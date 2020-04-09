Лучшие ноутбуки для удаленного обучения. ASUS Laptop 15 X509FL

ASUS Laptop 15 X509

Lenovo Ideapad 330 15 Intel

Собственно, начнем нашу статью с достаточно простого ноутбука ASUS Laptop 15 X509, который в базовой комплектации стоит около двадцати тысяч рублей. Естественно, за эти деньги вы не получите производительный процессор или видеокарту топового уровня, так как производитель очень хотел сделать максимально доступное решение. И ему это удалось — ноутбук при наличии всех необходимых характеристик может похвастаться хорошим дисплеем, прочной клавиатурой и низкой стоимостью. Для тех пользователей, которые хотят за ноутбуком учиться, это идеальное решение на каждый день, у которого на самом деле очень мало конкурентов.Отдельно хотелось бы похвалить клавиатуру и сенсорную панель — компания ASUS достаточно долго находится на рынке ноутбуков, чтобы делать свои гаджеты максимально классными. Благодаря этому вы сможете с полным комфортом набирать сообщения, общаться на почте, набирать рефераты или работать с таблицами. Минус ноутбука только в том, что на нем не выйдет видео монтировать или играть в игры, но, стоит отметить, модель создавали для других целей. И вот в сегменте ноутбуков доступного уровня устройство очень круто себя зарекомендовало, так что стоит присмотреться.

Acer Aspire 3 A315-42G

Если же вам кажется, что нужно еще более доступный ноутбук для работы и обучения, то стоит присмотреться к данной модели под названием Lenovo Ideapad 330 15 Intel. Ноутбук оборудован достаточно неплохим набором комплектующих, которые при этом отлично справляются с запуском офисных программ, браузера, почты и так далее. Этого предостаточно, чтобы пользователь получал максимум удовольствия от работы с устройством, которое при этом стоит смешных денег — за базовую комплектацию ноутбука производитель просит всего 15 тысяч рублей. Согласитесь, для полноценного ноутбука, который позволяет выполнять все поставленные задачи, это очень низкая цена.Конечно, как и в случае с предыдущим ноутбуком, производитель не предоставляет потенциальному покупателю какую-то достойную производительность для работы с тяжелым софтом. Здесь установлен максимально простой процессор, который потребляет минимум энергии и при этом обладает минимальной производительностью, которая необходима для того, чтобы пользователь работал с документами без тормозов. Требовать большего от ноутбука за такую сумму было бы очень странно, так что если вам нужен очень доступный продукт, то стоит посмотреть именно на этот гаджет. За эти деньги найти что-то более привлекательное у вас точно не выйдет.

Компания Acer на рынке ноутбуков достаточно давно и все это время делает крайне качественные решения, которые отлично справляются с поставленными задачами при достаточно низкой стоимости. Нужно понимать, что для многих пользователей это преимущество является решающим, так как не каждый может позволить себе дорогой ноутбук. И Acer Aspire 3 A315-42G в этом плане нас очень порадовал, так как разработчики начинили свой продукт неплохим железом при низкой стоимости базовой комплектации. Учитывая, что мы выбираем лучшие ноутбуки для учебы, а в процессе учебы вам не нужно играть в игры или моделировать объемные предметы, этой производительности хватит с головой на длительное время.Дополнительным бонусом продукта можно назвать его дисплей с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 на 1080 точек. Этого вполне достаточно, чтобы пользователь работал с комфортом для глаз и наслаждался четкостью картинки. Повторюсь, в этом гаджете нет ничего удивительного, но он обладает желтом уже среднего класса. За счет этого мощности у ноутбука больше, на нем комфортнее работать сразу с несколькими приложениями и все в таком духе. Для учебы просто идеальное решение, которое справляется как с офисным пакетом, так и с другими несложными задачами. DELL INSPIRON 5570

Конечно, если мы заговорили про ноутбуки для учебы, то стоит обязательно обратить свое внимание на модель DELL INSPIRON 5570, которая используется в учебных заведениях по всему миру. Преимущества продукта очевидны — производитель сделал упор на качестве ноутбука. То есть, вы покупаете устройство, активно работаете с ним на протяжении длительного времени, и не думаете о том, что вот скоро нужно будет клавиатуру заменить или отремонтировать устройство. Нет, компания Dell занимает лидирующее место на рынке ноутбуков и компьютерной техники не просто так. Производитель отлично понимает, как работать с аудиторией и как привлекать её внимание к себе.В техническом плане ноутбук не может похвастаться чем-то невероятным, что вполне понятно исходя из стоимости базовой версии. С другой стороны, производитель нас порадовал наличием большого количества портов для подключения периферии или внешних накопителей. Учитывая, что в учебе вы часто используете флешки или проекторы, это важный бонус, который полностью нивелирует необходимость покупать дополнительно переходники и хабы. Отличный ноутбук с приличным сроком службы, который вызывает доверие. ASUS TUF Gaming FX505

Конечно, некоторым пользователям нужно больше мощности, чем может предоставить ноутбук начального уровня. Это вполне понятно, так как учеба тоже бывает разная — кому-то нужно рисовать сложные дизайнерские проекты, делать объемные модели и так далее. Для этого лучше всего, как бы это не звучало странно, подходят игровые решения вроде ASUS TUF Gaming FX505. Дело в том, что в игровых ноутбуках всегда установлена хорошая производительная видеокарта, которая может позволить работать с любым контентом, будь то картинка или видео. И если вы хотите заниматься именно этим, то нужно брать именно игровое решение.У данного игрового ноутбука достаточно производительный процессор, имеется неплохая дискретная видеокарта и качественный дисплей. Конечно, это все еще не игровой монстр, так что играть в тяжелые игры на ультра-настройках графики у вас не выйдет, но работать с графикой получится. Более того, стоит отметить, что производитель поставил в ноутбук неплохую систему охлаждения, которая позволяет процессору не перегреваться в процессе нагрузки. Это тоже важное преимущество, если вы планируете играть очень долго и очень упорно. Или работать. MacBook Pro 13

Завершает нашу статью ноутбук от компании Apple, который обладает приличным набором преимуществ и, пожалуй, является лучшим решением для тех, кто хочет много работать в мобильном режиме. Конечно, нужно понимать, что хотя MacBook Pro 13 стоит достаточно дорого, поиграть на нем в игры вы не сможете. Этот ноутбук предназначен для набора текста, для работы с документами, для просмотра браузера и сбора информации, но не более того. Да, вы можете работать с изображениями и видео, но во всем остальном базовая версия MacBook Pro 13 будет проигрывать конкурентам с аналогичной стоимостью. С другой стороны, в плане долговечности у этого продукта нет конкурентов.