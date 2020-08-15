Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590

Ноутбук DELL G5 15 5590

В этом топе мы покажем вам лучшие игровые ноутбуки 2020 года в сегменте до 100 000 тысяч рублей и обозначим самые сбалансированные конфигурации, ну а конкретный выбор модели, как всегда, останется за вами.

Dell G515 готов справиться даже с тяжеловесными играми, не уступая стационарникам по производительности. Благодаря мощной начинке он без труда выдерживает испытание системными требованиями блокбастеров, которые каждый сезон заставляют геймеров задуматься об апгрейде.Главным оружием ноутбука от Dell стала продвинутая видеокарта GeForce RTX 2060. Она оснащена 6 Гб встроенной памяти, благодаря чему тебе не придётся отключать тени и снижать уровень прорисовки для стабильного FPS. Графический адаптер поддерживает ряд современных технологий, включая DirectX 12 и даже трассировку лучей в реальном времени.

Помимо прочего, создатели разместили внутри процессор Intel Core i7 9750H, который быстро стал одним из самых популярных мобильных решений, а также 8 Гб оперативной памяти DDR4. При необходимости её объём можно расширить до 16 Гб. Чтобы начинка не перегревалась во время затяжных баталий, производители оснастили модель качественной системой охлаждения с двумя вентиляторами и внушительными отверстиями в корпусе, гарантирующими постоянный приток воздуха.

Ещё одно преимущество Dell G515 – наличие надёжной клавиатуры, разместившейся под 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей и разрешением Full HD, которое давно считается индустриальным стандартом. Также лэптоп оборудован встроенными динамиками и целым набором интерфейсов, включая HDMI и USB 3.1.

Ноутбук HP OMEN 15-dc1085ur

Современные игровые ноутбуки прошли долгий путь эволюции от громоздких гигантов до девайсов, которые можно запросто запихнуть в рюкзак. HP Omen 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD, но при этом может похвастаться скромными габаритами, позволяющими носить его с собой в гости или брать в путешествия.Чтобы добиться качественной картинки в большинстве современных игр, инженеры HP обратились за помощью к видеокарте от Nvidia. GeForce GTX 1660Ti обладает 6 гигабайтами памяти и построена на базе современной микроархитектуры Turing, что позволяет карточке использовать на полную катушку современные технологии. Поблизости расположились 16 ГБ оперативной памяти, а также процессор Intel Core i7-9750H, который в кратчайшие сроки завоевал популярность среди производителей ноутбуков.

Заслуживает внимания и экран с 15,6-дюймовой диагональю, который спрятался под крышкой корпуса. Дисплей может похвастаться качественной IPS-матрицей с внушительными углами обзора и впечатляющей цветопередачей. Ты сможешь любоваться стараниями дизайнеров в играх, смотреть фильмы и любоваться спортивными программами в свободное время. Неоценимую помощь заядлым геймерам окажет клавиатура с зональной подсветкой и поддержкой до 26 одновременных нажатий.

Игровой ноутбук Acer Aspire 7 A717-71G-50CV (NX.GPFER.004)

Ноутбук Acer Aspire 7 A717-71G-50CV — это высокопроизводительная модель, которая предоставляет широкие возможности для развлечений и способна стать достойной альтернативой громоздкому компьютеру. Лэптоп выполнен в элегантном строгом дизайне. Он оборудован стандартным 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением стандарта Full HD, который отображает детализированную картинку.

Ноутбук Acer Aspire 7 A717-71G-50CV собран на базе производительного 4-ядерного процессора Intel Core i5-7300HQ, оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и дискретной графической картой nVidia GeForce GTX 1060. На вместительном жестком диске объемом 1ТБ поместятся все файлы пользователя: рабочие документы, семейный фото/видеоархив, музыкальная коллекция и фильмы. Кроме того, лэптоп оснащен быстрым, бесшумным и компактным SSD-накопителем на 128 ГБ, который предназначен для установки системы и приложений.

Помимо четырех USB-портов, среди которых есть современный UBS-C, ноутбук Acer Aspire 7 A717-71G-50CV имеет в арсенале модуль Wi-Fi и картридер для компактных карт памяти формата SD. Мультимедийный интерфейс HDMI позволяет подключать лэптоп к мониторам и телевизорам высокой четкости для просмотра контента на большом экране.

Ноутбук Lenovo Ideapad Gaming L340-15IRH

К вашим услугам вся мощь и производительность: проверьте свои способности в поединке с самым сильным противником. Полноразмерная клавиатура с голубой подсветкой. И элегантный, стильный дизайн. Все внутри и снаружи ноутбука Lenovo Ideapad Gaming L340-15IRH говорит о том, что он просто создан для игр.Благодаря процессору Intel Core i7 9-го поколения игровой ноутбук Lenovo IdeaPad L340 обладает всеми возможностями, чтобы превзойти в стрельбе, опередить и перехитрить любого противника. В игровых ноутбуках на базе видеокарт GeForce GTX 1650 используется отмеченная наградами архитектура NVIDIA Turing.

Она обеспечивает исключительное качество графики, позволяя по-новому взглянуть на ваши любимые игры. Каждый ноутбук Lenovo IdeaPad L340 поддерживает Dolby Audio. Эта передовая технология передачи звука поможет вам играть на совершенно другом уровне даже в дороге и получить максимум удовольствия от игры.

Lenovo IdeaPad L340 имеет два различных режима: быстрый (Quick) для игры и спокойный (Quiet) для работы. В каждом из этих режимов работа ноутбука выглядит, ощущается и происходит по-разному. В зависимости от задачи просто переключитесь на тот или иной режим. С помощью Lenovo IdeaPad L340 вы можете легко транслировать все то, что считаете нужным, а физическая шторка поможет вам в любой момент отключить камеру от внешнего мира.

Ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019

Ноутбук Mi Gaming Laptop оснащен производительным процессором Intel Core i7 девятого поколения, который имеет 6 ядер, работающих в 12-поточном режиме, и тактовую частоту ядра до 4.5 Ггц. Вне зависимости от вида использования - офисная работа, дизайн, игры - он прекрасно справится с любой нагрузкой и обеспечит непревзойденный уровень производительности.Новая видеокарта GeForce GTX 1660 Ti выполнена на успевшей завоевать широкое уважение архитектуре Nvidia Turing. Она с лёгкостью потянет даже самые требовательные игры, поддерживая высокую частоту кадров в любой ситуации.

Благодаря поддержке частоты обновления в 144 Гц картинка на дисплее появляется быстрее, и Вы первым узнаете об изменениях на поле битвы. Кроме того, с высокой частотой обновления картинка выглядит гораздо живее, а движение - мягче и плавнее.

Вы будете по звуку определять, с какой стороны приближается самолёт, откуда идут выстрелы, и даже в какую сторону идёт противник - и все это благодаря чудесам Dolby Surround. Кроме того, аудиосистема Mi Gaming Laptop прошла сертификацию Hi-Res Audio, и через наушники она способна перенести Вас прямо в атмосферу игры.

Чтобы обеспечить комфорт во время работы и игр, в клавиатуре есть несколько режимов работы подсветки. Режим радуги добавит цветов в обыденную обстановку, а приглушённый свет поможет сосредоточиться на задаче. Также Mi Gaming Laptop можно использовать в качестве мощной рабочей станции. Он прекрасно впишется в рабочую атмосферу благодаря минималистичному облику и наличию всех необходимых для работы портов прямо на корпусе.