экран и многочасовой работе.

Контрастность модели 2500:1 сочетается с углами отображения по горизонтали и вертикали 178°, а также технологиями динамического обновления AMD FreeSync и HDR10. Все эти параметры указывают как на высокое качество транслируемого изображения, так и на удобство для глаз.

Графика за пределами возможностей. Экран Ultra-WQHD обеспечивает великолепный обзор игровой сцены с деталями как в реальной жизни. При использовании двухмониторной конфигурации отсутствие в месте стыка мониторов рамки, а также отсутствие жгута кабелей создает у геймера ощущение полного погружения в происходящее на экране. Исключительная плавность игрового сеанса. Технология AMD FreeSync Premium представляет собой технологию адаптивной синхронизации, снижающей дрожание изображения, замирание изображения и входной лаг. Компенсация низкой частоты кадров обеспечивает исключительную плавность каждой сцены.

Отсутствие лага и размытия изображения гарантируют вам победу. Сверхбстрое обновление экрана с частотой 165 Гц обеспечивают четкость изображения даже в самых динамичных сценах.

Монитор Samsung C34G55TW [LC34G55TWWIXCI] имеет трехсторонний безрамочный дизайн и тонкую оболочку черного цвета. Наклон экрана можно регулировать для удобства пользователя.

Монитор Cooler Master GM34-CW 34

Изогнутый экран радиусом 1500R монитора CoolerMaster GM34-CW создает такое мощное погружение, которое доставляет геймеров и зрителей прямо в центр действия. Сверхширокий 34-дюймовый дисплей обеспечивает непревзойденные игровые возможности и потрясающее кинематографическое наслаждение.Монитор имеет широкую цветовую гамму благодаря использованию покрытия Quantum Dot, обеспечивающего 95% покрытие DCI-P3 (125% sRGB), коэффициент контрастности составляет 3000: 1, яркость 400 кд / м2 и углы обзора по вертикали/горизонтали 178°/178°.

Для геймеров предусмотрена собственная частота обновления 144 Гц, поддерживаемая Adaptive-Sync для переменных частот обновления как в системах NVIDIA, так и в системах AMD. Существует также спецификация MPRT 1 мс, что подразумевает наличие доступной подсветки с уменьшением размытия.

Монитор CoolerMaster CM34-CW совместим со стандартами FreeSync2 и Display HDR400.

Для подключения предусмотрены два разъема DisplayPort, два разъема HDMI и один разъем для наушников. Монитор также оснащен 2x 3 Вт встроенными динамиками и возможность регулировать высоту, наклон и угол поворота монитора.

Монитор Xiaomi Mi Surface Display 34

Монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 [XMMNTWQ34] – модель с изогнутым 34-дюймовым антибликовым экраном, оптимизированная для мультимедийных развлечений и игр.Матрица VA с разрешающей способностью 3440x1440 пикселей, временем отклика 4 мс и частотой обновления 144 Гц обеспечивает создание детализированного изображения с реалистичной передачей цветовой палитры.

Матовая поверхность, технологии защиты глаз и радиус кривизны 1500R гарантируют максимум комфорта в играх и при работе с контентом.

Для подключения источников изображения в геймерском мониторе Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 [XMMNTWQ34] предлагаются по два разъема DisplayPort и HDMI. Также имеется выход на наушники. Эргономичная конструкция подставки предоставляет широкие возможности настройки положения экрана за счет регулировки угла наклона, изменения высоты и поворота влево/вправо.

Новая модель от Xiaomi – это не игрушка с провокационными расцветками корпуса или пульсирующей подсветкой. Панели монитора и кожух подставки из пластика с чёрной матовой поверхностью говорят о серьёзности оборудования. Строгий дизайн не отвлекает от происходящего на экране.

Монитор MSI Optix MPG341CQR 34

Монитор MSI Optix MPG341CQR в корпусе черного цвета будет оптимален при эксплуатации с игровым системным блоком и позволит вам с комфортом играть в видеоигры с передовой графикой.Модель с минимальным временем отклика пикселя (1 мс) снабжается изогнутым дисплеем с 34-дюймовой диагональю и наибольшим разрешением 3440x1440 пикселей при частоте смены кадров до 144 Гц. Углы обзора как по вертикали, так и по горизонтали у данного устройства вывода графики составляют 178°.

Модель Optix MAG341CQR является широкоэкранной: соотношение сторон дисплея составляет 21:9, а разрешение – 3440х1440 пикселей. Это означает не только высокую детализацию игровой картинки, но и возможность увидеть больше за счет дополнительного экранного пространства в области периферийного зрения.

MPG341CQR поддерживает технологию расширенного динамического диапазона HDR 400, которая гарантирует улучшенную детализацию и больший спектр отображаемых оттенков по сравнению с традиционными мониторами. Результат – более реалистичное изображение на его экране.

Подсветка монитора Optix MPG341CQR – выполняет не только эстетическую, но и практическую функцию. Ее можно использовать для визуального представления определенной информации, например прогноза погоды.

У монитора Optix MPG341CQR имеется встроенная веб-камера с функцией распознавания лица. Разблокировка ПК, запуск определенных программ, изменение цветовых профилей – все это может осуществляться автоматически, как только камера «узнает» того или иного пользователя.

Яркость монитора MSI Optix MPG341CQR может автоматически изменяться в зависимости от уровня внешнего освещения.

Прогрессивный геймерский монитор MSI Optix MPG341CQR снабжается 3 USB-разъемами и видеовходами DisplayPort, HDMI, USB Type C для присоединения к системным блокам ПК, ноутбукам, игровым консолям. Вместе с ним вы получите настольную подставку с возможностью поворота, регулировки высоты и наклона.