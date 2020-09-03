Лучшие детские умные часы. Jet Kid Star

Jet Kid Star

Выбор умных часов для ребенка — очень ответственный процесс, так как у продукта должны быть все функции при разумной стоимости. Собственно, давайте посмотрим, какие варианты мы нашли и почему она наиболее привлекательны на текущий момент. Выбирали мы не только по характеристикам, но и по стоимости гаджета.

ELARI KidPhone Lite

Довольно часто дети жалуются на то, что часы слишком тяжелые или они не очень удобно сидят на руке. Но с этим устройством таких проблем не будет, так как производитель использует пластик, пусть и прочный, а значит, вес устройства минимальный. Получить более легкие часы просто невозможно, так что пользователь, в данном случае — ребенок, будет получать исключительно положительные эмоции от использования подобного гаджета. Вопрос только в том, какой цвет ему больше нравится, но это уже другой разговор. Главным преимуществом данной модели можно назвать стоимость, позволяющая купить устройство ребенку и не переживать о том, что он разобьет часы в один прекрасный момент.Естественно, устройство может похвастаться достаточно продвинутым сенсорным дисплеем, который отвечает на нажатия и позволяет управлять некоторыми функциями продукта. Добавляем сюда телефон, который встроен в сами часы, и получаем весьма продвинутое решение для вашего ребенка. Часы явно будут нравиться пользователю, ведь дизайн очень и очень современный, а родители смогут наслаждаться функциями слежки за ребенком удаленно, что тоже весьма полезно. Собственно, именно ради этого такие часы и покупают на самом деле. Стоимость при этом достаточно разумная.

GEOZON Classic

Следующим устройством в нашей статье выступает модель ELARI KidPhone Lite, которая выглядит еще более привлекательно и ярко. Эти часы точно понравятся ребенку, который давно хотел себе яркий аксессуар, а теперь получил доступ к устройству, которое полностью справляется со всеми поставленными задачами. В плане дизайна часы довольно привлекательные, стильные и при этом легкие — конструкция тоже выполнена из пластика. Это весьма достойное решение, которое интересно еще и своими параметрами. Производитель все же понимает, что такого рода устройства покупают не ради стильного корпуса, а ради функций, которые предоставляются устройством.К примеру, у родителей всегда будет возможность поговорить с ребенком по данным часам — для этого достаточно просто взять устройство, подключить его к своему смартфону, а потом совершать звонки ребенку. Это очень полезная функция, так как телефон у чада не всегда под рукой, тогда как часы будут всегда находиться на руке. Более того, есть функция отслеживания часов на карте — вы можете в режиме реального времени смотреть, где ребенок передвигается и так далее. Весьма стандартный набор функций на самом деле, но большего на самом деле и не нужно для пользователя, так как главное в таких часах — возможность надзора. Все остальные фишки нужны уже во взрослых версиях часов.

Smart Baby Watch HW11

Среди относительно доступных вариантов стоит отметить ещё и вариант GEOZON Classic, который отлично вписывается в сегмент качественных часов для детей. Производитель, естественно, позаботился о том, чтобы устройство выглядело для пользователя максимально привлекательным и не казалось слишком уж громоздким на руке. Ради этого корпус решили выполнить из пластика, есть вариант в розовой и голубой расцветке. За счет этого часы будут интересны как мальчикам, так и девочкам, что тоже весьма приятно — некоторые производители выпускают часы только в одном цвете, так что подобрать оптимальный вариант достаточно тяжело. Теперь такая возможность будет.В плане функций ничего удивительного производитель не предоставил, так как упор был сделан исключительно на основные возможности, которые пользователю необходимы. Здесь есть кнопки аппаратного формата на корпусе для принятия и отклонения звонка, есть возможность следить за ребенком по GPS, имеется даже клавиша экстренного вызова. Благодаря этому можно спокойно отдавать устройство ребенку и знать, что в критической ситуации вы сможете позвонить ему или узнать его расположение на карте. При стоимости в тысячу триста рублей найти что-то более привлекательное будет очень тяжело, особенно если учитывать, что производитель делает свою продукцию качественно.

Tiroki Q900

Основным преимуществом часов Smart Baby Watch HW11 является защита от влаги — если предыдущие устройства под проливным дождем могли перестать работать, что крайне неудобно, если ваш ребенок активно играет на улице и может попасть под проливной дождь или просто лужу, то данная модель ничего этого не боится. За счет этого производитель обеспечил свой гаджет достаточно приличным набором преимуществ по сравнению с конкурентами, которые не делают защиту от влаги и пыли. Данный продукт гораздо лучше переживает различные погодные условия, благодаря чему пользователь получает больше свободы. Это очень важный момент на самом деле.Конечно, основные функции часов никуда не делись — они умеют показывать время и уведомления, но главное в них наличие функции звонка и обнаружения геопозиции. Это очень важный момент, позволяющий не переживать о том, где ваш ребенок, ведь вы в любой момент можете ему позвонить. И, конечно, на карте можно узнать, где находится ребенок, что тоже достаточно полезно. За эти деньги, честно говоря, часы стоят дороговато, но, с другой стороны, защита от влаги все же стоит своих денег, да и дизайн продукта крайне привлекательный, тут не поспоришь. Можно смело брать для более взрослого ребенка, который уже понимает, что вещи стоит беречь.

Можно смело сказать, что часы Tiroki Q900 являются неким флагманом на рынке детских умных часов, так как они стоят почти как яблочные часы первого поколения. За эти деньги производитель предоставляет достаточно приличный набор функций, среди которых особенно стоит отметить наличие камеры — родители могут удаленно не только посмотреть локацию, где гуляет ребенок, но и даже посмотреть на камеру. Конечно, там достаточно простой датчик изображения и ждать от него идеального качества точно не стоит, но если у вас появится желание посмотреть, где гуляет ребенок, то можно воспользоваться данным бонусом. Более того, стоит отметить, что все остальные функции здесь тоже имеются.Например, можно установить сим-карту и звонить своему ребенку, можно просматривать его геопозицию на карте, при этом сам ребенок будет просматривать время и входящие сообщения на часах. Это действительно удобно, особенно если ребенок уже более взрослый и умеет всем этим пользоваться. Отдельно хотелось бы похвалить дизайн часов, который смотрится крайне привлекательно, при этом есть два варианта расцветки, чтобы ребенок мог выбрать то, что ему больше всего нравится. Конечно, стоимость крайне высокая, но и функций здесь предостаточно.