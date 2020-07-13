Лучшие часы для бега. Garmin Vivoactive 3

Garmin Vivoactive 3

В последнее время многие пользователи стали активно интересоваться часами для бега, так как карантин немного стих и пользователи стали постепенно выходить на тренировки. Мы решили изучить ситуацию на рынке и рассказать вам все самое интересное, чтобы вы могли купить себе самые качественные часы из всех, которые только имеются. Это довольно важно, особенно если вы плохо разбираетесь в данной теме.

Canyon Wasabi CNS-SW82

Достаточно часто от пользователей можно услышать мнение о том, что часы Garmin являются довольно дорогими и что это вариант исключительно для тех пользователей, которые хотят максимально качественное устройство. В целом, это правильное мнение, вот только дрогой продукцию компании можно назвать лишь частично — флагманские модели действительно обходятся в приличную сумму, тогда как более доступные варианты вполне присутствуют и тоже заслуживают внимания. Например, крайне рекомендуем присмотреться к часам Garmin Vivoactive 3, которые идеально подходят для бега.Начнем с того, что данное устройство можно подключить к любому современному смартфоны, чтобы получать необходимую информацию или просто просматривать треки на телефоне. Во время пробежек это очень приятная мелочь, ведь пользователь получает отличную возможность не доставал смартфон из кармана или рюкзака, достаточно просто переключить музыкальную композицию на сенсорном экране часов. Да, конечно, здесь имеются и другие функции устройства, вроде просматривайся потраченных калорий и так далее, но среди необычных фишек стоит отметить именно это преимущество, ведь его нет у большинства конкурентов на рынке умных часов. Для бега это очень и очень приятный бонус.

Samsung Galaxy Watch Active2 алюминий 40 мм

Также достаточно популярными часами для пробежек выступает модель Canyon Wasabi CNS-SW82, которая обладает целым рядом различных преимуществ и бонусов. К примеру, производитель оборудовал свои часы довольно качественным дисплеем, который позволяет выводить на него ту информацию, которая больше всего необходима. К примеру, во время бега вам хочется смотреть за тем, что у вас происходит с сердцебиением — вы выводите данную информацию на дисплей и наблюдаете за тем, что происходит с вашим организмом в течение активной пробежки. Если же вам это не нужно, а нужна какая-то другая функция, то вы просто меняете информацию на дисплее и двигаетесь дальше.В плане внешнего вида данные часы отвечают всем требованиям, которые есть у пользователей — они достаточно крепкие, прочно сидят на руке, обладают довольно приличным набором клавиш на корпусе, большим дисплеем и прочими особенностями, которые так необходимы пользователям. Конечно, у каждого потенциального покупателя свой вкус и цвет, но если вы хотите нечто прочное для постоянных пробежек и слежения за состоянием своего здоровья, то стоит обратить внимание на данную модель. Она отлично справляется со всеми задачами и при этом стоит вполне адекватных денег, что на самом деле очень даже важный бонус.

HUAWEI Watch GT Active

Конечно, когда речь идет про умные часы для спорта, то сразу на ум приходит модель Samsung Galaxy Watch Active2, которая обладает достаточно привлекательным дизайном и выделяется на фоне основных конкурентов. Основное преимущество данной модели часов в том, что пользователь получает очень легкое, тонкое и компактное решение, которое позволяет спокойно заниматься своими делами и при этом не переживать о том, что кисть устает или что-то в таком духе. Мы понимаем, что тонкие и легкие решения нужны далеко не всем, ведь некоторые пользователи предпочитают наслаждаться громоздкими гаджетами, но для этого и пишется эта статья — чтобы вы подобрали то, что вам нужно.Кроме того, стоит сказать, что у данных часов довольно привлекательный дизайн, который подходит как для занятий спортом, так и для рабочих встреч, для работы в офисе и так далее. Это тоже серьезное преимущество на самом деле, так как разработчики позволили пользователю приобрести универсальное устройство и получать от него все необходимые функции как просто в течение суток, так и во время активных занятий спортом, пробежек и так далее. Настоятельно рекомендуем присмотреться к данным часам и насладиться их дизайном, а также функциями, ведь за свои деньги это действительно одно из лучших возможных решений.

Amazfit GTR 42mm aluminium case, silicone strap

Удивительно, но компания Huawei несмотря на все свои проблемы и запреты со стороны США отлично справляется с конкурентами, выпуская качественную электронику за вполне разумные деньги. К примеру, умные часы HUAWEI Watch GT Active пользуются неимоверной популярностью на рынке и если вы хотите себе приобрести качественный продукт для бега, то обязательно обратите свое внимание на этот продукт. Производитель оснастил свои часы привлекательным дизайном, плюс у вас есть большой дисплей, который позволяет комфортно следить за информацией, которая вам необходима в ходе активных занятий спортом.Отдельно хотелось бы похвалить удобство операционной системы данного устройства, так как очень часто пользователи жалуются, что их часы крайне неудобны именно из-за интерфейса. Все же дисплей достаточно компактный, и на нем не всегда удобно делать какие-то вещи, взаимодействовать с информацией или приложениями. В этом плане HUAWEI Watch GT Active довольно хорошо себя зарекомендовали, так что если вам не страшно покупать технику китайской компании, а с этим еще ни у кого не было проблем, то стоит обратить внимание на данный гаджет, ведь он вполне справляется со всеми поставленными задачами. Кроме того, есть море дополнительных функций вроде бесконтактной оплаты и всего в таком духе. Отличный выбор для всех активных пользователей.

Конечно, когда речь заходит о качественных умных часах, то пользователи сразу вспоминают о модели Amazfit GTR, которая выглядит достаточно привлекательно, обладает всеми необходимыми функциями и при этом у нее нет никаких проблем с автономностью. Это довольно важный момент, так как многие пользователи переживают, что их часы нужно постоянно заряжать и так далее. С данными часами такой проблем нет, так что если вы хотите устройство, которое длительное время работает и не требует поставить его на дополнительную зарядку, то стоит обязательно присмотреться к данному гаджету.Конечно, если пользователь предпочитает более популярные бренды, то у него есть огромный набор различных моделей от самых разных брендов, которые тоже отлично справляются с поставленными задачами. Это довольно качественный продукт, который отлично справляется с основной его задачей — контролировать активность пользователя, передавать всю необходимую информацию о гаджете и предоставлять возможность тому же пользователю следить за своим здоровьем. За эти деньги устройство просто шикарное.