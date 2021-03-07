Лучшие вентилятора для корпуса. AeroCool Orbit RC

Комплект вентиляторов для корпуса AeroCool Orbit RC

Для того чтобы внутренности ПК в закрытом корпусе не перегревались и исправно работали, туда нужно установить как минимум один вентилятор. Корпусные вентиляторы применяют для охлаждения различных компонентов ПК, они продлевают срок службы компьютера. Сегодня мы рассмотрим комплект корпусных вентиляторов, которые оправдают себя как цена-качество.

Комплект вентиляторов Aerocool Orbit RC позволит вам создать высококлассную и эффективную систему охлаждения, которой будет по силам справиться с любыми сложными задачами.Приобретая Aerocool Orbit RC, вы получаете сразу 3 высококлассных долговечных вентилятора с габаритами каждого 120x120 мм и толщиной 25 мм. В основе каждого вентилятора износостойкий подшипник скольжения, гарантирующий устройствам безаварийную работу на протяжении 60 000 часов.

Благодаря оптимально выверенной конструкции 9-лопастной крыльчатки при рабочих оборотах на скорости 1200 об/мин вентилятор способен создавать воздушный поток на уровне 55.9 CFM при уровне создаваемого шума в 14.1 дБ, который едва ли будет уловим вашему уху.

При этом в комплекте с данными кулерами вы получаете хаб-контроллер для эффективной скоординированной работы охлаждающих устройств. Для большей эффективности и минимизации вибраций модель оснащена антивибрационной прокладкой.

А наличие завораживающей адресной подсветки (ARGB) станет великолепным стильным дополнением к отличительному образу вашего системного блока.

Комплект вентиляторов для корпуса Deepcool CF 120 – 3 in 1

Комплект вентиляторов DEEPCOOL CF120 [DP-FA-RGB-CF120-3] включает три корпусных кулера, каждый из которых обладает габаритами 120x120x25 мм.Изделия с белыми крыльчатками и черными каркасами допускают монтаж в окна корпуса системного блока или использование в качестве кулера для процессора.

Оборотами вентиляторов в диапазоне 500-1500 об/мин управляет через широтно-импульсную модуляцию материнская плата, выбирая интенсивность работы компонентов системы охлаждения в зависимости от тепловой нагрузки элементов системного блока.

Снабженные эффектной многоцветной RGB-подсветкой корпусные вентиляторы DEEPCOOL CF120 [DP-FA-RGB-CF120-3] отличаются шумностью в пределах 17.8-27 дБ в процессе работы.

Подключение кулеров выполняется к разъемам 4-pin, а разъемы A-RGB обеспечивают питание интегрированной светодиодной подсветки. В комплекте с устройствами вы получите комплект кабелей и саморезы.

Комплект вентиляторов для корпуса Thermaltake Pure 12 ARGB Sync Radiator Fan TT Premium Edition (3-Fan Pack)

Комплект вентиляторов Thermaltake Pure 12 ARGB Premium Edition [CL-F063-PL12SW-A] состоит из трех корпусных кулеров, которые в процессе работы отличаются привлекательным внешним видом благодаря многоцветной настраиваемой подсветке на адресных ARGB-светодиодах.Кулеры для окон компьютерного корпуса, имеющие черные каркасы и прозрачные крыльчатки, предлагаются вам вместе с контроллером для управления всеми эффектами подсветки.

Для настройки подсветки кулеров можно использовать технологии ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, а также Gigabyte RGB Fusion и еще ряд других.

Корпусные вентиляторы из набора Thermaltake Pure 12 ARGB Premium Edition [CL-F063-PL12SW-A] с размерами 120х120 мм поддерживают вращение со скоростью 500-1500 об/мин.

Шумность каждого вентилятора при работе не превышает 25.8 дБ. Хаб-контроллер, комплект крепежных шурупов и переходник на Molex поставляются с кулерами.

Комплект вентиляторов для корпуса PCcooler HALO FRGB (3 in 1)

Комплект вентиляторов PCCooler HALO RGB KIT содержит 3 одинаковых корпусных кулера с крыльчатками белого цвета и черными каркасами, каждый из который имеет габариты 120x120x25 мм.Все вентиляторы набора снабжены настраиваемой многоцветной светодиодной подсветкой, поэтому в комплекте представлен и RGB-контроллер для управления цветовыми эффектами. Утилита ASUS Aura Sync или Gigabyte RGB Fusion поможет вам с настройкой подсветки.

Кулеры поддерживают подключение к интерфейсам 4-pin и предполагают в процессе работы вращение со скоростью 1000-2000 об/мин. Управление оборотами осуществляется через ШИМ.

Шумность каждого из вентиляторов набора PCCooler HALO RGB KIT не превышает 29.1 дБ при вращении на максимальных оборотах. Каждый аксессуар располагает кабелем длиной 600 мм, за счет которого осуществляется подключение к разъему питания. Комплект кабелей и крепежные винты включены в набор.

Комплект вентиляторов для корпуса ID-COOLING XF-12025-RGB

Используя в системном блоке возможности комплекта вентиляторов ID-Cooling XF Series [XF-12025-RGB-TRIO], вы гарантируете вашему ПК мощную и автоматически регулируемую систему охлаждения. Ведь вы получаете сразу 3 мощных кулера с габаритами 120x120 мм каждый при их толщине в 25 мм.Продуманная конструкция белой 11-лопастной крыльчатки на прочном черном каркасе обеспечит ID-Cooling XF Series [XF-12025-RGB-TRIO] возможность создавать воздушный поток на уровне 74.5 CFM.

Благодаря автоматической (PWM) системе изменения частоты работы вентиляторы комплекта способны трудиться в частотных диапазонах от 700 до 1800 об/мин. При этом ваше ухо едва ли будет способно отчетливо различать создаваемый уровень рабочего шума, колеблющийся в диапазонах, соответственно, от 18 до 35.2 Дб.

А задействованная в конструкции вентилятора антивибрационная прокладка обеспечит агрегату еще больший уровень незаметной, но эффективной работы. Напряжения для безотказной полноценной деятельности этот вентилятор требует в диапазоне от 7 до 13.2 В.

К данным вентиляторам прилагаются комплект монтажных винтов, Y-образный переходник, а также пульт ДУ.