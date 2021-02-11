Лучший блок питания. be quiet! System Power 9 600W

be quiet! System Power 9 600W

При выборе блока питания для своего компьютера стоит обязательно смотреть не только на цифры в характеристиках, но и на различные дополнительные параметры, которые напрямую указывают на качество продукта. Например, не стоит брать слишком уж доступный блок питания от компании, которая производит посредственную продукцию — это лишит вас множества приятных лет работы с компьютером. Благо, мы уже выбрали достойные модели за вас.

Ginzzu PC800 800W

Компания be quiet! достаточно длительное время находится на рынке компьютерных комплектующих и выпускает просто шикарные системы охлаждения, вентиляторы для корпуса и, конечно же, блоки питания. Нам в данном случае интересна последняя категория, в которой настоящим бриллиантом является be quiet! System Power 9 600W. Из названия продукта можно понять, что данный блок питания располагает мощностью в 600 Вт, чего предостаточно для работы даже с игровым компьютером, не говоря уже о более простых системах, где потребление энергии заметно ниже. Здесь же пользователь получает неплохой запас по мощности.Важно отметить, что данный блок питания оснащен качественным вентилятором на 120 миллиметров, который отлично охлаждает компоненты системы внутри корпуса БП. При этом лишнего шума пользователь не услышит, а кабели достаточно прочные и длинные, чтобы вы могли с комфортом расположить всё внутри системы. Минус разве что в том, что кабели здесь не модульные, а впаяны в плату, плюс нет подсветки, но это скорее декоративные недостатки, которые продукту вполне можно простить за вполне вменяемую стоимость в 4300 рублей. При такой мощности ценник просто шикарный, а сам блок питания прослужит верой и правдой много лет без перебоев.

AeroCool VX Plus 600W

Конечно, в определенных ситуациях пользователю нужно больше мощности от блока питания. Это, к примеру, может быть связано с высоким потреблением энергии видеокартой или системой охлаждения процессора. В таких случаях пользователю крайне рекомендуется приобрести более мощный блок питания, чтобы он не работал на пределах своих возможностей и, соответственно, прожил дольше. Именно по этой причине Ginzzu PC800 800W нам и понравился — производитель оборудован свою модель достаточной мощностью даже для весьма производительных игровых систем, так что в любых других ситуациях модель вовсе будет работать на треть своих возможностей.Соответственно, пользователь не будет нагружать систему на сто процентов, благодаря чему вентилятор системы охлаждения не будет крутиться на своих предельных оборотах. Отсюда минимум шума, продолжительная работа устройства и минимальное количество проблем с блоком питания даже спустя много лет активного использования. Более того, нужно понимать, что это относительно новый на рынке производитель, так что у него достаточно доступная продукция и нет накрутки за бренд, как мы все привыкли. Это, безусловно, большое преимущество при сборке компьютера. Особенно если есть необходимость иметь в системе именно 800 Вт.

Thermaltake TR2 S 650W

Среди моделей, которые предоставляют пользователю стабильные 600 Вт, а их сейчас можно назвать условной золотой серединой, стоит обратить внимание ещё и на модель AeroCool VX Plus 600W. Да, это достаточно доступный блок питания, который лишили всех декоративных особенностей и преимуществ в угоду низкой цены. Здесь установлены исключительно необходимые технологии и предохранители, которые необходимы для безопасной работы устройства, а все лишнее банально убрали. Благодаря этому блок питания с довольно качественной начинкой и мощностью в 600 Вт можно купить за 2300 рублей — это очень низкая цена, особенно на фоне того, что все компьютерные комплектующие на рынке постепенно дорожают.Внутри конструкции расположен вентилятор с диаметром лопастей 120 миллиметров, который будет отвечать за низкие температуры внутри корпуса БП. Никаких дополнительных технологий, подсветки или модульной системы кабелей здесь нет, так как это дополнительные фишки, которые в бюджетном блоке на самом деле и не нужны. Это идеальная модель для доступного компьютера, которая позволит собрать мощную систему для работы или игр и получать от этого море положительных эмоций. При этом необходимости апгрейдить систему в ближайшие три-пять лет тоже не нужно будет, что приятно для вашего бюджета.

Deepcool DQ750ST 750W

Достаточно популярным блоком питания является модель Thermaltake TR2 S 650W, которая стоит вполне разумных денег, но предоставляет пользователю сертификат 80 Plus, который говорит о достаточно высоком проценте коэффициента полезного действия. То есть, покупая данный блок питания пользователь может быть уверенным в том, что он получает действительно качественный продукт и может наслаждаться работой за компьютером без перебоев, излишнего шума и прочих неприятных моментов. Это на самом деле достаточно важный момент — иногда пользователи покупают дешевые блоки питания, которые не отвечают заявленным характеристикам и перегружают систему.Кроме того, стоит отметить, что Thermaltake TR2 S 650W оборудован самыми качественными компонентами — здесь нет дешевых китайских элементов, которые бы вызывали свист дросселей или других компонентов системы, а вентилятор вовсе работает почти бесшумно. На самом деле это крайне важный момент, так как пользователь явно не хочет платить деньги, а потом слушать неприятные звуки из корпуса, которые издаются именно блоком питания. В случае с Thermaltake TR2 S 650W таких проблем не будет — множество сборок производительных компьютеров в интернете основаны именно на данной модели.

Завершать подборку лучших блоков питания будет модель Deepcool DQ750ST 750W, которая, как вы уже догадались из названия, привлекает внимание своей мощностью в 750 Вт. Этого предостаточно, чтобы пользователь получал качественный продукт и не переживал о том, что его компьютер не получит нужную мощность. Здесь честные 750 Вт, чего хватает для игровых компьютеров или рабочих станций. Конечно, если вы планируете использовать флагманские варианты видеокарт, то стоит обращать внимание на более дорогие модели с большей мощностью, но подавляющему большинству потенциальных покупателей этого будет предостаточно.Система тоже оборудована вентилятором на 120 миллиметров, который вращается на приличных скоростях и не издает шума даже при пиковой нагрузке. С другой стороны, нужно понимать, что производитель скомпоновал блок питания таким образом, что работать на максимальных оборотах продукт все равно не будет. Обычно, при правильной сборке системы, блок питания нагружается на 50%, так что и вентилятор работает примерно на половине доступных оборотов. И этого предостаточно, чтобы в закрытом корпусе пользователь вентилятор не слышал совершенно. Отличная модель от известного бренда с приличными характеристиками, низкой стоимостью и гарантией качества.