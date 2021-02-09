Лучшие наушники для игр. JBL C100SI

JBL C100SI

Достаточно часто пользователи выбирают наушники для игр, но не те, которые рекламируются с подсветкой за безумные деньги, а просто устройство, чтобы слушать звуки из одиночных игр, проходить увлекательные истории и при этом не тратить на гарнитуру безумные деньги. Благо, на самом деле можно получить качественный продукт для одиночных и мультиплеерных игр за смешные деньги. Главное — знать, где искать.

Sennheiser HD 206

Многие пользователи для игр предпочитают наушники-затычки, так как это достаточно удобное решение, позволяющее с комфортом играть часами, не ощущая проблем с ушами или головной болью. Более того, нужно понимать, что это универсальный и достаточно доступный вариант — пользователь может купить те же JBL C100SI, чтобы использовать и со смартфоном, и с компьютером в играх. Конечно, стоит понимать, что за эти деньги затычки не дадут того качества звука, которое хочется получить меломану или фанату соревновательных игр, но свои преимущества гаджет тоже имеет. И этого кому-то вполне может быть достаточно.Например, благодаря достаточно удобным амбушюрам пользователь получает довольно удобную посадку в ушной раковине — уши не будут болеть даже после многих часов активного использования модели, плюс мы можете не только в игры играть, но и смотреть фильмы с комфортом. Модель достаточно достойно для своих денег передает звук, справляется с играми и позиционированием в шутерах от первого лица, но для соревновательных игр проект всё же подходит достаточно слабо и это тоже нужно понимать. Но за 600 рублей найти что-то лучше для одиночных игр вы точно не сможете, да и в мультиплеере тоже можно играть вполне комфортно.

Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic)

Наушники Sennheiser HD 206 тоже пользуются повышенной популярностью среди покупателей по весьма простой причине — это продукт известного производителя, который делает крайне качественный вещи, да ещё и за адекватные деньги. Все привыкли к тому, что наушники данной компании стоят безумных денег и доступны лишь определенному кругу пользователей, но на самом деле Sennheiser HD 206 стоят чуть дороже тысячи рублей. Да, за эти деньги пользователь не получит подсветку или геймерский микрофон, но на качестве звука это никак не сказывается на самом деле. И если вам в первую очередь нужен звук и комфорт, то модель подойдет просто идеально — у неё есть всё, чтобы вы играли с комфортом.Естественно, это полноразмерные наушники, так что они ощущаются немного не так, как модель в формате затычек. Здесь большие амбушюры, которые полностью перекрывают ухо и позволяют пользователю меньше слышать окружающие шумы, при этом имеется довольно мягкое исполнение оголовья и амбушюр, есть кабель длиной три метра и возможность настроить длину дуги оголовья под свой размер головы. Это действительно качественный продукт, который прослужит вам долгие годы верой и правдой, при этом нет необходимости думать о замене на более дорогую модель флагманского уровня, если вы играете в игры.

Sennheiser HD 280 Pro

Иногда пользователи предпочитают не сковывать себя кабелями, покупая беспроводные варианты. И в этом есть определенный смысл, ведь если вы играете на ноутбуке или в вашем компьютере есть необходимое оборудование для приема сигнала, то можно с полным комфортом заниматься любимым делом, не думая о том, что вы встанете и потянете за собой половину компьютера вместе с наушниками. Более того, никто не мешает даже эту модель использовать в повседневной жизни со смартфоном или планшетом, слушая музыку или просматривая фильмы. Это весомое преимущество, которое делает продукт более универсальным и гибким.Правда, появляется и другой недостаток — пользователь должен постоянно думать о том, чтобы наушники были заряжены. Например, время работы наушников от батареи составляет 4 часа, так что поиграв данное время вам придется идти и ставить наушники на зарядку. С другой стороны, это отличный способ играть ровно столько, сколько дают наушники — вы не будете тратить излишне много времени на видеоигры. Да и стоимость устройства достаточно низкая, чтобы хотя бы попробовать игры с беспроводными наушниками от известного производителя. А в случае, если вам такое решение не подойдет, вы просто будете использовать наушники вместе со смартфоном. Это на самом деле достаточно удобно и комфортно.

JBL T205

Конечно, у Sennheiser есть и более дорогие модели наушников, которые обладают более высоким качеством звука и предоставляют пользователю больше возможностей для наслаждения музыкой или звуками в играх. Например, у данной модели заявлена просто безумная частота от 8 до 25000 Гц — такого частотного диапазона нет даже у дорогих флагманских моделей. Конечно, на самом деле ухо человека не может услышать такие частоты, но приятно, что производитель делает качественные излучатели, которые способны продемонстрировать такое качество звучания нижних и верхних частот. Также стоит отметить, что эта модель является полноразмерной, так что изоляция от внешних звуков достаточно приличная.В играх наушники раскрывают себя просто потрясающе — дело в том, что здесь отличное позиционирование звуков, так что пользователь получит возможность слышать откуда идет враг и так далее. Более того, нужно понимать, что наушники передают звук на высоком уровне не только в играх, но и при просмотре фильмов или прослушиванию музыки. Да, стоимость этой модели заметно выше, чем у предыдущих конкурентов, но за эти деньги пользователь получает весьма качественное решение на года, которое не нужно будет обновлять в обозримом будущем, а еще эта модель хорошо подходит для прогулок из-за складной конструкции.

Завершать статью будут достаточно продвинутые наушники от той же JBL, которая решила сделать ставку на удобство посадки наушников в ушной раковине. Благодаря этому пользователь получает максимальное прилегание корпуса наушников к уху, плюс повышается уровень шумоизоляции без всевозможных умных технологий — звук извне банально не проходит в ухо пользователя. В этом плане модель, конечно, достаточно привлекательная, особенно если вы планируете использовать устройство не только дома для игр, но и для прогулок по городу или парку, к примеру. В этом сценарии наушники показывают себя даже лучше, чем только при использовании в играх.Также стоит отметить, что производитель использует достаточно качественные материалы, а вес наушников без учета кабеля составляет всего 14 грамм — это в несколько раз меньше, чем прочный чехол для смартфона. Так что ощущать наушники в своих ушах вы точно не будете, особенно во время насыщенных сражений в виртуальных мирах. Да, за такие деньги ожидать каких-то невероятных звуковых эффектов, глубины частот или баса не стоит, но свои 800 рублей наушники отрабатывают на триста процентов. Идеальное решение для геймеров, не стремящихся к киберспорту.