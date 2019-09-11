Лучшие ноутбуки для учебы. Сезон осени 2019 года

DELL INSPIRON 5370

Стартовал новый учебный год и современное образование сложно представить без ноутбуков. Доступ к библиотеке учебной литературы, софт и работа в сети. Подбирая ноутбук для учебы, важно обратить внимание на уровень быстродействия, автономной работы и конечно габаритов. Мы подобрали для вас наиболее интересные решения среди актуальных на момент осени 2019 года.DELL INSPIRON 5370 выполнен в компактном форм-факторе. Оснащена машина процессором восьмого поколения Intel Core i5 8250U и дискретной графикой AMD Radeon 530. На борту 4 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней памяти. Данный ноутбук предоставляет возможность проведения последующего апгрейда. Легкий корпус и аккуратный внешний вид.

ASUS X540LA

Недорогой ноутбук с диагональю 15.6 дюймов. На борту процессор Intel Core i3 5005U с графикой Intel HD Graphics 5500. Доступны базовые 4 Гбайт оперативной памяти. Этот тот самый ноутбук, который приобретается только для учебы, а не онлайн игр.

Lenovo Ideapad 330

В случае если требуется работа с медиа файлами, массивными таблицами, 3D-моделями потребуется процессор уровня Intel Core i7-8550U. Есть варианты с разным объемом оперативной и внутренней памяти. Внешний вид классический. Доступен хороший набор разъемов.

ASUS VivoBook 15

Современный ноутбук с тонкими рамками. Вышли модели с процессорами Ryzen и Intel. Доступна дискретная графика NVIDIA GeForce MX250 и NVIDIA GeForce MX130. Для большинства рабочих задач и образования ASUS VivoBook 15 будет достаточно.