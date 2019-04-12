Лучшие бюджетные смартфоны 2019 года. INOI 7i Lite

Redmi Go 1/8GB

INOI 7i Lite

Некоторое время назад компания Xiaomi решила выделить отдельный бренд Redmi, чтобы под этим логотипом выпускать бюджетные смартфоны. И оказалось, что решение было правильное — новая компания, если ее можно так назвать, выпускает достаточно доступные продукты, которые способны удовлетворить ваши запросы. Например, за новинку Redmi Go с 1 гигабайтом оперативной памяти и 8 гигабайтами пространства под личный контент просят всего 4950 рублей. Согласитесь, за полноценный смартфон от более-менее известного бренда это не такие уж и большие деньги. Особенно если бренд для вас вовсе не важен.Устройство может похвастаться дисплеем с диагональю в 5 дюймов и с разрешением 1280 на 720 точек. То есть, здесь полноценный HD дисплей с неплохим уровнем цветопередачи и приличными углами обзора. Для бюджетного смартфона отличные характеристики на самом деле. Работает устройство на операционной системе Android 8.1, есть слот под карту памяти и даже камера на 8 мегапикселей. Также стоит похвалить смартфон и за его батарею — 3000 мАч позволяют без труда работать с телефоном хоть целые сутки без подзарядки. Неплохое устройство для тех, кто хочет смартфон до 5 тысяч рублей.

Leagoo M11

Если мы уж заговорили о хорошей батарее, то не похвалить INOI 7i Lite было бы очень странно. У данного смартфона батарея на 4000 мАч, которая дает вам возможность слушать музыку, смотреть фильмы, играть в игры или общаться в социальных сетях буквально целый день и даже не думать о том, что ваш смартфон разрядится в неподходящий момент. Это очень важный бонус, так как даже флагманы за 60 тысяч теряют свой заряд буквально за пять часов активной работы, тогда как с этим телефоном ничего такого не произойдет. И в этом его ключевое преимущество.Помимо этого, стоит обратить свое внимание на довольно большой дисплей. У него диагональ составляет 6,2 дюйма и это очень круто. Например, если вы любите читать книги или смотреть фильмы на смартфоне, то этот продукт подойдет просто идеально. Не нужно думать о покупке планшета или чего-то в таком духе, ведь у данного смартфона дисплей почти как у компактного планшетного компьютера. Кром того, новинка может похвастаться отличным дизайном корпуса, который выглядит привлекательно и не пачкается от пары прикосновений. Отличный смартфон, который можно смело и без сомнений назвать лучшим за свои деньги.

DOOGEE Y8 Plus

Создатели смартфона Leagoo M11 решили пойти своим путем и показали весьма интересный дизайн, который уж очень похож на iPhone X. Конечно, кому-то это может показаться странным решением, но, с другой стороны, дизайн смартфона не стал хуже от того, что его позаимствовали у яблочной компании. Смартфон смотрится достаточно стильно, на лицевой панели расположен вырез в дисплее, он придает устройству дополнительной привлекательности. Кроме того, вырез дает возможность привыкнуть к новому формату дисплея, который сейчас пользуется неимоверной популярностью.Также продукт можно похвалить за большой дисплей — диагональ составляет 6,18 дюйма, то есть достаточно много, разрешение немного подкачало — 996 на 480 точек. С другой стороны, у этой матрицы есть громадное преимущество — большая диагональ дает возможность с комфортом смотреть фильмы или сериалы, играть в игры, читать книги и так далее. То есть, разрешение может и не идеальное, но нужно понимать, что у продукта весьма низкая стоимость и получить за такие деньги что-то производительное с большим разрешением у вас просто не получится. Если хотите дизайн, как у iPhone, то стоит обратить свое внимание.

OUKITEL C12 Plus

С китайской компанией DOOGEE вы, скорее всего, уже давно знакомы — она начала выпускать свои устройства довольно давно и показывает отличные новинки. На текущий момент из ассортимента компании стоит выделить смартфон DOOGEE Y8 Plus, который выглядит очень привлекательно. Да, в нем тоже есть нотки смартфонов других компаний, более известных, но конечного пользователя это мало волнует — он хочет получить стильный смартфон за небольшую сумму денег и ему предоставляют такую возможность. На лицевой панели нет ничего лишнего, только дисплей, небольшая рамка и логотип.Конечно, ради такого большо дисплея без рамок пришлось пожертвовать немного дисплеем и сделать в нем вырез под камеру. С одной стороны, этот вырез сначала мешает, с другой — это тренд и без него никуда. Дисплей зато достаточно большой, с диагональю 6,21 дюйма, разрешением составляет 1520 на 720 точек, встроенной памяти 32 гигабайта. Этот гаджет выглядит более производительным, но у него и стоимость выше — 8300 рублей. То есть .почти вдвое дороже Redmi Go или на три тысячи дороже модели от INOI. Стоит ли отдавать больше денег за дизайн и чуть больше встроенной памяти решает каждый сам для себя.

Samsung Galaxy A10

Со смартфонами данной компании тоже все уже давно знакомы. Производитель идет по достаточно простому, но проверенному пути — делает свои устройства в привлекательном дизайне, который основан на современных трендах индустрии. К примеру, смартфон OUKITEL C12 Plus получился более вытянутым, у него есть заметная «челка» на дисплее, прямо как у iPhone X, плюс сам корпус стал более округлым, удобнее лежит в руке. Для пользователей, которым крайне важен дизайн, этот продукт явно будет интересен — в плане внешнего вида у новинки все очень хорошо. Да и не только в плане дизайна.С характеристиками тоже неплохо — встроенной памяти целых 16 гигабайт, например. На них можно свободно хранить всю свою любимую музыку, массу программ, фотографий и даже пару фильмов можно загрузить. Конечно, если вам этого мало, то просто купите карту памяти нужного объема и получите дополнительное пространство для хранения своей медиатеки. Отдельно стоит похвалить устройство за наличие датчика, который считывает отпечатки пальцев и позволяет защитить ваши данные от посторонних глаз. Неплохой продукт, если вы, опять же, хотите устройство до пяти тысяч рублей.

Стоит сразу отметить, что Samsung Galaxy A10 является самым дорогим устройством в данной подборке. Дело в том, что корейский производитель пользуется необычайной популярностью и продает больше всего смартфонов на планете, что позволяет бренду выставлять более высокую стоимость, чем у конкурентов с тем же железом. К примеру, этот смартфон стоит 8990 рублей, хотя у него тоже установлен дисплей с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1520 на 720 точек. Картинка четкая, яркая и сочная, но ничего удивительного от именитого бренда вы не получите, даже за столь приличную сумму денег.С другой стороны, у смартфона немного лучше камера, чем у конкурентов. Здесь установлен сенсор на 13 мегапикселей, который позволяет делать снимки в высоком разрешении и публиковать их в социальные сети. Батарея на 3400 мАч пусть и не является рекордсменом для своего класса, но пользоваться устройством в течение дня вы сможете с комфортом и без дополнительной подзарядки. Добавляет сюда фирменный дизайн корпуса корейской компании и получается очень даже неплохое решение, которое привлечет определенную аудиторию покупателей. Хотя, если честно, предыдущие смартфоны лично мне кажутся более выгодными.