Лучшие наушники для спорта. Baseus S16

Беспроводные наушники Baseus S16

Большинство людей ведут активный образ жизни и любят музыку. Для них незаменимой вещью станут беспроводные наушники для спорта. Исследования ученых доказали, что во время спортивных тренировок прослушивания музыки увеличивает эффективность тренировок и выносливость человека на 15%. По этому рекомендуется пользоваться наушниками, которые не ограничивают свободу движений.

Беспроводные наушники Baseus Encok Neck Hung S16 выполнены в эргономичном дизайне и порадуют Вас объемным стереозвуком.Главная отличительная черта этого аксессуара - наличие базы наушников. Такая конструкция крепко держится и не мешает. Слушайте в них музыку дома, гуляя по улицам города, во время вело прогулки или тренировки.

В наушниках Baseus Encok Neck Hung S16 звук сбалансирован во всем диапазоне частот: с четкими верхними, чистыми средними и насыщенными низкими частотами.

Наушники весят 24 грамма и имеют необычную конструкцию. Гибкая база наушников надевается на шею. Ее края немного загнуты для более надежной фиксации. Вкладыши наушников чуть приплюснутой формы напоминают капли, плотно сидят и не выпадают при резких движениях. По краям базы наушников расположены пластиковые вставки с пультом управления. От них идут провода к правому и левому наушникам. Длина провода регулируется с помощью прищепки.

Когда наушники Baseus Encok S16 не используются – их удобно носить на шее, как украшение. Правый и левый вкладыши надежно соединяются друг с другом с помощью магнитного крепления, предотвращая спутывание проводов.

В наушники встроен энергоэффективный чип CSR8635, который потребляет мало энергии и обеспечивает длительное время автономной работы устройства. Полного заряда аккумулятора Encok Neck Hung S16 хватает на 8 часов воспроизведения музыки и на 10 часов общения по телефону. Наушники заряжаются за 2 часа. Порт зарядки аккумулятора закрывается резиновой заглушкой, которая защищает его от влаги и пыли.

Беспроводные наушники Creative Outlier One

Беспроводные наушники Baseus Encok Neck Hung S16 подключаются к мобильному устройству через Bluetooth версии 4.1 с радиусом действия 10 метров. И поддерживают синхронизацию с двумя гаджетами одновременно. Встроенный в Encok H04 микрофон позволяет использовать их как гарниру для смартфона.

Компания Creative выпустила беспроводную гарнитуру Outlier ONE , разработанную для спортсменов и пользователей, ведущих активный образ жизни.Это внутриканальные наушники, лишенные проводов: для связи с устройствами модель использует технологию Bluetooth 4.1.

В радиусе 10 метров вы сможете свободно перемещаться и не быть привязанным к смартфону или другому устройству, служащему источником звука. Встроенный аккумулятор позволит наушникам работать до 9.5 ч, после чего устройство нужно будет зарядить.

Беспроводные наушники Jabra Sport Coach Wireless

Creative OUTLIER ONE позволяют получить качественный звук, поддерживая звучание в диапазоне 20-20000 Гц. В результате вы получаете насыщенное, сбалансированное звучание треков, что позволяет услышать их по-другому. Крепится стереогарнитура при помощи крыльев, обеспечивая надежную фиксацию. На проводе модели закреплен всенаправленный микрофон, который предоставляет возможность осуществлять звонки. Также на проводе зафиксирован пульт управления, позволяющий управлять стереогарнитурой.

Избавьтесь от окружающего шума в тренажерном зале и сосредоточьтесь на тренировке! Jabra Sport Coach отличаются превосходным качеством звука, пассивным шумоподавлением и улучшенным воспроизведением низких частот.Поэтому ваши любимые композиции будут звучать в наушниках лучше, чем когда-либо, обеспечивая максимальную музыкальную мотивацию.

Встроенный датчик движения TrackFit автоматически подсчитывает количество повторений и отслеживает каждое ваше движение. Настройте свою тренировку в приложении Jabra Sport Life App и занимайтесь с удовольствием, слушая своего персонального тренера, который подсчитывает количество выполненных упражнений, дает рекомендации и отслеживает результаты! Объединяйте кросс-тренинг с пробежками, и встроенный датчик движения обеспечит измерение расстояния, темпа, количества шагов, шагов в минуту и израсходованных калорий.

Максимально используйте все возможности наушников Sport Coach с помощью приложения для фитнеса Jabra.

Наушники JVC HA-ETX30

Приложение Jabra Sport Life поможет вам спланировать, отслеживать и анализировать свои тренировки, а вдохновляющие указания тренера позволят оптимизировать каждое занятие.

Внутриканальные наушники JVC HA-ETX30 специально разработаны для бега и станут для вас идеальным спутником при тренировках.Наушники снабжены влагозащитой, которая дает возможность мыть наушники под струей воды после тренировок.

В целях вашей безопасности, в комплекте есть амбушюры открытого типа, позволяющие слышать окружающий шум, например, приближающегося автомобиля. Наушники имеют регулируемое подвижное соединение для удобства использования. Шнур длиной 1,2 метра оснащен позолоченным штекером L-типа. Также JVC HA-ETX30 обладают насыщенной глубиной звучания и детализацией звука.

Наушники очень комфортны в использовании, т.к. идеально анатомически продуманны, сидят надежно и плотно и практически не ощущаются в ушах.

Беспроводные наушники Mpow Flame Sports

С наушниками JVC HA-ETX30 заниматься спортом значительно интереснее – ваши тренировки будут более насыщенными, а движения - четкими и ритмичными.

Модель Mpow Flame ориентирована в первую очередь на спортсменов и людей, которые постоянно находятся в движении. Наушники имеют специальное заушное крепление, предотвращающее их выпадение даже во время самых интенсивных тренировок.Кроме того, четыре пары силиконовых амбушюр разных размеров позволят каждому добиться идеальной посадки и шумоизоляции. Гарнитура имеет полноценную защиту от воды по стандарту IPX7.

Благодаря хорошо настроенному драйверу, усовершенствованному чипу CSR и технологии Bluetooth 4.1, спортивные наушники Mpow Flame производят более насыщенный басовый стереозвук с повышенной четкостью, а также обеспечивают более быстрое сопряжение и улучшенное беспроводное соединение.

Мощный аккумулятор обеспечивает 7-9 часов превосходного качества звука или разговора по телефону без помощи рук после зарядки всего за 1,5 часа. Со встроенным микрофоном с шумоподавлением CVC 6.0 наушники Mpow Flame Bluetooth обеспечивают кристально чистый звук для громкой связи.

Для разных ушных каналов предусмотрены четыре разных размера ушных вкладышей (XS, S, M, L), один ушной вкладыш из пены с эффектом памяти и один дополнительный зажим для провода. Для лучшей переносимости предусмотрен чехол для переноски.