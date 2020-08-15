Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590

В этом топе мы покажем вам лучшие игровые ноутбуки 2020 года в сегменте до 100 000 тысяч рублей и обозначим самые сбалансированные конфигурации, ну а конкретный выбор модели, как всегда, останется за вами.

Ноутбук DELL G5 15 5590

Dell G515 готов справиться даже с тяжеловесными играми, не уступая стационарникам по производительности. Благодаря мощной начинке он без труда выдерживает испытание системными требованиями блокбастеров, которые каждый сезон заставляют геймеров задуматься об апгрейде.
Главным оружием ноутбука от Dell стала продвинутая видеокарта GeForce RTX 2060. Она оснащена 6 Гб встроенной памяти, благодаря чему тебе не придётся отключать тени и снижать уровень прорисовки для стабильного FPS. Графический адаптер поддерживает ряд современных технологий, включая DirectX 12 и даже трассировку лучей в реальном времени.

Помимо прочего, создатели разместили внутри процессор Intel Core i7 9750H, который быстро стал одним из самых популярных мобильных решений, а также 8 Гб оперативной памяти DDR4. При необходимости её объём можно расширить до 16 Гб. Чтобы начинка не перегревалась во время затяжных баталий, производители оснастили модель качественной системой охлаждения с двумя вентиляторами и внушительными отверстиями в корпусе, гарантирующими постоянный приток воздуха.

Ещё одно преимущество Dell G515 – наличие надёжной клавиатуры, разместившейся под 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей и разрешением Full HD, которое давно считается индустриальным стандартом. Также лэптоп оборудован встроенными динамиками и целым набором интерфейсов, включая HDMI и USB 3.1.

Ноутбук HP OMEN 15-dc1085ur

Современные игровые ноутбуки прошли долгий путь эволюции от громоздких гигантов до девайсов, которые можно запросто запихнуть в рюкзак. HP Omen 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, но при этом может похвастаться скромными габаритами, позволяющими носить его с собой в гости или брать в путешествия.
Чтобы добиться качественной картинки в большинстве современных игр, инженеры HP обратились за помощью к видеокарте от Nvidia. GeForce GTX 1660Ti обладает 6 гигабайтами памяти и построена на базе современной микроархитектуры Turing, что позволяет карточке использовать на полную катушку современные технологии. Поблизости расположились 16 ГБ оперативной памяти, а также процессор Intel Core i7-9750H, который в кратчайшие сроки завоевал популярность среди производителей ноутбуков.

Заслуживает внимания и экран с 15,6-дюймовой диагональю, который спрятался под крышкой корпуса. Дисплей может похвастаться качественной IPS-матрицей с внушительными углами обзора и впечатляющей цветопередачей. Ты сможешь любоваться стараниями дизайнеров в играх, смотреть фильмы и любоваться спортивными программами в свободное время. Неоценимую помощь заядлым геймерам окажет клавиатура с зональной подсветкой и поддержкой до 26 одновременных нажатий.

Игровой ноутбук Acer Aspire 7 A717-71G-50CV (NX.GPFER.004)

Ноутбук Acer Aspire 7 A717-71G-50CV — это высокопроизводительная модель, которая предоставляет широкие возможности для развлечений и способна стать достойной альтернативой громоздкому компьютеру. Лэптоп выполнен в элегантном строгом дизайне. Он оборудован стандартным 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением стандарта Full HD, который отображает детализированную картинку.

Ноутбук Acer Aspire 7 A717-71G-50CV собран на базе производительного 4-ядерного процессора Intel Core i5-7300HQ, оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и дискретной графической картой nVidia GeForce GTX 1060. На вместительном жестком диске объемом 1ТБ поместятся все файлы пользователя: рабочие документы, семейный фото/видеоархив, музыкальная коллекция и фильмы. Кроме того, лэптоп оснащен быстрым, бесшумным и компактным SSD-накопителем на 128 ГБ, который предназначен для установки системы и приложений.

Помимо четырех USB-портов, среди которых есть современный UBS-C, ноутбук Acer Aspire 7 A717-71G-50CV имеет в арсенале модуль Wi-Fi и картридер для компактных карт памяти формата SD. Мультимедийный интерфейс HDMI позволяет подключать лэптоп к мониторам и телевизорам высокой четкости для просмотра контента на большом экране.

Ноутбук Lenovo Ideapad Gaming L340-15IRH

К вашим услугам вся мощь и производительность: проверьте свои способности в поединке с самым сильным противником. Полноразмерная клавиатура с голубой подсветкой. И элегантный, стильный дизайн. Все внутри и снаружи ноутбука Lenovo Ideapad Gaming L340-15IRH говорит о том, что он просто создан для игр.
Благодаря процессору Intel Core i7 9-го поколения игровой ноутбук Lenovo IdeaPad L340 обладает всеми возможностями, чтобы превзойти в стрельбе, опередить и перехитрить любого противника. В игровых ноутбуках на базе видеокарт GeForce GTX 1650 используется отмеченная наградами архитектура NVIDIA Turing.

Она обеспечивает исключительное качество графики, позволяя по-новому взглянуть на ваши любимые игры. Каждый ноутбук Lenovo IdeaPad L340 поддерживает Dolby Audio. Эта передовая технология передачи звука поможет вам играть на совершенно другом уровне даже в дороге и получить максимум удовольствия от игры.

Lenovo IdeaPad L340 имеет два различных режима: быстрый (Quick) для игры и спокойный (Quiet) для работы. В каждом из этих режимов работа ноутбука выглядит, ощущается и происходит по-разному. В зависимости от задачи просто переключитесь на тот или иной режим. С помощью Lenovo IdeaPad L340 вы можете легко транслировать все то, что считаете нужным, а физическая шторка поможет вам в любой момент отключить камеру от внешнего мира.

Ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019

Ноутбук Mi Gaming Laptop оснащен производительным процессором Intel Core i7 девятого поколения, который имеет 6 ядер, работающих в 12-поточном режиме, и тактовую частоту ядра до 4.5 Ггц. Вне зависимости от вида использования - офисная работа, дизайн, игры - он прекрасно справится с любой нагрузкой и обеспечит непревзойденный уровень производительности.
Новая видеокарта GeForce GTX 1660 Ti выполнена на успевшей завоевать широкое уважение архитектуре Nvidia Turing. Она с лёгкостью потянет даже самые требовательные игры, поддерживая высокую частоту кадров в любой ситуации.

Благодаря поддержке частоты обновления в 144 Гц картинка на дисплее появляется быстрее, и Вы первым узнаете об изменениях на поле битвы. Кроме того, с высокой частотой обновления картинка выглядит гораздо живее, а движение - мягче и плавнее.

Вы будете по звуку определять, с какой стороны приближается самолёт, откуда идут выстрелы, и даже в какую сторону идёт противник - и все это благодаря чудесам Dolby Surround. Кроме того, аудиосистема Mi Gaming Laptop прошла сертификацию Hi-Res Audio, и через наушники она способна перенести Вас прямо в атмосферу игры.

Чтобы обеспечить комфорт во время работы и игр, в клавиатуре есть несколько режимов работы подсветки. Режим радуги добавит цветов в обыденную обстановку, а приглушённый свет поможет сосредоточиться на задаче. Также Mi Gaming Laptop можно использовать в качестве мощной рабочей станции. Он прекрасно впишется в рабочую атмосферу благодаря минималистичному облику и наличию всех необходимых для работы портов прямо на корпусе.

Комментарии и отзывы DELL G5 15 5590
Обзоры:
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54
Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10
Новости:
Ноутбук Lenovo 100e 2nd Gen оценен в 220 долларов

Компания Lenovo в преддверии нового учебного года представила два недорогих ноутбука, Lenovo 100e 2nd Gen...
Самый мощный в мире 14-дюймовый игровой ноутбук ROG Zephyrus G14 (GA401)

Если вам нравится свобода персонализации, то познакомьтесь с самым мощным в мире 14-дюймовым игровым ноут...
Ноутбуки Honor MagicBook 2020 Ryzen Edition появились в продаже

Компании Huawei и Honor выпустили в Китае обновленные ноутбуки MagicBook 2020 Ryzen Edition, которые оцен...
Обзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор NAVITEL R700 GPS DUAL. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?
Лучший геймпад для iOS. Gamesir G5Лучший геймпад для iOS. Gamesir G5
Обзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детекторОбзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детектор
Обзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридерОбзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридер
Главный атрибут любого охотника-рыболова...
Главный атрибут любого охотника-рыболоваЛетний период времени ознаменует собой активный отдых на природе и все что с этим связано. Кто-то любит р...
Защищенный смартфон Oukitel WP5 Pro выше...
Защищенный смартфон Oukitel WP5 Pro вышеКомпания Oukitel дала старт китайским продажам неубиваемого смартфона Oukitel WP5 Pro, который в первые д...
Xiaomi Mi 8 Lite обновили до стабильной ...
Xiaomi Mi 8 Lite обновили до стабильной Компания Xiaomi выпустила финальную стабильную версию оболочки MIUI 12 на основе Android 10 для смартфона...
AOC представила игровой монитор AOC AG27...
AOC представила игровой монитор AOC AG27В линейку игровых мониторов Agon AOC добавила интересную модель с высокими техническими показателями. AOC...
Игровой сервис NVIDIA GeForce Now добавл...
Игровой сервис NVIDIA GeForce Now добавлНа этой недели в библиотеку игрового сервиса GeForce Now компании NVIDIA были добавлены 11 игр. Среди них...
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймо...
Обзор Philips 325E1C. Доступный 32-дюймоНа прошлой неделе мы проводили тестирование 32-дюймового VA-монитора ...
Nokia представила 65-дюймовый Smart TV...
Nokia представила 65-дюймовый Smart TVКомпания Nokia представила свой фирменный Smart телевизор диагональю 65 дюймов. ...
Apple обновила iMac до новых процессоров...
Apple обновила iMac до новых процессоровКрупным производителям достаточно тяжело радовать свою аудиторию какими-то нереальными инновациями и прор...
Камера Fujifilm Instax Mini 11 оценен в ...
Камера Fujifilm Instax Mini 11 оценен в Компания Fujifilm пополнила ассортимент камер мгновенной печати моделью Instax Mini 11, которую уже можно...
MSI опубликовала информацию о материнско...
MSI опубликовала информацию о материнскоМатеринская плата MSI MAG Z490 Tomahawk предлагает пользователям приятную стоимость и основные преимущест...
Игровой смартфон Lenovo Legion Duel полу...
Игровой смартфон Lenovo Legion Duel полуКомпания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов моделью Legion Duel, который стал первой моделью на проц...
Представлен объектив Tokina SZX Super Te...
Представлен объектив Tokina SZX Super TeКомпания Tokina пополнила ассортимент телеобъективов моделью SZX Super Tele 400mm F8 Reflex MF, которая в...
Обзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Cross WiFi. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюденияОбзор Rubetek RV-3405. Умная сетевая камера для наружной видеонаблюдения
Обзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детекторОбзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детектор
Обзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкойОбзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Genio Deluxe 480. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкойОбзор Genio Deluxe 480. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor