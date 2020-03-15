Лучшие блоки питания для игрового ПК 650 Вт. Corsair RM650 650W (CP-9020194)

Блок питания-это необходимая часть компьютера, которая служит преобразователем сетевого переменного напряжения в постоянное, подавая его отдельным компонентам компьютера. От блока питания зависит стабильность и долговечность работы всего компьютера, поэтому он должен иметь достаточную мощность и хорошее качество. Для большинства игровых компьютеров будет достаточно БП мощностью 600-650 Вт. В нашем рейтинге представлены лучшие блоки питания для современного игрового компьютера 2020 года.
Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650WThermaltake – бренд из Тайваня, выпускающий корпуса, блоки питания, жидкостные и воздушные системы охлаждения. Компания Thermaltake производит комплектующие с 1999 года.
В модели Toughpower Grand RGB 650W Gold Fully Modular имеется все, что нужно современному пользователю:полностью модульная система кабелей, модная RGB-подсветка, полупассивный режим работы вентилятора, надежные комплектующие и качественное изготовление.
На все это имеется сертификат 80 PLUS Gold и десятилетняя гарантия от производителя.
В Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W используются DC-DC преобразователи. Основной конденсатор Rubycon 400V 560 мКф. Номинальная сила тока для 12V составляет 54.2А. Она в этой модели одна. Для 3.3V и 5V по 22А, суммарной мощностью 120W.
В корпусе данной модели БП установлен 140-мм вентилятор TT-1425 с запатентованной кольцевой RGB-подсветкой. Лопасти вентилятора особой формы с изгибом хорошо разгоняют воздух по краям. На четверть отверстия установлена пластиковая вставка, распределяющая потоки воздуха.
Блок питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W будет достаточно для сборки производительной системы, построенной с использованием одной видеокарты, а 10 лет гарантии вселяют уверенность.
Corsair RM650 650W (CP-9020194)
Corsair – производитель игрового компьютерного оборудования и периферии из США. С 1994 года бренд стал одним из лучших в мире по производству комплектующих для компьютеров. Компания Corsair сотрудничает с крупными корпорациями, поставляя продукцию высокого класса. Полностью модульные блоки питания CORSAIR RM Series обеспечивают эффективное и стабильное питание вашего ПК по стандарту 80 PLUS Gold и позволяют ему функционировать практически бесшумно.
Благодаря электролитическим конденсаторам промышленного класса блоки питания линейки RM Series предлагают стабильную подачу питания и долговременную надежность, которые ожидаются от блоков питания CORSAIR.
Оснащенный подшипником с винтовой нарезкой и управляемый специально рассчитанной кривой работы 135-миллиметровый вентилятор обеспечивает минимальный уровень шума даже при работе с полной нагрузкой. При низких и средних нагрузках вентилятор полностью останавливает свое вращение, что приводит к практически бесшумной работе в тех случаях, когда охлаждение не требуется.
Полностью модульная кабельная система существенно упрощает установку блока питания, а также прокладывание и организацию кабелей.
Corsair RM650 650W получился тихим блоком питания, высокого качества с массой преимуществ. А если взглянуть на его десятилетнюю гарантию, сомнения и вовсе отпадают.
EVGA GQ 650W (210-GQ-0650-V2)
EVGA Corporation-американская компания по производству компьютерного оборудования, которая производит видеокарты Nvidia, а также материнские платы на основе чипсетов Intel. С 2010 года компания начала добавлять в свой ассортимент другие компьютерные компоненты, в том числе игровые ноутбуки, блоки питания, компьютерные чехлы и игровые мыши. Основана компания в июле 1999 года. Ассортимент компании EVGA пополнила серия блоков питания, в которых, по словам производителя, удалось объединить низкий уровень шума, высокую эффективность и доступную цену. Новые блоки питания EVGA серии GQ имеют сертификаты 80 Plus Gold и построены по схеме с одной шиной 12 В.
К достоинству блока питания можно отнести модульную кабельную систему.
Кроме того, производитель отмечает использование японских конденсаторов с твердым электролитом и защиту от разнообразных нештатных ситуаций.
Компания предоставляет на блоки питания серии GQ пятилетнюю гарантию. Блоки питания EVGA серии GQ предлагает высокую надежность и лучший в своем классе набор характеристик. Если вы строите тихую систему или модернизируете существующую, ваш ПК с этим блоком питания получит наилучшее сочетание характеристик.
Cooler Master V650 Gold 650W (MPY-6501-AFAAGV)
Cooler Master-это тайваньская компания, выпускающая компьютерные комплектующие. Основана в 1992 году. Специализируется на производстве компьютерных корпусов, блоков питания, кулеров, систем охлаждения, игровой периферии и других комплектующих. Блок питания Cooler Master V650 Gold изготовлен из высококачественных комплектующих и обеспечивает стабильное и надежное питание всей системы. Благодаря точному регулированию напряжения он всегда отдает необходимую мощность компонентам компьютера.
Модульная конструкция позволяет избавиться от лишних проводов и организовать хорошую вентиляцию внутри корпуса.
За охлаждение блока питания отвечает тихий и производительный 135 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником.
На внешней стороне корпуса блока питания имеется кнопка переключения режимов работы вентилятора.
Блок питания Cooler Master V650 Gold 650W, можно смело рекомендовать для самых взыскательных пользователей. Также все блоки питания серии V Gold поставляются с 10 летней гарантией.
Deepcool GamerStorm DQ650-M 650W
Deepcool-это китайский производитель и поставщик компьютерных комплектующих, в частности корпусов, кулеров, систем жидкостного охлаждения, блоков питания. Основана компания с 1996 года. Блоки питания серии GamerStorm DQ650-M обеспечивают исключительно точное управление напряжением, тихую работу, эффективность, сертифицированную по стандарту 80 PLUS Gold, полностью модульными кабелями, и все это выполнено в черном корпусе.
В конструкции используются 100% японские конденсаторы 105℃, что является отличным выбором для высокопроизводительных компьютеров, где обязательна надежность.
Эффективность класса 80 PLUS Gold снижает эксплуатационные затраты и тепловыделение.
БП оснащен 120-мм бесшумным вентилятором с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения.
Производитель дает на блок питания 10 летнею гарантию. Этот блок питания без сомнения будет идеальным выбором для геймеров.