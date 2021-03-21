Лучшие блоки питания SFX. be quiet! SFX L Power 600W

ПК с малым форм-фактором все еще не является массовым продуктом, но они набирают популярность. Как энтузиасту сборок ITX, сейчас прекрасное время для жизни. У нас есть на выбор множество корпусов, материнских плат и других компонентов. Однако не всегда все легко встроить комплектующие в ITX корпус. Покупатели много времени уделяют выбору видеокарты, процессора, материнской платы, но часто устанавливают в систему некачественную систему охлаждения или плохой блок питания. Эти вспомогательные детали являются не менее важными для системы, так как именно они поддерживают её жизнедеятельность. Блок питания представлен в широком многообразии, за всю историю существования ПК было разработано около 6 форматов БП. Сейчас, конечно, среди них выделились наиболее ходовые, такие как ATX. Помимо стандартных, которые имеют и свои разновидности, есть ещё компактные модели SFX.

Блок питания be quiet! SFX L Power 600W

Блок питания be quiet! SFX-L POWER 600W [BN239] благодаря формату SFX, обеспечивающему компактные размеры, отлично подойдет для установки в маленькие и средние корпуса.
Модель отличается полностью модульной конструкцией, что делает установку и использование наиболее удобным.

Номинальная мощность блока питания be quiet! SFX-L POWER 600W [BN239] составляет 600 Вт и соответствует мощности на линии 12 В, что подтверждается сертификатом 80 Plus. Благодаря высококачественным компонентам данная модель отличается высокой надежностью и безопасностью и оснащена встроенным вентилятором на 120 мм для предотвращения перегрева.

Основное питание осуществляется от выхода (20+4)-pin. Для процессора предусмотрен один разъем (4+4)-pin, а для видеокарты — 4 (6+2)-pin. Для подключения SATA-накопителей доступно 6 стандартных выходов на 15-pin.

Отличительной особенностью модели являются провода в тканевой оплетке, что повышает их устойчивость к износу и повреждениям. Комплектация блока питания включает в себя набор винтов и проводов, а также переходник SFX-ATX.

Блок питания Cooler Master V650 SFX GOLD 650W

Компактный CoolerMaster V650 SFX Gold - это блок питания, разработанный для малогабаритных корпусов. Он соответствует спецификациям источников питания SFX12V.
Поверхность корпуса блока питания имеет высококачественное черное покрытие SECC.

В наличии: долговечный вентилятор диаметром 92 мм с модулем регулирования скорости в зависимости от температуры, 4+4-контактный разъем на 12 В, совместимый с разъемами питания ATX12V и EPS12V, защита от сбоев питания: OPP (защита от превышения уровня мощности), OVP (защита от избыточного напряжения), UVP (защита от недостаточного напряжения) и SCP (защита от короткого замыкания).

Блок питания Chieftec SFX-500GD-C 500W

Блок питания Chieftec SFX 500W [SFX-500GD-C] имеет номинальную выходную мощность, равную 500 Вт. Мощность по 12-вольтовой линии равна 480 Вт.
Модель соответствует форм-фактору SFX. Длина, ширина и высота корпуса блока питания стандартны для этого форм-фактора: они равны 130, 125 и 64 мм соответственно.

Блок питания Chieftec SFX 500W [SFX-500GD-C] подходит для комплектации подавляющего большинства компьютеров, которые собираются в корпусах, рассчитанных на использование источников питания SFX. Модель энергоэффективная: об этом свойстве свидетельствует соответствие устройства требованиям сертификата 80 PLUS Gold. Блок питания имеет активный корректор коэффициента мощности.

Одним из преимуществ источника питания является наличие системы отстегивающихся кабелей.

Задачу отвода тепла из внутреннего пространства блока питания помогает решить 120-миллиметровый вентилятор, отличающийся невысоким уровнем шума. Блок питания имеет 46-сантиметровый кабель питания.

В комплектацию источника питания входят документация, крепежные винты и сетевой кабель питания. Модель упакована в стильную коробку.

Блок питания Seasonic Focus SGX 450W

Блок питания Seasonic FOCUS SGX-450 универсален в своем применении. Устройство имеет форм-фактор SFX 12V и поставляется в комплекте с переходником SFX-ATX в коробке, что позволяет монтировать блок питания не только в корпусе с форм-фактором SFX, но и в стандартном корпусе ATX, если пользователь предпочитает резервировать больше пространства для потока воздуха внутри.
Блок питания Seasonic FOCUS SGX-450 получил сертификат 80 PLUS Gold с эффективностью 90% при нагрузке на систему 50%. Универсальный блок питания имеет длину всего 125 мм как по длине, так и по ширине.

Этот супер компактный размер позволяет вписаться в компьютерные корпуса разных размеров. Усовершенствованный трехфазный терморегулятор обеспечивает оптимальное соотношение между бесшумностью и охлаждением.

Гибридное бесшумное управление вентилятором работает в три этапа: без вентиляторный режим, бесшумный режим и режим охлаждения.

Блок питания Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold

Выполнен блок питание Fractal Design Ion SFX-L 650W в компактном корпусе. Ширина и глубина составляют 125 на 125 мм. Толщина 63,5 мм.
Комплект включает съемные кабели, пластиковые стяжки, набор винтов крепления, силовой кабель, рамку-переходник и руководство пользователя.

На внутренней панели расположены гнезда подключения кабелей. Эта модель с полностью модульным кабель-менеджментом.

С внешней стороны расположены гнездо питания и механический тумблер. Остальная часть представляет собой вентиляционную решетку.

Ограниченное внутреннее пространство отразилось на плотной компоновке элементов внутри корпуса. В Fractal Design Ion SFX-L 650W используется топология резонансного преобразования LLC с преобразователями DC-DC и синхронным выпрямителем. Основной конденсатор Nichicon 400В 470 мКф, функционирующий в диапазоне до 105 градусов. В схемотехнике используются твердотельные конденсаторы и электролитические Nichicon.

Одна линяя 12V, рассчитанная на 54А и мощностью до 650 Вт. Линии 5 и 3.3V по 20A и суммарной мощностью 100 Вт. Есть защиты от низкого и высокого напряжения, короткого замыкания и перегрева. За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор.

Fractal Design Ion SFX-L 650W – блок формата SFX-L c высокой эффективностью 80 PLUS Gold. Качественная элементная база, тихое и эффективное охлаждение, гибкие кабели UltraFlex DC, хороший набор разъемов с четырьмя PCI-e, наличие в комплекте рамки для ATX-корпусов.

Комментарии и отзывы be quiet! SFX L Power 600W
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