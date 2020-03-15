Лучшие блоки питания для игрового ПК 650 Вт. Corsair RM650 650W (CP-9020194)

Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W

Блок питания-это необходимая часть компьютера, которая служит преобразователем сетевого переменного напряжения в постоянное, подавая его отдельным компонентам компьютера. От блока питания зависит стабильность и долговечность работы всего компьютера, поэтому он должен иметь достаточную мощность и хорошее качество. Для большинства игровых компьютеров будет достаточно БП мощностью 600-650 Вт. В нашем рейтинге представлены лучшие блоки питания для современного игрового компьютера 2020 года.Thermaltake – бренд из Тайваня, выпускающий корпуса, блоки питания, жидкостные и воздушные системы охлаждения. Компания Thermaltake производит комплектующие с 1999 года.

В модели Toughpower Grand RGB 650W Gold Fully Modular имеется все, что нужно современному пользователю:полностью модульная система кабелей, модная RGB-подсветка, полупассивный режим работы вентилятора, надежные комплектующие и качественное изготовление.

На все это имеется сертификат 80 PLUS Gold и десятилетняя гарантия от производителя.

В Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W используются DC-DC преобразователи. Основной конденсатор Rubycon 400V 560 мКф. Номинальная сила тока для 12V составляет 54.2А. Она в этой модели одна. Для 3.3V и 5V по 22А, суммарной мощностью 120W.

В корпусе данной модели БП установлен 140-мм вентилятор TT-1425 с запатентованной кольцевой RGB-подсветкой. Лопасти вентилятора особой формы с изгибом хорошо разгоняют воздух по краям. На четверть отверстия установлена пластиковая вставка, распределяющая потоки воздуха.

Corsair RM650 650W (CP-9020194)

Блок питания Thermaltake Toughpower Grand RGB Gold (Fully Modular) 650W будет достаточно для сборки производительной системы, построенной с использованием одной видеокарты, а 10 лет гарантии вселяют уверенность.

Corsair – производитель игрового компьютерного оборудования и периферии из США. С 1994 года бренд стал одним из лучших в мире по производству комплектующих для компьютеров. Компания Corsair сотрудничает с крупными корпорациями, поставляя продукцию высокого класса.Полностью модульные блоки питания CORSAIR RM Series обеспечивают эффективное и стабильное питание вашего ПК по стандарту 80 PLUS Gold и позволяют ему функционировать практически бесшумно.

Благодаря электролитическим конденсаторам промышленного класса блоки питания линейки RM Series предлагают стабильную подачу питания и долговременную надежность, которые ожидаются от блоков питания CORSAIR.

Оснащенный подшипником с винтовой нарезкой и управляемый специально рассчитанной кривой работы 135-миллиметровый вентилятор обеспечивает минимальный уровень шума даже при работе с полной нагрузкой. При низких и средних нагрузках вентилятор полностью останавливает свое вращение, что приводит к практически бесшумной работе в тех случаях, когда охлаждение не требуется.

Полностью модульная кабельная система существенно упрощает установку блока питания, а также прокладывание и организацию кабелей.

EVGA GQ 650W (210-GQ-0650-V2)

Corsair RM650 650W получился тихим блоком питания, высокого качества с массой преимуществ. А если взглянуть на его десятилетнюю гарантию, сомнения и вовсе отпадают.

EVGA Corporation-американская компания по производству компьютерного оборудования, которая производит видеокарты Nvidia, а также материнские платы на основе чипсетов Intel. С 2010 года компания начала добавлять в свой ассортимент другие компьютерные компоненты, в том числе игровые ноутбуки, блоки питания, компьютерные чехлы и игровые мыши. Основана компания в июле 1999 года.Ассортимент компании EVGA пополнила серия блоков питания, в которых, по словам производителя, удалось объединить низкий уровень шума, высокую эффективность и доступную цену. Новые блоки питания EVGA серии GQ имеют сертификаты 80 Plus Gold и построены по схеме с одной шиной 12 В.

К достоинству блока питания можно отнести модульную кабельную систему.

Кроме того, производитель отмечает использование японских конденсаторов с твердым электролитом и защиту от разнообразных нештатных ситуаций.

Cooler Master V650 Gold 650W (MPY-6501-AFAAGV)

Компания предоставляет на блоки питания серии GQ пятилетнюю гарантию. Блоки питания EVGA серии GQ предлагает высокую надежность и лучший в своем классе набор характеристик. Если вы строите тихую систему или модернизируете существующую, ваш ПК с этим блоком питания получит наилучшее сочетание характеристик.

Cooler Master-это тайваньская компания, выпускающая компьютерные комплектующие. Основана в 1992 году. Специализируется на производстве компьютерных корпусов, блоков питания, кулеров, систем охлаждения, игровой периферии и других комплектующих.Блок питания Cooler Master V650 Gold изготовлен из высококачественных комплектующих и обеспечивает стабильное и надежное питание всей системы. Благодаря точному регулированию напряжения он всегда отдает необходимую мощность компонентам компьютера.

Модульная конструкция позволяет избавиться от лишних проводов и организовать хорошую вентиляцию внутри корпуса.

За охлаждение блока питания отвечает тихий и производительный 135 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником.

На внешней стороне корпуса блока питания имеется кнопка переключения режимов работы вентилятора.

Deepcool GamerStorm DQ650-M 650W

Блок питания Cooler Master V650 Gold 650W, можно смело рекомендовать для самых взыскательных пользователей. Также все блоки питания серии V Gold поставляются с 10 летней гарантией.

Deepcool-это китайский производитель и поставщик компьютерных комплектующих, в частности корпусов, кулеров, систем жидкостного охлаждения, блоков питания. Основана компания с 1996 года.Блоки питания серии GamerStorm DQ650-M обеспечивают исключительно точное управление напряжением, тихую работу, эффективность, сертифицированную по стандарту 80 PLUS Gold, полностью модульными кабелями, и все это выполнено в черном корпусе.

В конструкции используются 100% японские конденсаторы 105℃, что является отличным выбором для высокопроизводительных компьютеров, где обязательна надежность.

Эффективность класса 80 PLUS Gold снижает эксплуатационные затраты и тепловыделение.

БП оснащен 120-мм бесшумным вентилятором с гидродинамическим подшипником и регулируемой скоростью вращения.

Производитель дает на блок питания 10 летнею гарантию. Этот блок питания без сомнения будет идеальным выбором для геймеров.