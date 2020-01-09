Лучшие доступные ноутбуки 2020 года. Lenovo Ideapad 330 15 Intel

2020-01-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS VivoBook 15 X512; [156]

ASUS VivoBook 15 X512

Компания ASUS довольно давно на рынке ноутбуков и всегда показывала отличные результаты как в начальном сегменте, так и во флагманском. Однако нас сегодня интересует именно доступный сегмент, так как он более необходим обычному человеку. Не каждый может себе позволить ноутбук за пару тысяч долларов, да и не каждому он в принципе нужен, что тоже важно. Это устройство стоит намного дешевле флагмана, хотя обладает всеми необходимыми для пользователя функциями и возможностями. Начнем с дисплея — его диагональ достигает 15,6 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек.
Картинка довольно плотная, яркая и качественная, плюс матрица с хорошими углами обзора позволяет работать с комфортом в любом положении. Естественно, процессор здесь довольно простенький, так как модель крайне доступная, но процессора и его производительности с головой хватает, чтобы вы спокойно смотрели видео, запускали фильмы в высоком разрешении, даже играли в казуальные игры. Добавляем сюда весьма стильный дизайн корпуса и получаем просто шикарное устройство, которое справляется с поставленными задачами при очень низкой стоимости. Просто шикарный ноутбук, как по мне.

Acer ASPIRE 3 (A315-21)

Конечно, у компании ASUS тоже всегда были доступные ноутбуки, которые отлично справлялись с удовлетворением потребностей обычных пользователей. Дело в том, что производитель делает упор на доступных компонентах и материалах, а это позволяет делать устройство действительно недорогим. Например, у этой модели корпус выполнен из пластика, а не из металла, что достаточно приятно — пластик быстрее охлаждается, не расширяется при нагревании, плюс он стоит дешевле. Какая разница, из пластика твой ноутбук или из металла, если стоит цель сэкономить и купить максимум мощности за свои деньги.
Естественно, в плане характеристик ноутбук не будет удивлять вас своей высокой производительностью или чем-то в таком духе, так как это бюджетная модель. Здесь дисплей с диагональю 15,6 дюйма, довольно высокое разрешение экрана, производительная начинка и продуманная клавиатура. Конечно, вариант далеко не идеальный — здесь HDD, а не SSD, но для бюджетного ноутбука это вполне нормально. Все же если пользователь хочет доступное устройство, то он вполне согласен идти на определенные компромиссы. И в случае с этим гаджетом компромиссы не очень уж и серьезные — ноутбук вполне достойный.

Lenovo Ideapad 330 15

В Lenovo знают, что для привлечения внимания со стороны пользователей нужно просто делать доступные устройства с хорошими характеристиками, но без изысков. У Lenovo Ideapad 330 15 именно такие преимущества и присутствуют — это довольно прочный ноутбук из вполне качественных материалов, но без использования металла или алюминия. На лицевой стороне устройства расположен дисплей с довольно толстыми рамками вокруг дисплея, плюс клавиатура здесь утоплена в корпус и не выпирает за пределы корпуса — это удобно, так как меньше пыли скапливается и нет давления на экран. В плане дизайна вопросов к продукту нет — это весьма интересное устройство.
Характеристики продукта тоже вполне достойные для современного рынка — здесь большой дисплей диагональю 15,6 дюймов, разрешение Full HD, весьма качественная матрица и удобное расположение клавиш на клавиатуре. Также пользователь при выборе модели может взять вариант с HDD, получив за небольшую сумму вполне приличное пространство для хранения личного контента. Да, HDD не такой шустрый, как SSD, но зато вы получите достаточно памяти для любимых фильмов, сериалов, игр и так далее. Есть и более продвинутые комплектации, но они стоят дороже, а значит в них нет особого смысла.

DELL Inspiron 3582

Конечно, если мы заговорили про качественные ноутбуки, то не упомянуть компанию Dell было бы неправильно — производитель в течение долгих лет показывал достаточно высокое качество продукции, радовал нас невысокими ценниками и возможностью выбрать из моря моделей то устройство, которое вас устраивает в плане характеристик или просто стоимости. Ярким примером доступного ноутбука выступает модель DELL Inspiron 3582, которая при своей достаточно низкой стоимости обладает абсолютно всеми необходимыми возможностями, которые нужны обычному пользователю.
К примеру, у ноутбука имеется довольно обширное количество портом расширения, которые позволяют получать удовольствие от происходящего на экране. Например, вы можете подключить ноутбук к телевизору и смотреть на большом экране фильмы, загруженные на ноутбук. Можете подключить проектор и показывать презентации или даже запускать игры на большом дисплее, хотя, конечно, ноутбук для этого подходит плохо. Это отличное недорогое устройство, которое справляется с поставленными задачами и при этом не разоряет ваш бюджет, а это в нашей ситуации важнейшее преимущество на самом деле.

HP 250 G6

Компания HP не просто так занимает лидирующее положение на рынке ноутбуков — производитель продает сотни миллионов устройств, предоставляя потенциальным покупателям возможность получить нужное решение. Кто-то покупает дорогие компактные рабочие станции, которые справляются и с монтажом видео, и с различными дополнительными элементами графики. А кому-то нужен ноутбук, который будет запускать видео в интернете, позволит работать с документами и общаться в социальных сетях. В этом плане HP 250 G6 справляется просто шикарно и своих денег явно стоит.
Начнем с того, что у ноутбука есть все необходимые порты для подключения периферии, есть большой дисплей с высоким разрешением, есть даже дисковод, если он кому-то еще нужен, и весьма неплохая начинка для современного рынка. Конечно, это не рабочая станция и играть в игры на таком ноутбуке вам будет не очень комфортно, но если вы покупаете устройство для более простых казуальных задач, то мощности будет предостаточно. Отдельно хотелось бы похвалить ноутбук за полноценную клавиатуру, которая позволяет работать с текстом с довольно высокой долей комфорта, и за сенсорную панель, которая не требует от вас подключения мышки.

Lenovo V130 15

Заключительным ноутбуком в нашей статье является модель Lenovo V130 15, которая отлично вписывается в понимание доступного продукта. Производитель полностью отказался от дорогих материалов в пользу более высокой производительности за небольшую сумму. То есть, вы получаете ноутбук из пластика, но зато внутри стоит более мощный процессор, чем если бы ноутбук был выполнен из металла или алюминия. Более того, устройство оборудовано объемным накопителем и вам всегда будет где хранить свой личный контент вроде фильмов, сериалов или фотографий с отпуска.
Хотелось бы похвалить продукт еще и за клавиатуру, которая выполнена в фирменном стиле и идеально подходит для длительного набора текстов. Это именно то, что позволяет пользователю работать с устройством длительное время и при этом получать удовольствие от процесса. Да, есть некоторые компромиссы, но при такой стоимости мы и так понимаем, что без них не обойтись.

Комментарии и отзывы ASUS VivoBook 15 X512
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