Лучшие портативные колонки. Sony SRS-XB21

Портативная блютуз колонка – решение для удаленного проигрывания плей-листа. Это устройство компактное, мобильное, но при этом не уступает полноценным проигрывателям по качеству звука. Сегодня наша редакция составила рейтинг популярных блютуз колонок 2020 года.

Портативная акустика Sony SRS-XB21

Портативная акустика Sony SRS-XB21 — система из двух динамиков, отвечающих за качественное воспроизведение музыки. Сопряжение с планшетами, плеерами и смартфонами устанавливается по протоколу Bluetooth версии 4.2.
Ударопрочный корпус обладает защитой от влаги и пыли, поэтому модель пригодится не только дома, но также на отдыхе за городом, на даче, в поездке. Компактные размеры и небольшой вес позволяют легко разместить колонку в сумке или нести в руке.

Портативная акустика Sony SRS-XB21 работает от литиево-ионной батареи, ресурса которой хватает на 12 ч непрерывного использования. Для подзарядки используется предусмотренный в комплекте USB-кабель.

Колонка со встроенным микрофоном и подсветкой позволит создать праздничную атмосферу на вечеринке. Модель отличается простым интуитивно понятным управлением. Динамики акустической системы SRS-XB21 специально разработаны для создания живого трехмерного звука.

Касайтесь акустической системы в разных частях, чтобы воспроизводить различные эффекты: скретч, каубелл, звуки малого и бас-барабана. Контролируйте громкость, применяя различные усилия: легкое касание обеспечит мягкий звук, а сильный хлопок — мощное звучание.

Защита класса IP67 позволяет погружать акустическую систему в воду, а благодаря высококачественному материалу, который производится только в Японии, никаких проблем с мытьем не возникнет.

Благодаря защите по классу IP67 акустическую систему можно брать на пляж, в лес, в пустыню и вообще куда угодно, ведь SRS-XB21 будет работать даже в очень запыленном месте.

Ни одна вечеринка не может обойтись без подсветки! SRS-XB21 оборудована новой линейной подсветкой, которая синхронизируется с ритмом ваших любимых композиций.

Портативная акустика JBL Flip 5

JBL Flip 5 – беспроводная акустическая система, предназначенная для тех, кто ведёт активный образ жизни. Вес 540 граммов и размеры 74х181х69 мм позволяют брать её с собой за город, на пикник или в туристические поездки.
Колонка воспроизводит мощный, громкий звук с энергичными насыщенными басами – за это отвечает один фронтальный динамик мощностью 20 Вт. А еще два таких гаджета легко объединяются для работы в стереорежиме. Для подключения источников музыкального контента есть поддержка Bluetooth – провода вам не понадобятся.

Прорезиненный корпус обеспечивает защиту от воды в соответствии со стандартом IPX7. Это значит, что устройству не страшен дождь, и им можно пользоваться на пляже или на краю бассейна.

Не беспокойтесь о таких пустяках, как заряд аккумулятора. Flip 5 — это 12 часов работы в режиме воспроизведения. Слушайте музыку дольше и громче с фирменным звуком JBL.

Портативная акустика Marshall Emberton

Emberton - это компактная портативная колонка с громким и ярким звуком, который может доставить только Маршалл. Эмбертон использует True Stereophonic, уникальную форму разнонаправленного звука от Marshall.
Наслаждайтесь абсолютным звуком на 360 °, где каждая точка является сладкой точкой. С более чем 20 часами воспроизведения вы можете часами наслаждаться превосходным звуком Marshall.

Насыщенный, чистый и громкий, как задумал художник. Эмбертон использует True Stereophonic, уникальную форму разнонаправленного звука от Marshall.

Emberton предлагает более 20 часов портативного воспроизведения без подзарядки. Его компактный размер и высокая надежность делают его идеальным для ношения с собой. Emberton можно быстро зарядить, за 20 минут игры хватит на 5 часов.

Emberton отличается прочностью и устойчивостью, отличается чрезвычайно прочной и простой в использовании конструкцией, которая имеет рейтинг водонепроницаемости IPX7.

Emberton весит всего 0,7 кг и помещается в ладони, что делает его идеальным компактным динамиком, который можно взять с собой.

Emberton оснащен технологией Bluetooth 5.0 для простого подключения, исключительного качества звука и беспроводного воспроизведения музыки.

Emberton сочетает в себе современные технологии с культовым дизайном Marshall, обеспечивая мощный звук, сохраняя при этом классический вид. Вы захотите с гордостью демонстрировать этот динамик, куда бы вы ни пошли.

Портативная акустика SVEN PS-270

Портативная колонка SVEN PS-270 с корпусом ярко-красного цвета имеет оригинальное дизайнерское решение - выдвижную ручку для переноски. Стереосистема с общей мощностью динамиков 10 Вт радует любителей музыки качеством звучания, качественно воспроизводя звуки в диапазоне частот 100-22000 Гц.
Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 2200 мАч портативное устройство может непрерывно работать в течение 20 часов. Устройство со встроенным радиоприемником может также воспроизводить музыку с подключенного накопителя MicroSD.

На корпусе колонки весом SVEN PS-270 расположен порт mini USB, решающий задачу зарядки встроенного аккумулятора. Кабель для зарядки АКБ включен в комплект, как и акустический кабель с разъемами mini jack 3.5.

Стереосистема подключается к мобильной технике по сети Bluetooth, обеспечивая воспроизведение музыкальных треков. Она может применяться в качестве устройства громкой связи во время мобильного вызова.

Портативная акустика Hyundai H-PAC380

Портативная колонка Hyundai H-PAC380 с мощностью 30 Вт, выполненная в форм-факторе 1.0 системы. Из особенностей её отмечается наличие подсветки, несколько вариантов подключения, длительное время автономной работы. Также можно будет приобрести две такие колонки, подключив по Bluetooth к одному источнику звука, получив стереозвучание.
В комплекте покупатель получает кабель USB, аудиокабель, инструкцию и гарантийный талон.

Колонка выполнена в корпусе цилиндрической формы. Габариты составляют 102x102x230мм. Сверху и снизу края сетки динамика с подсвечиваемой вставкой. Только синее свечение.

Основная часть корпуса Hyundai H-PAC380 обтянута тканью. Корпус защищен по стандарту IPX6. Летом можно будет брать с собой на пляж или на отдых во время работы. Для удобной переноски на основании съемный ремешок.

Под резиновой заглушкой с боковой грани расположены слот для карты памяти формата microSD, полноразмерный USB, AUX-кабель и microUSB. С помощью кнопок можно будет управлять воспроизведением, изменять уровень громкости, отвечать на входящий вызов.

Для беспроводного подключения используется протокол Bluetooth 4.2. Процесс сопряжения традиционный. Поддерживается технология TWS, позволяющая подключить две Hyundai H-PAC380 к одному смартфону. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Мощность системы 30 Вт. Запас по уровню громкости очень высокий. Звучание насыщенное с акцентом на низкие и средние частоты. Есть эффект объемной сцены. Подойдет для прослушивания разноплановых композиций. За автономную работу системы отвечает батарейка с емкостью 6600 мАч. На максимальной громкости работает около 12-13 часов. Показатели автономности отличные. Есть встроенный микрофон, позволяющий использовать её для громкой связи. Голос передает без искажения.

Комментарии и отзывы Sony SRS-XB21
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