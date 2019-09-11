Лучшие ноутбуки для учебы. Сезон осени 2019 года

2019-09-11, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DELL INSPIRON 5370; [43]
Стартовал новый учебный год и современное образование сложно представить без ноутбуков. Доступ к библиотеке учебной литературы, софт и работа в сети. Подбирая ноутбук для учебы, важно обратить внимание на уровень быстродействия, автономной работы и конечно габаритов. Мы подобрали для вас наиболее интересные решения среди актуальных на момент осени 2019 года.

DELL INSPIRON 5370

DELL INSPIRON 5370 выполнен в компактном форм-факторе. Оснащена машина процессором восьмого поколения Intel Core i5 8250U и дискретной графикой AMD Radeon 530. На борту 4 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней памяти. Данный ноутбук предоставляет возможность проведения последующего апгрейда. Легкий корпус и аккуратный внешний вид.

ASUS X540LA

Недорогой ноутбук с диагональю 15.6 дюймов. На борту процессор Intel Core i3 5005U с графикой Intel HD Graphics 5500. Доступны базовые 4 Гбайт оперативной памяти. Этот тот самый ноутбук, который приобретается только для учебы, а не онлайн игр.

Lenovo Ideapad 330

В случае если требуется работа с медиа файлами, массивными таблицами, 3D-моделями потребуется процессор уровня Intel Core i7-8550U. Есть варианты с разным объемом оперативной и внутренней памяти. Внешний вид классический. Доступен хороший набор разъемов.

ASUS VivoBook 15

Современный ноутбук с тонкими рамками. Вышли модели с процессорами Ryzen и Intel. Доступна дискретная графика NVIDIA GeForce MX250 и NVIDIA GeForce MX130. Для большинства рабочих задач и образования ASUS VivoBook 15 будет достаточно.


Комментарии и отзывы DELL INSPIRON 5370
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или Вас...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или ВасЧем можно заняться, если вы пытаетесь убежать от своего темного прошлого в отдаленным монастыре, но «стар...
"Мини-проявочная" Polaroid Lab проявит ф...
Polaroid Originals представила свой первый принтер Polaroid Lab, позволяющий печатать фотографии, сделанн...
Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит семь...
Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит семьСетевые источники поделились подробными характеристиками флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, котор...
Бретонский палевый бассет. Все про пород...
Бретонский палевый бассет. Все про породЭти небольшие непоседливые питомцы приковывают к себе внимание окружающих, где бы ни оказались. Порода...
iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили мощн...
iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили мощнВчера компания Apple представила свои новые смартфоны, и среди множества подробностей затерялась информац...
Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая бего...
Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая бегоНе так давно мы побывали на выставке IFA 2019, где помимо многочисленных новинок, много внимания уделялос...
Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный в...
Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный вСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании iBOX, которая не перестает...
Microsoft получила патент на Bluetooth-д...
Microsoft получила патент на Bluetooth-дНовый список патентов Microsoft, демонстрирует портативный динамик, который по размеру и дизайну похож на...


Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая беговая дорожка для дома? (Xiaomi WalkingPad)Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая беговая дорожка для дома? (Xiaomi WalkingPad)
Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камеройОбзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камерой
Обзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизациейОбзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизацией
Обзор Corsair Carbide Series 175R RGB TG. Недорогой Mid-Tower под игровую сборкуОбзор Corsair Carbide Series 175R RGB TG. Недорогой Mid-Tower под игровую сборку
Обзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатыванияОбзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатывания
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или Вас...
Обзор Redeemer: Enhanced Edition или ВасЧем можно заняться, если вы пытаетесь убежать от своего темного прошлого в отдаленным монастыре, но «стар...
Обзор Ion Fury. Классический шутер...
Обзор Ion Fury. Классический шутерДалеко не все современные пользователи помнят, как выглядели шутеры в начале двадцать первого века. Тогда...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий ф...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий фВчера компания Apple провела официальное мероприятие и представила новый смартфон iPhone 11, который оказ...
Вышел фильм по вселенной Gears of War...
Вышел фильм по вселенной Gears of WarНа днях в продажу на консолях Xbox One и ПК c Windows 10 поступила игра Gears 5 – продолжение легендарной...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQ...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQКомпания MSI славится своими странными игровыми мониторами, которые, видимо, создают маркетологи, а не ин...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?Нам удалось раздобыть пресс-копию полной версии NBA 2K20 и теперь я могу рассказать вам обо всех деталях,...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX ...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX На стенде компании ADATA в рамках выставки IFA 2019 представлен целый ряд интересных новинок, среди котор...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM н...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM нНаше внимание на выставке IFA 2019 привлек стенд компании GOODRAM, оформленный в обновленной стилистике. ...
Предварительный обзор Wacom MobileStudio...
Предварительный обзор Wacom MobileStudioНа рынке планшетных компьютеров достаточно много интересных продуктов, но практически все они создавались...
Обзор WRC 8 FIA World Rally Championship...
Обзор WRC 8 FIA World Rally ChampionshipЯ провёл все выходные в гонке WRC 8 FIA World Rally Championship и могу сказать, что такого количества ад...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50Сегодня мы поговорим о новом ноутбуке, который официально представили на выставке IFA 2019. Ноутбук доста...
Предварительный обзор Aorus Liquid Coole...
Предварительный обзор Aorus Liquid CooleЕсли в вашем компьютере уже есть все, о чем толко можно мечтать, то самое время посмотреть в сторону нови...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor