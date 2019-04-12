Лучшие бюджетные смартфоны 2019 года. INOI 7i Lite

2019-04-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - INOI 7i Lite; [122]

Redmi Go 1/8GB

Некоторое время назад компания Xiaomi решила выделить отдельный бренд Redmi, чтобы под этим логотипом выпускать бюджетные смартфоны. И оказалось, что решение было правильное — новая компания, если ее можно так назвать, выпускает достаточно доступные продукты, которые способны удовлетворить ваши запросы. Например, за новинку Redmi Go с 1 гигабайтом оперативной памяти и 8 гигабайтами пространства под личный контент просят всего 4950 рублей. Согласитесь, за полноценный смартфон от более-менее известного бренда это не такие уж и большие деньги. Особенно если бренд для вас вовсе не важен.
Устройство может похвастаться дисплеем с диагональю в 5 дюймов и с разрешением 1280 на 720 точек. То есть, здесь полноценный HD дисплей с неплохим уровнем цветопередачи и приличными углами обзора. Для бюджетного смартфона отличные характеристики на самом деле. Работает устройство на операционной системе Android 8.1, есть слот под карту памяти и даже камера на 8 мегапикселей. Также стоит похвалить смартфон и за его батарею — 3000 мАч позволяют без труда работать с телефоном хоть целые сутки без подзарядки. Неплохое устройство для тех, кто хочет смартфон до 5 тысяч рублей.

INOI 7i Lite

Если мы уж заговорили о хорошей батарее, то не похвалить INOI 7i Lite было бы очень странно. У данного смартфона батарея на 4000 мАч, которая дает вам возможность слушать музыку, смотреть фильмы, играть в игры или общаться в социальных сетях буквально целый день и даже не думать о том, что ваш смартфон разрядится в неподходящий момент. Это очень важный бонус, так как даже флагманы за 60 тысяч теряют свой заряд буквально за пять часов активной работы, тогда как с этим телефоном ничего такого не произойдет. И в этом его ключевое преимущество.
Помимо этого, стоит обратить свое внимание на довольно большой дисплей. У него диагональ составляет 6,2 дюйма и это очень круто. Например, если вы любите читать книги или смотреть фильмы на смартфоне, то этот продукт подойдет просто идеально. Не нужно думать о покупке планшета или чего-то в таком духе, ведь у данного смартфона дисплей почти как у компактного планшетного компьютера. Кром того, новинка может похвастаться отличным дизайном корпуса, который выглядит привлекательно и не пачкается от пары прикосновений. Отличный смартфон, который можно смело и без сомнений назвать лучшим за свои деньги.

Leagoo M11

Создатели смартфона Leagoo M11 решили пойти своим путем и показали весьма интересный дизайн, который уж очень похож на iPhone X. Конечно, кому-то это может показаться странным решением, но, с другой стороны, дизайн смартфона не стал хуже от того, что его позаимствовали у яблочной компании. Смартфон смотрится достаточно стильно, на лицевой панели расположен вырез в дисплее, он придает устройству дополнительной привлекательности. Кроме того, вырез дает возможность привыкнуть к новому формату дисплея, который сейчас пользуется неимоверной популярностью.
Также продукт можно похвалить за большой дисплей — диагональ составляет 6,18 дюйма, то есть достаточно много, разрешение немного подкачало — 996 на 480 точек. С другой стороны, у этой матрицы есть громадное преимущество — большая диагональ дает возможность с комфортом смотреть фильмы или сериалы, играть в игры, читать книги и так далее. То есть, разрешение может и не идеальное, но нужно понимать, что у продукта весьма низкая стоимость и получить за такие деньги что-то производительное с большим разрешением у вас просто не получится. Если хотите дизайн, как у iPhone, то стоит обратить свое внимание.

DOOGEE Y8 Plus

С китайской компанией DOOGEE вы, скорее всего, уже давно знакомы — она начала выпускать свои устройства довольно давно и показывает отличные новинки. На текущий момент из ассортимента компании стоит выделить смартфон DOOGEE Y8 Plus, который выглядит очень привлекательно. Да, в нем тоже есть нотки смартфонов других компаний, более известных, но конечного пользователя это мало волнует — он хочет получить стильный смартфон за небольшую сумму денег и ему предоставляют такую возможность. На лицевой панели нет ничего лишнего, только дисплей, небольшая рамка и логотип.
Конечно, ради такого большо дисплея без рамок пришлось пожертвовать немного дисплеем и сделать в нем вырез под камеру. С одной стороны, этот вырез сначала мешает, с другой — это тренд и без него никуда. Дисплей зато достаточно большой, с диагональю 6,21 дюйма, разрешением составляет 1520 на 720 точек, встроенной памяти 32 гигабайта. Этот гаджет выглядит более производительным, но у него и стоимость выше — 8300 рублей. То есть .почти вдвое дороже Redmi Go или на три тысячи дороже модели от INOI. Стоит ли отдавать больше денег за дизайн и чуть больше встроенной памяти решает каждый сам для себя.

OUKITEL C12 Plus

Со смартфонами данной компании тоже все уже давно знакомы. Производитель идет по достаточно простому, но проверенному пути — делает свои устройства в привлекательном дизайне, который основан на современных трендах индустрии. К примеру, смартфон OUKITEL C12 Plus получился более вытянутым, у него есть заметная «челка» на дисплее, прямо как у iPhone X, плюс сам корпус стал более округлым, удобнее лежит в руке. Для пользователей, которым крайне важен дизайн, этот продукт явно будет интересен — в плане внешнего вида у новинки все очень хорошо. Да и не только в плане дизайна.
С характеристиками тоже неплохо — встроенной памяти целых 16 гигабайт, например. На них можно свободно хранить всю свою любимую музыку, массу программ, фотографий и даже пару фильмов можно загрузить. Конечно, если вам этого мало, то просто купите карту памяти нужного объема и получите дополнительное пространство для хранения своей медиатеки. Отдельно стоит похвалить устройство за наличие датчика, который считывает отпечатки пальцев и позволяет защитить ваши данные от посторонних глаз. Неплохой продукт, если вы, опять же, хотите устройство до пяти тысяч рублей.

Samsung Galaxy A10

Стоит сразу отметить, что Samsung Galaxy A10 является самым дорогим устройством в данной подборке. Дело в том, что корейский производитель пользуется необычайной популярностью и продает больше всего смартфонов на планете, что позволяет бренду выставлять более высокую стоимость, чем у конкурентов с тем же железом. К примеру, этот смартфон стоит 8990 рублей, хотя у него тоже установлен дисплей с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1520 на 720 точек. Картинка четкая, яркая и сочная, но ничего удивительного от именитого бренда вы не получите, даже за столь приличную сумму денег.
С другой стороны, у смартфона немного лучше камера, чем у конкурентов. Здесь установлен сенсор на 13 мегапикселей, который позволяет делать снимки в высоком разрешении и публиковать их в социальные сети. Батарея на 3400 мАч пусть и не является рекордсменом для своего класса, но пользоваться устройством в течение дня вы сможете с комфортом и без дополнительной подзарядки. Добавляет сюда фирменный дизайн корпуса корейской компании и получается очень даже неплохое решение, которое привлечет определенную аудиторию покупателей. Хотя, если честно, предыдущие смартфоны лично мне кажутся более выгодными.

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