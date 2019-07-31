Лучший швейцарский часовой бренд - Swiss Military Hanowa

Swiss Military Hanowa – один из оптимальных вариантов наручных хронометров, которые сочетают в себе швейцарские качество и доступную цену. Часы покоряют стилем, точность и оригинальностью.

История бренда

Впервые марка заявила о себе в 1963 году. Ханс Нолл представил миру собственный бренд, в названии которого использованы первые буквы его имени и слова watch. Первые модели этой компании удивляли своей неординарностью и фантастичностью. В дизайне присутствовали подвески и кулоны.

Перелом произошел в 90-х, когда было зарегистрировано марку Swiss Military Hanowa, продукция которой была направлена на активных людей, занимающихся спортом. У них заказывали хронографы для солдат швейцарской армии.

Сегодня бренд пользуется особой популярностью. Характерными чертами их продукта является спортивный стиль, немного агрессии в дизайне, но без ущерба для элегантности.

Swiss Military Hanowa имеет лицензию, которая свидетельствует о высоком качестве и стандартах Швейцарской Конфедерации, что характерно для всех брендов швейцарских часов. Подтверждением этому является размещение на циферблате характерного символа в виде креста и слов Swiss Military.

Производитель мастерски соединяет как многофункциональность и практичность, так и эстетичность изделий. Каждая коллекция отличается оригинальностью решений и неординарностью дизайна. Для часов используют швейцарские кварцевые часовые механизмы. Большая часть изделий имеет сапфировое стекло, что позволяет нажжено защитить аксессуар от механических воздействий и ударов.

Для производства корпуса используют сталь высшего качества. Для придания элегантного вида используется технология ионного напыления. Таким образом получается завораживающие черное или золотое покрытие. А также бренд использует люминесцентное покрытие для стрелок и маркеров «Superluminova», что является стандартом для всех изделий этой марки. Материал имеет немало преимуществ:

отсутствие радиоактивных элементов;

длительность свечения составляет несколько часов;

устойчивость к износу.

Браслеты моделей от Swiss Military Hanowa выполняются из керамики, стали или титана. Все часы имеют специальный замок для регулировки длины. А также в продаже есть варианты с кожаным ремешком. Материал проходит предварительно обработку, чтобы не поддаваться негативному воздействию влаги. Все наручные часы этого бренда водонепроницаемы.

Марка представляет потребителю яркие коллекции, которые достойны особо пристального внимания. Среди них линия, которая разделена соответственно основным стихиям: AQUA, AIR, LAND. К этой серии добавили также коллекцию MISSION.

Все товары имеют гарантию от производителя. Убедится во всем вышесказанном можно на странице каталога данных аксессуаров https://www.watch4you.com.ua/swiss-military-hanowa/